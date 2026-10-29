Marre des cakes salés secs ? Ce cake rustique lardons-olives reste ultra moelleux 3 jours grâce à une règle simple

Dans une cuisine familiale, un cake salé moelleux lardons olives étonne encore au troisième jour, servi au retour du travail. Quels gestes transforment cette recette rustique en alliée du batch cooking ?

« Trois jours après, il était toujours aussi moelleux » : le cake salé rustique lardons-olives qui met toute la famille d’accord

Dans la cuisine, l’odeur arrive avant le reste : celle d’une croûte dorée, presque croustillante, qui cache une mie tiède et parfumée. Quand le couteau entame ce cake salé rustique, on entend le léger craquement de la surface puis on aperçoit les éclats d’olives vertes et de lardons fumés pris dans une pâte souple.

Le plus bluffant, c’est ce qui se passe ensuite. Le lendemain, puis le surlendemain, on ressort le plat en se disant que cette fois, il sera sec. Et non : la tranche se tient mais reste d’une mie moelleuse, juteuse, qui ne s’effrite pas. Tout repose sur une formule simple, presque mathématique, que l’on peut reproduire à la maison ; c’est là que ce cake salé moelleux lardons olives change vraiment la donne.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de farine de blé T55 ou T65 + 1 sachet de levure chimique

✅ Liants : 3 œufs calibre M + 10 cl d’huile neutre ou d’olive douce

✅ Moelleux : 12 cl de lait demi-écrémé + 100 g de gruyère ou comté râpé

✅ Garniture : 150 g de lardons fumés + 100 g d’olives vertes dénoyautées, poivre + beurre/farine ou papier cuisson pour le moule

Le problème des cakes salés secs (et pourquoi celui-ci fait exception)

On connaît tous ce cake qui sent bon à la sortie du four mais qui devient étouffant dès le lendemain. Ici, la structure farine–œufs–levure est parfaitement équilibrée par le trio huile, lait, fromage râpé. Résultat : un cake salé rustique bien garni qui reste tendre jusqu’à trois jours.

Lardons fumés et olives vertes apportent du jus et du sel, sans détremper l’appareil. Le fromage fond entre les alvéoles et agit comme une éponge à saveurs. Cette base supporte très bien le transport, les pique-niques et le cake salé batch cooking du dimanche soir.

Pas-à-pas : la méthode inratable pour un cake salé moelleux 3 jours d’affilée

La clé, c’est l’émulsion de la pâte. Farine et levure chimique se mélangent d’abord à sec, puis on ajoute les œufs, l’huile et le lait tiédi en fouettant juste assez pour lisser, sans trop développer le gluten. La garniture se joint ensuite, à la spatule, pour ne pas tasser la mie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; beurrer et fariner ou chemiser le moule à cake ; poêler rapidement les lardons puis les égoutter si l’on veut enlever l’excès de gras. Technique : Mélanger farine et levure, creuser un puits, ajouter les œufs ; fouetter en versant l’huile puis le lait tiède pour obtenir une pâte lisse, sans grumeaux marqués. Cuisson : Incorporer le fromage, les lardons et les olives, mélanger délicatement ; verser l’appareil dans le moule, lisser et enfourner 45 min à 180 °C, jusqu’à ce que le test du couteau soit concluant. Finition : Laisser tiédir, démouler sur une grille de refroidissement et laisser refroidir complètement avant de le conditionner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Pour 200 g de farine, on vise environ 22 cl de liquides (10 cl d’huile + 12 cl de lait) et 100 g de fromage. L’huile enrobe les protéines du blé, limite le gluten et garde la mie souple, tandis que lait et fromage retiennent l’humidité pendant plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne et un peu de thym ou romarin dans l’appareil, puis parsemer le dessus de noisettes concassées avant cuisson pour un croquant très rustique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Réduire drastiquement l’huile ou prolonger la cuisson au-delà de 180 °C ; on obtient un cake sec, à bords durs. À éviter aussi : ouvrir le four avant 30 min ou enfermer le cake encore tiède dans une boîte hermétique.

Comment conserver et servir ce cake rustique pour régaler plusieurs jours

Une fois totalement refroidi, on emballe le cake dans du papier aluminium ou une boîte hermétique, au frais. Il reste ainsi un cake salé qui reste moelleux pendant deux à trois jours. Pour rallonger la durée, on peut aussi le trancher et le congeler, bien séparé.

À table, il se sert en cubes à l’apéritif, en belles tranches tièdes avec salade verte vinaigrée ou bol de soupe. Un bref passage au four ou au grille-pain réveille la croûte et redonne tout son charme à ce cake salé rustique, du premier au dernier jour.