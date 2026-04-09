Cette mousse au chocolat sans œufs ni crème bluffe tout le monde grâce à un jus que vous jetez toujours
Dans cette cuisine familiale, un simple bocal de pois chiches a bouleversé la recette de la mousse au chocolat vegan. Comment ce jus anodin a-t-il donné un dessert aérien qui a sidéré petits et grands ?
« J’ai versé le jus de mes pois chiches dans un bol » : la mousse au chocolat qui a bluffé toute ma famille
Une odeur de chocolat chaud qui envahit la cuisine, un bol qui mousse comme des blancs montés, mais aucun œuf à l’horizon. Tout est parti d’un geste presque machinal : on a versé le jus d’une boîte de pois chiches dans un saladier, prête à le jeter, avant de sortir le fouet.
En quelques minutes, ce liquide ambré s’est transformé en neige brillante, prête à accueillir le chocolat fondu. Résultat : une mousse au chocolat vegan, légère et onctueuse, qui a bluffé toute la famille sans qu’on souffle le moindre mot sur les pois chiches. Comment ce simple jus peut-il se transformer en dessert de chef ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 150 g de chocolat noir pâtissier 64 %
- ✅ 150 ml d’aquafaba (jus de pois chiches au naturel)
- ✅ 20 à 25 g de sucre blond ou sucre glace
- ✅ 1 pincée de sel fin + 1 c. à café de jus de citron
Le secret : transformer le jus de pois chiches en “blancs en neige”
Ce fameux jus porte un nom : aquafaba. On parle du liquide de cuisson des pois chiches, riche en protéines, amidon et saponines. En le fouettant, ces composants entourent les bulles d’air comme le feraient des blancs d’œufs et donnent un volume spectaculaire, parfait pour une mousse au chocolat sans œufs.
Pour qu’il monte vraiment bien, on privilégie une boîte de pois chiches au naturel, sans épices, et on filtre le jus. On le laisse refroidir au réfrigérateur ; bien froid, le jus de pois chiches monté en neige donne des pics fermes, sans odeur marquée. Le parfum intense du chocolat fera ensuite le reste.
Pas à pas : la mousse au chocolat au jus de pois chiches inratable
Le ratio gagnant : 150 g de chocolat noir pour 150 ml d’aquafaba. Avec ces proportions, on obtient une mousse au chocolat au jus de pois chiches qui se tient parfaitement, tout en restant ultra aérienne. Un peu de sucre, une pointe de sel, une larme de citron, et la technique fait le reste.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Hacher le chocolat, le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes doux, puis le laisser tiédir, fluide mais non brûlant.
- Technique : Verser l’aquafaba bien froid dans un grand bol, ajouter sel et citron, fouetter 5 à 8 minutes jusqu’à une neige blanche et brillante.
- Cuisson : Mélanger un tiers de cette neige au chocolat tiède pour l’assouplir, puis incorporer le reste délicatement à la maryse, en soulevant.
- Finition : Répartir en verrines et laisser prendre au réfrigérateur au moins 3 heures, voire une nuit pour une texture “nuage”.
Twists gourmands & anti-gaspi avec un seul bocal de pois chiches
Cette mousse au chocolat à l’aquafaba se garde 48 heures au réfrigérateur, bien filmée. On peut la préparer la veille d’un dîner ; elle gagne en tenue et en fondant. Au moment de servir, zeste d’orange, éclats de noisettes ou pois chiches caramélisés apportent croquant et parfum. Et avec les pois chiches restants, on prépare un houmous ou une salade : zéro gaspillage, tout le monde y gagne.
En bref
- 🍫 Une famille teste la mousse au chocolat au jus de pois chiches, en utilisant l’aquafaba pour remplacer les œufs dans un dessert du quotidien.
- 🥄 Les grandes étapes détaillent comment monter le jus de pois chiches, l’unir au chocolat fondu et obtenir une mousse au chocolat vegan bien tenue.
- 🌱 Astuces, réglages fins et idées anti-gaspi autour de l’aquafaba promettent bien plus qu’un simple dessert pour ceux qui aiment expérimenter en cuisine.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité