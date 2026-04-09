Ce gâteau au Nesquik que vos enfants font seuls avec 3 fois rien, à condition d’éviter ce geste qui le rend sec
Un dimanche, vos enfants transforment la table du salon en atelier pâtissier avec un simple pot de yaourt et du Nesquik. Ce gâteau au chocolat, moelleux trois jours, tient surtout à un geste clé que l’on oublie toujours.
Dimanche, la table encore encombrée de crayons et de LEGO, ça sentait déjà le beurre chaud et le cacao. Dans le grand saladier, la pâte tournait calmement sous la main des enfants, sans robot, sans balance ; juste un pot de yaourt, une cuillère en bois et cette odeur de chocolat qui rappelle le petit-déjeuner.
Ce gâteau au Nesquik facile a tout de la recette du placard : yaourt nature, œufs, farine, huile, poudre cacaotée… rien de compliqué, mais un vrai parfum de goûter du dimanche. Les enfants gèrent presque tout ; l’adulte ne s’occupe que du four. Reste un point décisif, souvent négligé, qui fait la différence entre gâteau sec et tranche moelleuse pendant trois jours.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 yaourt nature (125 g) et 3 œufs
- ✅ 1 pot de Nesquik et 1 pot de sucre en poudre
- ✅ 2 pots de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel
- ✅ 1/2 pot d’huile neutre, 10 g de beurre pour le moule, options : pépites, noisettes, sucre perlé
Pourquoi ce gâteau au Nesquik rassure les parents et amuse les enfants
On part d’une pâte au yaourt très tolérante : tout se mesure au pot, les petits peuvent verser, mélanger, racler le saladier sans crainte de rater. La texture reste tendre, avec une croûte fine qui ne s’effrite pas.
Face aux goûters industriels très sucrés, souvent mal notés au Nutri-Score, ce gâteau au Nesquik pour enfants reste un plaisir du week-end, préparé maison, où l’on maîtrise la liste d’ingrédients. On se fait plaisir, mais pas tous les jours.
La méthode anti-gâteau sec : pâte souple et cuisson juste
Le secret commence au mélange : dès que la farine et la levure arrivent, on remue peu, juste assez pour faire disparaître les traces blanches. Plus on insiste, plus le gluten se développe, et plus la mie devient élastique.
Deuxième point clé pour un gâteau au Nesquik moelleux : une cuisson à 180 °C, ni plus, ni moins. On s’arrête quand la pointe du couteau ressort presque sèche, puis on laisse reposer dix minutes dans le moule ; la vapeur finit la cuisson sans dessécher.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer et fariner un moule de 22 à 24 cm.
- Technique : Dans un saladier, mélanger yaourt, œufs, sucre, puis huile jusqu’à obtenir une pâte lisse.
- Cuisson : Ajouter farine, levure, sel, mélanger brièvement, incorporer le Nesquik, verser dans le moule et cuire 35 minutes.
- Finition : Laisser reposer 10 minutes dans le moule, démouler sur une grille, napper ou saupoudrer selon l’envie.
Conservation et façons de servir sans se lasser
Une fois refroidi, on glisse le gâteau sous cloche ou dans une boîte hermétique ; il reste souple deux à trois jours. Pour anticiper les goûters, on peut aussi le couper en parts et les congeler ; un passage à température ambiante, voire quelques minutes au four doux, rend au chocolat tout son parfum.
Au quotidien, on le sert nature avec un verre de lait ou un yaourt. Pour un goûter plus festif, on ajoute ganache, fruits frais, noisettes concassées ou simple voile de cacao. Le même gâteau au Nesquik change alors de costume, sans demander une minute de vaisselle en plus.
En bref
- 🍫 Dimanche, les enfants préparent presque seuls un gâteau au Nesquik facile, avec un pot de yaourt comme mesure et une cuisson à 180 °C.
- 👩🍳 La pâte au yaourt se mélange vite, les ingrédients du placard suffisent et quelques règles simples évitent le gâteau sec ou compact.
- 🧁 Entre repos dans le moule, nappage au Nesquik et conservation sous cloche, un détail précis garantit une mie moelleuse plusieurs jours d’affilée.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité