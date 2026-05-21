Tarte aux fraises : cette version en pâte filo reste croustillante, même le lendemain, si vous faites ce geste

Ici, on revisite la tarte aux fraises classique en version ultra croustillante, grâce à la pâte filo et à une crème fromagère légère. Comment obtenir ce croquant qui survit même au frigo sans alourdir le dessert ?

Odeur de beurre chaud, fruits rouges bien mûrs, petit crac net sous le couteau… On imagine la tarte aux fraises parfaite, celle qu’on pose au centre de la table et qui fait taire tout le monde à la première bouchée.

Sauf qu’en vrai, la pâte finit souvent molle, la crème coule et le croustillant se fait discret. Ici, on repart de zéro : même esprit régressif, mais une tarte aux fraises croustillante, plus légère, qui garde du croquant jusqu’au dernier morceau. Prêt à changer de team ; classique sablée ou version « en mieux » ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 6 feuilles de pâte filo , 40 g de beurre fondu, 20 g de poudre d’amande

, 40 g de beurre fondu, 20 g de poudre d’amande ✅ Crème : 200 g de fromage frais , 100 g de mascarpone, 2 jaunes d’œufs, 60 g de sucre glace

, 100 g de mascarpone, 2 jaunes d’œufs, 60 g de sucre glace ✅ Texture : 15 g de maïzena , 1 pincée de sel, vanille, zeste fin d’½ citron bio

, 1 pincée de sel, vanille, zeste fin d’½ citron bio ✅ Finition : 350 g de fraises, 30 g d’amandes effilées, 2 c. à s. de confiture, sucre glace

Pourquoi cette tarte aux fraises est « en mieux »

Dans la version traditionnelle, pâte sablée et crème pâtissière sont généreuses, mais laissent souvent un fond détrempé. Ici, la base en pâte filo superposée et beurrée apporte un croquant presque feuilleté, ultra léger. Au lieu d’une crème lourde, on opte pour un duo fromage frais–mascarpone façon cheesecake, qui se tient, fond en bouche et laisse toute la place au parfum des fraises.

Étapes clés : comment monter la tarte sans jamais la détremper

Tout se joue sur l’ordre des couches et sur quelques gestes précis. Une base bien beurrée, une barrière sèche avec la poudre d’amande, une crème épaissie à la maïzena, puis des fraises parfaitement essuyées ; c’est ce qui garantit une tarte aux fraises vraiment croustillante, même après un passage au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer le moule, superposer les feuilles de filo en les badigeonnant de beurre, saupoudrer de poudre d’amande. Technique : Fouetter fromage frais, mascarpone, sucre, sel ; ajouter jaunes, maïzena, vanille, zeste jusqu’à crème lisse. Cuisson : Étaler finement la confiture, verser la crème, répartir les fraises sèches, replier les bords, parsemer d’amandes effilées, cuire 25 à 30 min à 180 °C. Finition : Laisser refroidir, placer 1 h au réfrigérateur, saupoudrer de sucre glace juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 50 🔍 Le secret de l’expert La filo beurrée multiplie les couches d’air, la crème épaissie à la maïzena ne rend pas d’eau et la poudre d’amande joue les pare-humidité. ✨ Le twist gourmand : Une fine couche de confiture sous la crème, plus zeste de citron et amandes effilées bien grillées sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter des fraises encore humides ou filmer la tarte tiède ; la condensation ramollirait immédiatement toute la base.

Conservation, finitions et variantes croustillantes

Cette tarte aux fraises croustillante se sert bien froide, après au moins 1 h au réfrigérateur ; le croustillant est au maximum le jour même, mais tient très correctement jusqu’au lendemain au frais. On peut varier avec quelques framboises, un peu de rhubarbe poêlée ou, pour aller plus vite, une base biscuitée sans cuisson en gardant la même crème fromagère et les mêmes gestes anti-détrempe.