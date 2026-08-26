Apéro : ces roulés de poivrons confits à la ricotta bluffent tout le monde si vous évitez cette erreur avec les poivrons

À l’heure de l’apéro, ces poivrons confits roulés à la ricotta promettent la bouchée qui fait réagir toute la table. Quels gestes les transforment en roi du plateau ?

Fondants, frais, impossibles à lâcher : ces poivrons confits roulés à la ricotta transforment un simple plateau en roi de l’apéro

Quand le plateau arrive sur la table, on veut cette bouchée qui fait lever toutes les têtes. Ici, la promesse tient dans un parfum de poivron rôti, une pointe de citron et la fraîcheur lactée de la ricotta. La chair est souple, presque confite, la farce se tient mais fond dès qu’on croque. Entre couleurs de fin d’été et cœur crémeux, ces rouleaux ont tout du petit luxe simple et généreux.

Le problème, c’est ce qui se passe souvent en cuisine : poivrons qui se déchirent, farce qui coule, rouleaux mous qui glissent sur le plateau. Pourtant, avec deux ou trois gestes précis, on obtient des poivrons confits faciles à rouler et une ricotta ferme, ultra-onctueuse. De quoi transformer sans effort un apéro ordinaire en vrai numéro de charme.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 poivrons allongés multicolores, type corne de bœuf

✅ 500 g de ricotta bien égouttée

✅ 5 à 6 gousses d’ail + 20 g de basilic frais

✅ 35 g de pignons, zeste d’1 citron, huile d’olive, sel fumé, poivre

Les ingrédients pour des poivrons confits roulés à la ricotta ultra-fondants

On mise sur des poivrons allongés et charnus : leurs longues lanières se roulent sans se casser et offrent un vrai fondant. Côté fromage, une ricotta de bufflonne donnera plus de caractère, la classique plus de douceur. Le duo basilic–pignons apporte ce relief italien qui réveille chaque bouchée.

Rouler sans les déchirer : le pas-à-pas

Le secret commence avant le roulage : poivrons cuits au four à 200 °C ou 190 °C en air fryer, puis laissés à couvert pour se peler, et ricotta brièvement égouttée. Ensuite, on travaille à froid, sur des lanières bien épongées. Résultat ; des rouleaux nets, qui tiennent sur le plateau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rôtir poivrons et gousses d’ail entiers à 200 °C, puis les laisser 10 minutes à couvert avant de peler et d’épépiner. Technique : Égoutter la ricotta 30 minutes, torréfier les pignons, les hacher avec le basilic, écraser l’ail rôti, puis tout mélanger avec citron, sel fumé et poivre. Cuisson : Vérifier la cuisson ; la chair des poivrons doit être très souple et brillante, la peau cloquée ou noircie par endroits, signe d’un vrai confisage. Finition : Étaler les lanières, déposer une petite cuillerée de farce, rouler sans serrer, puis serrer les involtini côte à côte dans un plat.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Poivrons très rôtis puis laissés à couvert, ricotta égouttée, lanières bien sèches ; moins d’eau, plus de tenue et un fondant spectaculaire. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un peu de ricotta par de la feta, ajouter câpres et pistaches concassées donne un peps méditerranéen. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une ricotta non égouttée ou des poivrons encore humides ; les rouleaux glissent, se fendent et détrempent tout.

Servir & sublimer votre plateau apéro

On aligne les roulés, filet d’huile et basilic, on sert avec focaccia ou roquette ; au frais, ils tiennent encore parfaitement jusqu’au lendemain.