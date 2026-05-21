Apéro : ces mini flans de courgette cachent un cœur blanc fondant, ne prévoyez pas d'autre amuse-bouche

À l’apéro, ces mini flans de courgette à la menthe cachent un cœur blanc et brûlant de curiosité. Comment obtenir ce centre ultra fondant sans flans détrempés ?

Fin de journée, verres qui tintent, petites assiettes qui circulent. Sur le plateau, ces mini flans de courgette à la menthe ont l’air bien sages. On croque : extérieur doré, presque soufflé, parfum de courgettes douces… et au centre, soudain, un cœur blanc, chaud et incroyablement fondant.

Tout le monde s’interroge : « Mais c’est quoi ce truc blanc et fondant dedans ? » Pour obtenir cet effet, il faut des flans de courgettes cœur fondant, ni aqueux ni secs, qui restent faciles à manger du bout des doigts.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes râpées (env. 450 g), 4 œufs

✅ 60 g de farine de blé ou 50 g de fécule de maïs, 80 ml de lait, 60 ml d’huile d’olive

✅ 1 gousse d’ail, 1 citron (zeste + 1 c. à soupe de jus), 12 feuilles de menthe fraîche ciselée, sel fin, poivre

✅ 200 g de feta en bloc pour le cœur fondant + 150 g de yaourt nature, citron et menthe pour une petite sauce

La bouchée qui intrigue : mini flans de courgette à la menthe

Visuellement, ces bouchées apéro courgette menthe feta ressemblent à de simples petits gâteaux salés. Pourtant, le cœur de feta reste bien blanc et tendre, pris dans un appareil à flan salé tout léger. Les mini flans de courgettes à la feta jouent sur le contraste couleurs et textures, moelleux dehors, fondant dedans ; ce décalage crée ce fameux effet surprise à chaque bouchée.

La méthode inratable pour des flans de courgettes cœur fondant

La clé, ce sont des courgettes râpées très bien égouttées. Le dégorgement au sel évite les flans qui rendent de l’eau et noient le fromage. Ensuite, on prépare un appareil à flan salé avec œufs, lait, huile, farine ou fécule de maïs, menthe fraîche ciselée et zeste de citron. Versé dans des moules à mini muffins, il cuit au four à 180 °C, tout en protégeant le cœur de feta qui fond doucement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper finement les courgettes, saler, laisser 10 min, puis presser très fort dans un torchon. Technique : Battre œufs, lait et huile, puis ajouter farine ou fécule, ail râpé, sel restant, poivre, menthe, courgettes. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C, huiler les moules à mini muffins, verser un peu d’appareil, placer au centre un gros dé de feta, recouvrir. Finition : Enfourner 18 à 22 min, jusqu’à ce que les flans soient dorés mais souples ; laisser tiédir, démouler, servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau des courgettes ; l’appareil riche en œufs et amidon retient juste assez d’humidité pour une texture souple. La feta en bloc, ajoutée froide, fond doucement sans disparaître. ✨ Le twist gourmand : Finir par un trait d’huile d’olive, un peu de zeste de citron et de menthe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas négliger le pressage des courgettes ni émietter toute la feta, sinon on perd le cœur fondant.

Servir et varier ces mini flans de courgette à la menthe

On prépare ces flans à l’avance, on les sert tièdes ou froids. Pour varier, ajouter quelques olives ou un peu de parmesan, sans toucher au cube de feta central.