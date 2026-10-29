Apéro du samedi : ces mozzarella sticks bacon-sucre roux sans friture cartonnent grâce à un secret tout bête

Samedi soir, la table basse devient terrain de jeu pour des mozzarella sticks au bacon caramélisés, tout droit sortis du four. Comment obtenir ce duo croustillant et filant sans foirer la cuisson ?

Une tranche de bacon et une pincée de sucre roux : ces mozzarella sticks caramélisés font un carton à l’apéro du samedi

Dans le four, le bacon fumé claque et dore, le sucre roux commence à perler, la mozzarella ramollit doucement. En quelques minutes, l’odeur de salé-fumé sucré envahit la cuisine.

Sur la table basse, les bâtonnets arrivent fumants, bacon croustillant autour d’un cœur filant que l’on guette au premier croc. Reste à maîtriser ce duo caramélisé sans friture, pour l’apéro du samedi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de mozzarella spéciale cuisson en 12 bâtonnets

en 12 bâtonnets ✅ 12 tranches fines de bacon fumé

✅ 35 g de sucre roux + 1 pincée de paprika fumé + 1 pincée de poivre noir moulu

✅ 1 c. à café d’huile neutre + 1 c. à soupe de miel + 1 c. à soupe de graines de sésame

Le concept : des mozzarella sticks au bacon caramélisés au four

Ces mozzarella sticks au bacon misent sur un enrobage de lard et une pincée de sucre roux. Au four, le gras fond, le sucre caramélise et forme une croûte, tandis que l’intérieur reste tendre et filant.

La méthode pas à pas

La clé, c’est une mozzarella bien égouttée, un enrobage serré et une cuisson vive à 200 °C. On dose le sucre en fine pluie, puis on laisse reposer les bâtonnets hors du four pour que le fromage se stabilise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, éponger la mozzarella, puis placer les bâtonnets 10 minutes au congélateur pour limiter l’humidité et les fuites de fromage. Technique : Enrouler chaque bâtonnet dans une tranche de bacon en serrant juste ce qu’il faut, puis déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson huilé, jointure vers le dessous. Cuisson : Mélanger sucre roux, paprika fumé et poivre, saupoudrer très légèrement les sticks, puis cuire 5 à 7 minutes, idéalement sur une grille posée sur la plaque, jusqu’à bacon doré et mozzarella souple mais encore contenue. Finition : Laisser reposer 8 à 10 minutes hors du four, puis servir les mozzarella sticks au bacon avec quelques sauces à tremper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert Une mozzarella spéciale cuisson bien essuyée, plus un passage au froid, limite l’eau. À 200 °C, le gras du bacon enrobe le sucre roux ; il caramélise vite pendant que le fromage chauffe sans exploser. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un trait de miel au sucre roux et quelques graines de sésame : la caramélisation devient plus brillante et légèrement croquante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’en mettre trop ou de cuire plus longtemps : le sucre brûle, le bacon sèche et la mozzarella finit en flaque sur la plaque.

Twists gourmands, sauces et variantes pour l’apéro

Ces bâtonnets adorent les sauces qui réveillent leur côté sucré-salé : barbecue fumée, yaourt citronné ou miel-moutarde. On peut enrouler les mozzarella sticks bacon sucre roux à l’avance, les garder au frais sur une plaque filmée, puis les cuire au dernier moment et les servir sur une grande planche avec des pickles.