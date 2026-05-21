Clafoutis aux cerises : cette astuce de grand-mère avec un simple verre rend la recette inratable, même sans balance

Entre flans qui tremblent et gâteaux cartonnés, le clafoutis aux cerises fait souvent peur quand on cuisine sans balance. Et si une simple formule 1-1-1-2, héritée de nos grands-mères, changeait tout à la texture ?

Le parfum de beurre chaud, la fine pellicule dorée qui craque sous la cuillère, les cerises qui libèrent leur jus rubis… On reconnaît un clafoutis réussi avant même la première bouchée. Pourtant, entre versions cartonnées et flans qui “flottent”, ce dessert a fait trembler plus d’un cuisinier du dimanche dès qu’il manque une balance.

Nos grands-mères avaient une réponse simple : la méthode du verre. Un seul verre, toujours le même, remplaçait tous les chiffres et garantissait un clafoutis aux cerises méthode du verre d’une texture fondante, bien prise, sans calcul. Au cœur de cette astuce se cache une formule facile à retenir ; une suite de chiffres presque magique qui rend le clafoutis aux cerises sans balance inratable.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de cerises fraîches + 20 g de beurre pour le moule

✅ 1 verre (20 cl) de farine de blé

✅ 1 verre (20 cl) de sucre + 1 verre (20 cl) de lait entier

✅ 2 œufs moyens + sucre glace et arômes facultatifs

La promesse : un clafoutis fondant, sans balance ni prise de tête

À la fin mai, quand les premières Burlat arrivent, on veut un dessert rapide qui respecte le fruit. Avec la méthode du verre, un verre de 20 cl devient notre unité pour farine, sucre et lait. Ajoutés aux œufs et aux cerises entières non dénoyautées, ces volumes garantissent un appareil à clafoutis régulier.

La méthode du verre 1‑1‑1‑2 : comment ça marche concrètement ?

Le principe tient en une formule claire : 1 verre de farine, 1 verre de sucre, 1 verre de lait, 2 œufs. On obtient un équilibre stable entre protéines, amidon et eau, suffisant pour une bonne prise à la cuisson. La pâte reste fluide, comme une pâte à crêpes un peu plus épaisse, parfaite pour un cœur fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer le moule, répartir 500 g de cerises entières au fond. Technique : Fouetter 2 œufs avec 1 verre de sucre, puis incorporer 1 verre de farine sans faire de grumeaux. Cuisson : Délayer avec 1 verre de lait, verser l’appareil sur les cerises, enfourner 40 à 45 minutes, surface dorée, centre légèrement tremblotant. Finition : Laisser reposer 20 à 30 minutes pour que les saveurs se fixent, servir tiède ou froid, poudré de sucre glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert La formule 1‑1‑1‑2 équilibre protéines, amidon et eau ; l’appareil prend toujours bien, même sans balance. ✨ Le twist gourmand : Beurrer et sucrer le moule, poudrer les cerises d’amande, ajouter un trait de crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Changer de verre, dénoyauter les cerises ou ouvrir le four en cours de cuisson.

Twists gourmands : comment booster le goût sans compliquer la recette

Avec la même base, on passe aux abricots, prunes ou mirabelles en gardant la formule 1‑1‑1‑2. On beurre et sucre le moule, on sert tiède ou froid, et on garde le clafoutis au frais jusqu’au lendemain.