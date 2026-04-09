Ce plat au four prêt en 10 minutes transforme votre soir de semaine en vrai repas du dimanche en famille

En 10 minutes de préparation, ce lapin à la moutarde express file au four et transforme un soir de semaine banal en vrai repas familial. Et si une astuce de sauce de chef faisait toute la différence ?

Quand une cocotte sort du four, que la sauce crépite doucement autour de cuisses de lapin dorées, la cuisine change d’atmosphère. L’odeur de thym, de vin blanc et de moutarde chaude emplit la pièce, et soudain, le soir de semaine ressemble à un dimanche midi.

On a pourtant rarement le temps de mijoter des heures ; d’où l’intérêt de ce lapin à la moutarde express : une recette express 10 minutes où l’on prépare un plat familial rapide soir de semaine, puis le four fait tout. Une astuce de double moutarde change complètement la sauce ; on vous la détaille.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 cuisses de lapin et 100 g de moutarde de Dijon

✅ 20 cl de vin blanc sec (ou bouillon) et 20 cl de crème fleurette entière

✅ 40 g de beurre, 2 échalotes ciselées et 2 brins de thym

✅ Sel fin et poivre du moulin

Pourquoi cette cocotte crème-moutarde sauve vos soirs de semaine

On parle ici de cuisses de lapin à la moutarde au four, dans une cocotte allant au four garnie en quelques gestes. Dix minutes suffisent pour saler, badigeonner de moutarde de Dijon, parsemer échalotes ciselées, beurre et thym, verser le vin blanc sec. Ensuite, la cuisson de 35 à 40 minutes à 190 °C se fait seule, pour un plat familial rapide soir de semaine.

Recette express pas à pas : 10 minutes de préparation

On commence par enrober généreusement les cuisses avec les deux tiers de la moutarde, qui va protéger la chair. On les pose dans la cocotte beurrée avec les échalotes ciselées, le thym et le vin blanc, puis on enfourne. En fin de cuisson, on retire le lapin et on déglace les sucs avec la crème fleurette entière et le reste de moutarde pour une sauce onctueuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Saler, poivrer et badigeonner les cuisses de lapin avec les deux tiers de la moutarde de Dijon. Technique : Déposer le lapin dans la cocotte beurrée, ajouter échalotes ciselées, thym et vin blanc sec ou bouillon. Cuisson : Enfourner à 190 °C pendant 35 à 40 minutes, en arrosant deux à trois fois avec le jus. Finition : Retirer la viande, poser la cocotte sur feu moyen, déglacer les sucs avec la crème et le reste de moutarde, puis napper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert En badigeonnant le lapin de moutarde avant cuisson, on protège la viande et on aide la coloration ; ensuite, vin blanc et crème lient les sucs pour une sauce lisse. ✨ Le twist gourmand : On remplace un tiers de la moutarde de Dijon par de la moutarde à l’ancienne et on ajoute une cuillère de miel pour adoucir la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne mettez pas toute la moutarde dans la sauce et n’ajoutez la crème qu’à la fin, sinon elle devient trop forte ou grumeleuse.

Adapter la recette à votre frigo

Pas de lapin ? On remplace par des cuisses de poulet, ou on prépare des gnocchis à poêler au gorgonzola.