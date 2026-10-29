Mousse au chocolat : arrêtez d'y passer l'après-midi, cette version en 10 min utilise ce jus que vous jetez toujours

En semaine comme le week-end, cette mousse au chocolat 10 minutes s’adresse à ceux qui n’ont plus une après-midi à sacrifier en cuisine. En troquant les œufs crus pour un ingrédient du placard et une organisation chrono, elle promet un dessert de chef sans y passer la soirée.

Une odeur dense de chocolat emplit la cuisine, mais la vaisselle ne s’entasse plus dans l’évier. Fini les bains-marie à rallonge, les blancs d’œufs capricieux et les recettes qui monopolisent tout l’après-midi pour quatre verrines.

On vise maintenant une mousse légère, très chocolat, prête en dix minutes de cuisine. Le reste, c’est le frigo qui travaille. Le secret ? Un simple jus de pois chiches et une organisation de chef.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 g de chocolat noir pâtissier 65–70 % cacao

✅ 120 g d’aquafaba (jus bien froid de pois chiches)

✅ 30 g de sucre glace, 1 pincée de sel fin

✅ Cacao en poudre, zeste d’orange, sésame grillé, huile d’olive, fleur de sel

Pourquoi cette mousse est prête en 10 minutes (et tient vraiment au frais)

Les mousses au chocolat classiques misent sur les œufs crus, les bains-marie successifs et un temps de repos long. Entre le montage des blancs et la peur de la salmonelle, on finit souvent par réserver cette gourmandise aux grandes occasions.

En remplaçant les blancs par l’aquafaba, on garde la légèreté et on supprime le risque des œufs crus. Ce jus se fouette comme des blancs, la graisse du chocolat se fige ensuite au froid et la mousse reste stable 24 à 48 heures.

Mousse au chocolat 10 minutes : le pas-à-pas

Pour tenir la promesse de mousse au chocolat 10 minutes, on prépare tout avant d’allumer le feu : saladier bien dégraissé, aquafaba pesé, chocolat cassé, verrines prêtes. Le batteur peut tourner pendant que le chocolat fond doucement au bain-marie, sans jamais bouillir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peser l’aquafaba bien froid dans un grand saladier propre, casser le chocolat et préparer les verrines. Technique : Ajouter le sel, fouetter à vitesse moyenne puis forte jusqu’à une neige ferme avec bec d’oiseau, sucrer. Cuisson : Faire fondre le chocolat au bain-marie doux, remuer, puis laisser tiédir jusqu’à ce qu’il soit simplement chaud. Finition : Détendre le chocolat avec une cuillerée de mousse, incorporer le reste en soulevant à la maryse, remplir, couvrir, refroidir 2 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 2 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Ici, l’aquafaba très froid se comporte comme un blanc d’œuf ; le sucre le stabilise et le chocolat tiédi fige l’air emprisonné au repos. ✨ Le twist gourmand : Servir la mousse en verrines, saupoudrer de cacao, zeste d’orange, sésame grillé, un peu d’huile d’olive et de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser un chocolat brûlant sur la mousse : la chaleur casse la structure et la rend liquide et granuleuse.

Conservation, service et twists gourmands

Sans œufs crus, cette mousse se garde plus sereinement ; on la déguste sous 48 h, bien couverte, entre 0 et 4 °C.

Les verrines restent dans la zone la plus froide du frigo ; les 2 h de prise comptent dans ce délai. Pour servir, sortir la mousse cinq minutes avant pour réveiller les arômes de chocolat noir.