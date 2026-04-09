Pâques : oubliez les pommes de terre, ce légume sain et bon marché prêt en 30 min régale toute la famille

À Pâques, ce ne sont plus les pommes de terre qui volent la vedette, mais un plat de carottes rôties à la moutarde de Dijon prêt en 30 minutes. Texture fondante, parfum d’herbes et sauce relevée transforment ce légume en accompagnement star de la table familiale.

Pâques : oubliez les pommes de terre, cet accompagnement sain prêt en 30 minutes régale toute la famille

Sur la table, le gigot embaume déjà, mais une plaque de légumes dorés capte aussitôt le regard. Bordures caramélisées, coeur moelleux, parfum d’herbes et d’ail annoncent un contrepoint plus léger aux plats de fête.

On cherche souvent, à Pâques, un accompagnement rapide, coloré et plus sain que les gratins de pommes de terre. En moins de 30 minutes, ce légume bon marché devient fondant, légèrement relevé, et met enfin tout le monde d’accord à table. Reste à connaître la bonne combinaison de cuisson, sauce et herbes fraîches.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de carottes moyennes, pelées et coupées en biseaux

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive extra vierge

✅ 1 c. à s. de moutarde de Dijon, 2 c. à c. de vinaigre de cidre, 1 c. à c. de miel

✅ 1 grosse gousse d’ail râpée, aneth et persil plat frais, sel, poivre

Pourquoi remplacer les pommes de terre à Pâques

Les repas de Pâques cumulent souvent agneau, volaille rôtie et sauces riches ; l’assiette finit lourde. En misant sur des carottes rôties à la moutarde de Dijon, on gagne un accompagnement sain, très parfumé, qui apporte couleur, fibres et croquant discret.

Le secret des carottes rôties à la moutarde de Dijon

On préchauffe le four à 220 °C pour saisir les carottes : leurs sucres caramélisent, l’extérieur dore, l’intérieur reste fondant. Hors du feu, une vinaigrette épaisse moutarde–vinaigre–ail–miel les enrobe ; la chaleur ouvre les fibres et fait pénétrer la sauce, comme dans un légume mariné minute.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffez le four à 220 °C. Pelez les carottes, coupez-les en deux puis en biseaux, mélangez avec 1 c. à s. d’huile, sel, poivre. Technique : Étalez les carottes en une seule couche sur une plaque à rebords ; si elles se chevauchent, elles cuiront à la vapeur, pas au four. Cuisson : Faites rôtir 30 à 35 minutes, en remuant à mi-cuisson, jusqu’à ce que la pointe d’un couteau s’enfonce facilement. Finition : Dans un saladier, fouettez moutarde, vinaigre, ail, miel, reste de sel et de poivre, puis 2 c. à s. d’huile. Ajoutez les carottes chaudes, mélangez, terminez par aneth et persil.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30-35 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire à 220 °C saisit la surface des carottes : les sucres caramélisent, le coeur reste moelleux. Chaudes, elles boivent la vinaigrette moutardée au lieu de sécher. ✨ Le twist gourmand : Pour une touche festive, ajoutez avant cuisson une pincée de cumin, puis au service un peu de zeste d’orange. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne surchargez jamais la plaque et n’abaissez pas la température : les carottes cuiraient à la vapeur, sans caramélisation.

Variantes, service et organisation pour le repas de Pâques

On sert ces carottes dès la sortie du four, dans un grand plat, parsemées d’herbes fraîches. Pour des palais sensibles, on peut réduire la moutarde, ajouter un peu de miel, ou parfumer au thym citronné.