Ce gâteau au Nesquik que vos enfants font seuls avec 3 fois rien, à condition d’éviter ce geste qui le rend sec

Un dimanche, vos enfants transforment la table du salon en atelier pâtissier avec un simple pot de yaourt et du Nesquik. Ce gâteau au chocolat, moelleux trois jours, tient surtout à un geste clé que l’on oublie toujours.

Dimanche, la table encore encombrée de crayons et de LEGO, ça sentait déjà le beurre chaud et le cacao. Dans le grand saladier, la pâte tournait calmement sous la main des enfants, sans robot, sans balance ; juste un pot de yaourt, une cuillère en bois et cette odeur de chocolat qui rappelle le petit-déjeuner.

Ce gâteau au Nesquik facile a tout de la recette du placard : yaourt nature, œufs, farine, huile, poudre cacaotée… rien de compliqué, mais un vrai parfum de goûter du dimanche. Les enfants gèrent presque tout ; l’adulte ne s’occupe que du four. Reste un point décisif, souvent négligé, qui fait la différence entre gâteau sec et tranche moelleuse pendant trois jours.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 yaourt nature (125 g) et 3 œufs

✅ 1 pot de Nesquik et 1 pot de sucre en poudre

✅ 2 pots de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 1/2 pot d’huile neutre, 10 g de beurre pour le moule, options : pépites, noisettes, sucre perlé

Pourquoi ce gâteau au Nesquik rassure les parents et amuse les enfants

On part d’une pâte au yaourt très tolérante : tout se mesure au pot, les petits peuvent verser, mélanger, racler le saladier sans crainte de rater. La texture reste tendre, avec une croûte fine qui ne s’effrite pas.

Face aux goûters industriels très sucrés, souvent mal notés au Nutri-Score, ce gâteau au Nesquik pour enfants reste un plaisir du week-end, préparé maison, où l’on maîtrise la liste d’ingrédients. On se fait plaisir, mais pas tous les jours.

La méthode anti-gâteau sec : pâte souple et cuisson juste

Le secret commence au mélange : dès que la farine et la levure arrivent, on remue peu, juste assez pour faire disparaître les traces blanches. Plus on insiste, plus le gluten se développe, et plus la mie devient élastique.

Deuxième point clé pour un gâteau au Nesquik moelleux : une cuisson à 180 °C, ni plus, ni moins. On s’arrête quand la pointe du couteau ressort presque sèche, puis on laisse reposer dix minutes dans le moule ; la vapeur finit la cuisson sans dessécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer et fariner un moule de 22 à 24 cm. Technique : Dans un saladier, mélanger yaourt, œufs, sucre, puis huile jusqu’à obtenir une pâte lisse. Cuisson : Ajouter farine, levure, sel, mélanger brièvement, incorporer le Nesquik, verser dans le moule et cuire 35 minutes. Finition : Laisser reposer 10 minutes dans le moule, démouler sur une grille, napper ou saupoudrer selon l’envie.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt apporte humidité et moelleux, l’huile enrobe la farine et limite le gluten, la levure chimique gonfle mieux dans cette pâte souple. En mélangeant peu après la farine et en respectant la température de 180 °C, on obtient une mie tendre qui reste agréable plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Prélever quelques cuillères de pâte, ajouter une cuillère de Nesquik en plus, déposer ce noyau au centre avant cuisson pour un faux cœur encore plus chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre longuement la pâte après la farine ou surcuire le gâteau en attendant un couteau totalement sec ; on perdrait le moelleux et le côté plaisir du dimanche.

Conservation et façons de servir sans se lasser

Une fois refroidi, on glisse le gâteau sous cloche ou dans une boîte hermétique ; il reste souple deux à trois jours. Pour anticiper les goûters, on peut aussi le couper en parts et les congeler ; un passage à température ambiante, voire quelques minutes au four doux, rend au chocolat tout son parfum.

Au quotidien, on le sert nature avec un verre de lait ou un yaourt. Pour un goûter plus festif, on ajoute ganache, fruits frais, noisettes concassées ou simple voile de cacao. Le même gâteau au Nesquik change alors de costume, sans demander une minute de vaisselle en plus.