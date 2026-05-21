Ces chips de légumes au four, ultra croustillantes, font taire même ceux qui détestent ça : le secret à ne plus rater

Surprenant de croquer dans des chips de courgette croustillantes quand on a toujours détesté les chips de légumes. Cette recette au four change tout sans un gramme de friture en trop.

Fin de journée, fenêtres ouvertes, la maison sent le fromage qui gratine et les épices chaudes. Sur la table, un bol de rondelles dorées que l’on croque du bout des doigts ; ça claque net, ça fond un peu ensuite, et tout le monde se tait pour écouter le bruit du crac.

Personne ne songe aux pommes de terre : ces chips brûlantes sont des courgettes passées au four jusqu’à devenir de chips de courgette croustillantes. Là où tant de chips de légumes maison finissent molles, celles‑ci allient bords roussis, parfum de parmesan et croquant assumé ; de quoi faire taire les sceptiques les plus tenaces.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (≈ 500 g)

✅ 80 g de parmesan râpé fin

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive (≈ 30 ml)

✅ 20 g de chapelure panko (optionnel)

Pourquoi vos chips de légumes finissent molles (et comment la courgette peut faire mieux)

Pleine d’eau, la courgette peut ramollir une plaque entière si on la traite comme une pomme de terre. La clé, c’est de commencer par dégorger les courgettes : tranches salées, dix minutes sur papier absorbant, puis épongées à fond. Ensuite, la chaleur sèche d’un four bien préchauffé transforme ces rondelles en véritables chips de courgette au four, parfumées et sèches.

La méthode inratable en 4 étapes pour obtenir le “crac” parfait

Tout se joue dans la précision du geste. On vise une épaisseur régulière 2–3 mm pour chaque tranche, fine pour sécher sans brûler. Vient l’enrobage au parmesan, éventuellement renforcé de chapelure panko, qui va créer une croûte fromagère. Disposées en une seule couche, les rondelles profitent d’une cuisson sur grille, en chaleur tournante, qui chasse l’humidité et déclenche le gratinage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher les courgettes puis les couper en rondelles de 2 à 3 mm ; les poser sur papier, saler, laisser 10 minutes et éponger. Technique : Mélanger l’huile d’olive, l’ail, le paprika, les herbes, le poivre et un peu de sel, puis lustrer les rondelles de ce mélange. Cuisson : Saupoudrer de parmesan et, si utilisé, de chapelure, en retournant pour bien enrober, puis disposer en une seule couche sur la grille. Finition : Cuire à 220 °C en chaleur tournante pendant 12 à 18 minutes, sortir quand les bords dorent, puis laisser refroidir 5 à 10 minutes sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30–35 min 🔍 Le secret de l’expert Le succès vient d’abord du dégorgement et de l’épongage, puis d’une fine pellicule d’huile et d’une panure fromage‑chapelure ; gratinage / réaction de Maillard et refroidissement sur grille créent une coque bien sèche. ✨ Le twist gourmand : On peut parfumer le parmesan avec zeste de citron et herbes de Provence, ou jouer la carte barbecue avec paprika fumé et piment. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter rondelles qui se chevauchent, excès d’huile ou de parmesan, et tout couvercle posé sur les chips encore tièdes.

Variantes et twists qui convertissent les “anti-chips de légumes”

Version italienne chips de courgette au parmesan, fumée au paprika ou citron‑herbes : autant d’astuces croustillant chips de courgette.