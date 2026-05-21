Cette minuscule feuille verte que les barmen ajoutent en cachette transforme votre gin fizz en cocktail de bar

Votre gin fizz a du goût mais manque de ce parfum de bar à cocktails ? Avec quelques fraises, du basilic et un geste précis, tout change en cinq minutes.

Cette toute petite feuille est le secret le mieux gardé des barmen pour transformer un banal gin fizz en véritable chef-d’œuvre

Odeur de fraise mûre, citron qui pique le nez, herbes tout juste froissées : soudain, le verre ne ressemble plus au gin fizz un peu sage de la maison, mais à un cocktail de bar très travaillé.

Et pourtant, à la base, rien de compliqué : gin, citron, sucre, eau gazeuse. Le secret des barmen tient dans un détail minuscule, une feuille de basilic posée au bon moment, capable de transformer le gin fizz fraise basilic en vrai petit chef-d’œuvre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de fraises fraîches bien parfumées

✅ 8 à 10 feuilles de basilic frais + 2 petites pour la déco

✅ 100 ml (10 cl) de gin + 40 ml (4 cl) de jus de citron jaune

✅ 30 ml (3 cl) de sirop de sucre de canne, 200 à 260 ml d’eau gazeuse bien froide et beaucoup de glaçons

Pourquoi votre gin fizz est souvent un peu fade (et comment les barmen le réveillent)

Un gin fizz classique, c’est gin, jus de citron, sirop et eau gazeuse bien fraîche. Net, désaltérant… et souvent un peu plat : peu d’odeur, gorgée très courte. Au comptoir, on corrige ça avec l’aromatique. Une simple petite feuille de basilic vient coiffer le cocktail, prolonge la fraîcheur du citron et donne au gin un parfum plus complexe qui reste en bouche.

Pas à pas : le gin fizz fraise-basilic comme dans un bar à cocktails

Pour ce cocktail gin fraise basilic, la base reste simple : 5 parts de gin, 2 de jus de citron, 1,5 de sirop. Les fraises apportent le fruit, le basilic la note verte, l’eau gazeuse le côté aérien. Tout se joue sur trois gestes ; pilonner sans brutaliser, refroidir vite au shaker, puis garder une petite feuille entière pour le nez de ce gin fizz twist fraise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre fraises en morceaux, sirop et 6 à 8 feuilles de basilic dans le shaker, puis pilonner très doucement. Technique : Ajouter gin et jus de citron, remplir de glace et shaker une dizaine de secondes. Cuisson : Remplir deux verres de gros glaçons, double-filtrer le mélange par-dessus. Finition : Compléter avec l’eau gazeuse très froide, goûter, puis poser une petite feuille de basilic froissée et une lamelle de fraise.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 5-8 min 🔍 Le secret de l’expert L’alcool du gin et le sucre dissolvent les huiles essentielles du basilic et de la fraise. La petite feuille posée sur la glace envoie les arômes vers le nez, sans amertume. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié du sirop simple par un sirop de fraise, choisir un gin plus floral ou ajouter un micro-zeste de citron sur la feuille. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais shaker l’eau gazeuse, ne pas hacher le basilic et éviter les fraises fades compensées par trop de sirop.

Servir et adapter ce gin fizz basilic

Ce cocktail se boit immédiatement, bien froid. Pour un pichet, on double ou triple les quantités et on ajoute l’eau gazeuse au dernier moment.