Marre des cakes salés secs ? Ce cake rustique lardons-olives reste ultra moelleux 3 jours grâce à une règle simple
Dans une cuisine familiale, un cake salé moelleux lardons olives étonne encore au troisième jour, servi au retour du travail. Quels gestes transforment cette recette rustique en alliée du batch cooking ?
« Trois jours après, il était toujours aussi moelleux » : le cake salé rustique lardons-olives qui met toute la famille d’accord
Dans la cuisine, l’odeur arrive avant le reste : celle d’une croûte dorée, presque croustillante, qui cache une mie tiède et parfumée. Quand le couteau entame ce cake salé rustique, on entend le léger craquement de la surface puis on aperçoit les éclats d’olives vertes et de lardons fumés pris dans une pâte souple.
Le plus bluffant, c’est ce qui se passe ensuite. Le lendemain, puis le surlendemain, on ressort le plat en se disant que cette fois, il sera sec. Et non : la tranche se tient mais reste d’une mie moelleuse, juteuse, qui ne s’effrite pas. Tout repose sur une formule simple, presque mathématique, que l’on peut reproduire à la maison ; c’est là que ce cake salé moelleux lardons olives change vraiment la donne.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 200 g de farine de blé T55 ou T65 + 1 sachet de levure chimique
- ✅ Liants : 3 œufs calibre M + 10 cl d’huile neutre ou d’olive douce
- ✅ Moelleux : 12 cl de lait demi-écrémé + 100 g de gruyère ou comté râpé
- ✅ Garniture : 150 g de lardons fumés + 100 g d’olives vertes dénoyautées, poivre + beurre/farine ou papier cuisson pour le moule
Le problème des cakes salés secs (et pourquoi celui-ci fait exception)
On connaît tous ce cake qui sent bon à la sortie du four mais qui devient étouffant dès le lendemain. Ici, la structure farine–œufs–levure est parfaitement équilibrée par le trio huile, lait, fromage râpé. Résultat : un cake salé rustique bien garni qui reste tendre jusqu’à trois jours.
Lardons fumés et olives vertes apportent du jus et du sel, sans détremper l’appareil. Le fromage fond entre les alvéoles et agit comme une éponge à saveurs. Cette base supporte très bien le transport, les pique-niques et le cake salé batch cooking du dimanche soir.
Pas-à-pas : la méthode inratable pour un cake salé moelleux 3 jours d’affilée
La clé, c’est l’émulsion de la pâte. Farine et levure chimique se mélangent d’abord à sec, puis on ajoute les œufs, l’huile et le lait tiédi en fouettant juste assez pour lisser, sans trop développer le gluten. La garniture se joint ensuite, à la spatule, pour ne pas tasser la mie.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; beurrer et fariner ou chemiser le moule à cake ; poêler rapidement les lardons puis les égoutter si l’on veut enlever l’excès de gras.
- Technique : Mélanger farine et levure, creuser un puits, ajouter les œufs ; fouetter en versant l’huile puis le lait tiède pour obtenir une pâte lisse, sans grumeaux marqués.
- Cuisson : Incorporer le fromage, les lardons et les olives, mélanger délicatement ; verser l’appareil dans le moule, lisser et enfourner 45 min à 180 °C, jusqu’à ce que le test du couteau soit concluant.
- Finition : Laisser tiédir, démouler sur une grille de refroidissement et laisser refroidir complètement avant de le conditionner.
Comment conserver et servir ce cake rustique pour régaler plusieurs jours
Une fois totalement refroidi, on emballe le cake dans du papier aluminium ou une boîte hermétique, au frais. Il reste ainsi un cake salé qui reste moelleux pendant deux à trois jours. Pour rallonger la durée, on peut aussi le trancher et le congeler, bien séparé.
À table, il se sert en cubes à l’apéritif, en belles tranches tièdes avec salade verte vinaigrée ou bol de soupe. Un bref passage au four ou au grille-pain réveille la croûte et redonne tout son charme à ce cake salé rustique, du premier au dernier jour.
En bref
- 🍞 Trois jours après la cuisson, ce cake salé moelleux lardons olives surprend par sa texture tendre, idéale pour les repas familiaux et les pique-niques.
- 🍳 Une pâte émulsionnée, une garniture rustique et une cuisson maîtrisée structurent un cake salé qui garde mie moelleuse et croûte dorée.
- 🥗 Conservation au frais, congélation en tranches et service réchauffé réservent encore quelques surprises à ce cake salé rustique au fil des jours.
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