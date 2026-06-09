Apéro : cette tartinade méditerranéenne prête en 10 min va enterrer le houmous si vous évitez cette erreur
En 10 minutes de travail, ce caviar d’aubergine aux anchois transforme un simple apéro en voyage iodé et fumé. Quelle astuce lui donne cette texture soyeuse et ce goût sans amertume ?
Sur la table, un bol, une odeur fumée d’aubergine rôtie qui se mêle à une pointe d’iode. On trempe un croûton, la texture est soyeuse, presque confite.
En bouche, la douceur de l’aubergine rôtie répond à la puissance des anchois. Ce duo façon tartinade apéritive express a tout d’une bombe salée qui change du houmous ou de la tapenade.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 aubergines moyennes, bien fermes (env. 800 g de chair)
- ✅ 2 filets d’anchois à l’huile, au goût bien marqué
- ✅ 2 c. à s. de crème fraîche liquide entière
- ✅ 2 à 3 c. à s. d’huile d’olive, jus de 1/2 citron, ail, échalote, sel, poivre
Pourquoi le duo caviar d’aubergine–anchois fait exploser l’apéro
Ce caviar d’aubergine pour l’apéro joue sur un contraste net : aubergine rôtie à 220 °C, peau noircie, chair fondante, où la réaction de Maillard apporte le fumé ; en face, des filets d’anchois à l’huile, pleins de iode. Mixés avec ail, échalote, crème, citron et huile d’olive, on obtient une tartinade aubergine anchois ultra parfumée, très bon marché.
Technique express : un caviar d’aubergine aux anchois sans amertume
Pour un caviar d’aubergine aux anchois comme un vrai caviar d’aubergine sans amertume, on cuit longtemps : la chair doit se détacher seule et s’écraser sans effort, les graines ayant perdu leur amertume. On assaisonne seulement après mixage, en ajustant sel, citron et huile d’olive, puis on laisse reposer au frais 30 minutes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, piquer les aubergines, préchauffer le four à 220 °C.
- Technique : Envelopper chaque aubergine dans de l’alu, rôtir 20 à 30 minutes.
- Cuisson : Prélever la chair bien fondante, l’égoutter, mixer avec anchois, ail, citron, crème.
- Finition : Monter à l’huile d’olive en filet, assaisonner, laisser reposer au frais.
Twists, service et conservation de votre tartinade aubergine anchois
On sert cette tartinade apéritive express bien fraîche sur baguette grillée, gressins ou bâtonnets de concombre. Un filet d’huile d’olive, un peu de piment doux ou quelques herbes ciselées suffisent à lui donner un air très Méditerranée.
Le caviar se garde 2 jours au réfrigérateur, filmé au contact avec un léger voile d’huile. Trop liquide ? On ajoute un peu de chair rôtie. Trop salé ? On rallonge avec crème ou purée nature.
En bref
- 🥄 Caviar d’aubergine aux anchois prêt en 10 minutes de préparation active, cuisson au four à 220 °C pour une chair fondante et parfumée.
- 🔥 Aubergines rôties, anchois, citron, crème et huile d’olive se mêlent en tartinade apéritive express, à la fois fumée, iodée et extrêmement onctueuse.
- 🤫 Astuces de chef sur cuisson, assaisonnement et repos au frais promettent une texture soyeuse et un équilibre sel–acidité–iode qui change tout.
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