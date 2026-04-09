Cette mousse au chocolat sans œufs ni crème bluffe tout le monde grâce à un jus que vous jetez toujours

Dans cette cuisine familiale, un simple bocal de pois chiches a bouleversé la recette de la mousse au chocolat vegan. Comment ce jus anodin a-t-il donné un dessert aérien qui a sidéré petits et grands ?

« J’ai versé le jus de mes pois chiches dans un bol » : la mousse au chocolat qui a bluffé toute ma famille

Une odeur de chocolat chaud qui envahit la cuisine, un bol qui mousse comme des blancs montés, mais aucun œuf à l’horizon. Tout est parti d’un geste presque machinal : on a versé le jus d’une boîte de pois chiches dans un saladier, prête à le jeter, avant de sortir le fouet.

En quelques minutes, ce liquide ambré s’est transformé en neige brillante, prête à accueillir le chocolat fondu. Résultat : une mousse au chocolat vegan, légère et onctueuse, qui a bluffé toute la famille sans qu’on souffle le moindre mot sur les pois chiches. Comment ce simple jus peut-il se transformer en dessert de chef ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de chocolat noir pâtissier 64 %

✅ 150 ml d’aquafaba (jus de pois chiches au naturel)

✅ 20 à 25 g de sucre blond ou sucre glace

✅ 1 pincée de sel fin + 1 c. à café de jus de citron

Le secret : transformer le jus de pois chiches en “blancs en neige”

Ce fameux jus porte un nom : aquafaba. On parle du liquide de cuisson des pois chiches, riche en protéines, amidon et saponines. En le fouettant, ces composants entourent les bulles d’air comme le feraient des blancs d’œufs et donnent un volume spectaculaire, parfait pour une mousse au chocolat sans œufs.

Pour qu’il monte vraiment bien, on privilégie une boîte de pois chiches au naturel, sans épices, et on filtre le jus. On le laisse refroidir au réfrigérateur ; bien froid, le jus de pois chiches monté en neige donne des pics fermes, sans odeur marquée. Le parfum intense du chocolat fera ensuite le reste.

Pas à pas : la mousse au chocolat au jus de pois chiches inratable

Le ratio gagnant : 150 g de chocolat noir pour 150 ml d’aquafaba. Avec ces proportions, on obtient une mousse au chocolat au jus de pois chiches qui se tient parfaitement, tout en restant ultra aérienne. Un peu de sucre, une pointe de sel, une larme de citron, et la technique fait le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Hacher le chocolat, le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes doux, puis le laisser tiédir, fluide mais non brûlant. Technique : Verser l’aquafaba bien froid dans un grand bol, ajouter sel et citron, fouetter 5 à 8 minutes jusqu’à une neige blanche et brillante. Cuisson : Mélanger un tiers de cette neige au chocolat tiède pour l’assouplir, puis incorporer le reste délicatement à la maryse, en soulevant. Finition : Répartir en verrines et laisser prendre au réfrigérateur au moins 3 heures, voire une nuit pour une texture “nuage”.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert En fouettant l’aquafaba, on crée un réseau de protéines qui piège l’air. Quand le chocolat refroidit autour de ces bulles, la mousse reste légère, ferme et étonnamment stable. ✨ Le twist gourmand : Ajouter sur chaque verrine des pois chiches rôtis au four avec huile neutre, sirop d’érable et zaatar : croustillant salé-sucré garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser un chocolat trop chaud sur la neige d’aquafaba ou mélanger brutalement : on fait retomber toute la mousse.

Twists gourmands & anti-gaspi avec un seul bocal de pois chiches

Cette mousse au chocolat à l’aquafaba se garde 48 heures au réfrigérateur, bien filmée. On peut la préparer la veille d’un dîner ; elle gagne en tenue et en fondant. Au moment de servir, zeste d’orange, éclats de noisettes ou pois chiches caramélisés apportent croquant et parfum. Et avec les pois chiches restants, on prépare un houmous ou une salade : zéro gaspillage, tout le monde y gagne.