Apéro : ne servez plus de chips avant d’avoir testé ces bouchées de poulet ultra fraîches prêtes en 10 minutes

En dix minutes, ces mini wraps de laitue au poulet s'invitent à l'apéro et volent la vedette au bol de chips. Comment garder leur croquant et des rouleaux bien serrés sans stress ?

Une assiette posée au centre, des bouchées qui claquent sous la dent, une odeur citronnée qui rassemble tout le monde. On croit voir un plateau de snacks, pourtant ce sont de petits rouleaux verts, frais et légers.

En dix minutes, ces mini wraps de laitue au poulet, garnis de concombre et d’une sauce au yaourt acidulée, prennent la place du bol de chips. Reste à maîtriser deux points : un croquant qui dure et des rouleaux qui ne s’ouvrent pas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 à 16 grandes feuilles de laitue romaine, sucrine ou iceberg bien croquante

✅ 300 g de poulet cuit effiloché, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, paprika

✅ 150 g de yaourt grec, zeste et jus d’1 citron, 1 c. à c. de moutarde

✅ Concombre en dés, oignon rouge fin, pickles hachés, herbes fraîches, graines, piment au goût

Pourquoi ces mini wraps de laitue au poulet font oublier les chips

Avec ces mini wraps de laitue au poulet, on garde le geste qu’on aime à l’apéro : attraper, croquer, recommencer. L’équilibre entre feuilles croquantes, poulet tendre et sauce au yaourt citronnée donne un grignotage très addictif, avec moins de gras et beaucoup plus de fraîcheur qu’un bol de chips.

Chaque bouchée mêle croquant végétal, moelleux de la viande et peps du citron, soutenu par les herbes et les pickles. On retrouve le réflexe “encore un” des chips, mais sans lourdeur ; le plateau revient vide en quelques minutes.

Pas à pas : la méthode express pour des wraps de laitue toujours croquants

Pour tenir la promesse des dix minutes, on s’organise légèrement. La laitue se lave à l’eau froide puis s’essore vraiment bien. Le poulet déjà cuit s’effiloche à la fourchette. La sauce au yaourt se prépare en un bol, directement avec citron, moutarde et herbes fraîches ; reste ensuite à assembler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver la laitue, refroidir les feuilles dans de l’eau très froide, sécher soigneusement et réserver au frais. Technique : Effilocher le poulet, l’assaisonner avec huile, paprika, sel, poivre, piment éventuel, puis couper concombre, oignon et pickles. Cuisson : Mélanger yaourt grec, jus et zeste de citron, moutarde, ail éventuel, sel, poivre et herbes ciselées jusqu’à texture nappante. Finition : Sur chaque feuille, déposer un peu de sauce, du poulet, quelques dés croquants, rouler serré, piquer et parsemer de graines.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 10 min 🔍 Le secret de l’expert Laitue bien essorée, poulet effiloché et sauce au yaourt peu liquide : ce trio garantit croquant, moelleux et fraîcheur jusqu’à la dernière bouchée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter juste avant de servir du zeste de citron, quelques graines grillées et un petit bol de sauce pour tremper. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter les wraps trop tôt avec des feuilles humides : la sauce détrempe tout et la laitue se déchire.

Préparer à l’avance : garder le croustillant jusqu’au service

On applique la règle des trois bols : un pour le poulet assaisonné, un pour la sauce, un pour les légumes croquants. Chaque élément se garde au frais, filmé, jusqu’à 24 h, pendant que les feuilles de laitue, bien sèches dans un torchon, attendent. Au moment de servir, on roule les mini wraps à la minute, directement à table, pour un apéro léger mais terriblement efficace.