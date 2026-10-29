Cannelloni : si vous les gratinez au four, vous ratez ce dessert croustillant au café que tout le monde réclame

Et si vos cannelloni ne finissaient plus sous la sauce tomate mais en dessert croustillant, façon tiramisu, servi avec le café ? Entre friture vive, café glacé et mascarpone ultra ferme, un détail technique suffit à les rendre impossibles à oublier.

Tout le monde gratine ses cannelloni à la sauce tomate : frits et garnis de mascarpone au café, ils sont devenus mon dessert le plus réclamé

Une odeur de café corsé, une fine brume de cacao, un léger crépitement d’huile chaude : on est loin du traditionnel plat de pâtes noyé sous la sauce tomate. Les cannelloni restent bien là, mais en version dorée, soufflée, presque légère, prêts à se transformer en tubes sucrés ultra croustillants.

Au lieu de finir gratinés au four, ces cannelloni sont frits, parfumés d’un aller-retour dans le café puis farcis d’une crème au mascarpone aussi ferme qu’aérienne. Résultat ; un dessert façon tiramisu qui claque sous la dent et qu’on réclame encore au moment du café.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 paquet de cannelloni secs (≈ 250 g)

✅ 200 à 250 ml de café corsé froid + 1 à 2 c. à café de sucre

✅ 500 g de mascarpone, 400 ml de crème liquide entière bien froide

✅ 50 g de sucre, 20 g de lait concentré sucré, 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de fixateur, cacao non sucré, huile neutre pour friture

Pourquoi ces cannelloni façon tiramisu vont remplacer votre gratin

Ce détournement joue sur un contraste que le gratin ne donnera jamais : une coque de pâte fine, soufflée par la friture, incroyablement croquante, qui emprisonne une garniture froide, onctueuse et légèrement vanillée.

On part de cannelloni secs, plongés dans une huile de friture à 170–180 °C : ils gonflent et deviennent de véritables gaufrettes creuses. La crème mascarpone, montée bien froide avec sucre, lait concentré et fixateur, remplit le tube sans couler.

Étape 4 – Trempage express, pochage et finition cacao

Les cannelloni frits, bien refroidis, ne font qu’effleurer un café corsé et glacé, une à deux secondes maximum. On les égoutte aussitôt, puis on les garnit par les deux extrémités à la poche à douille, avant la pluie de cacao.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer un café corsé, le sucrer éventuellement, le laisser complètement refroidir au réfrigérateur. Technique : Chauffer une huile neutre profonde, frire les cannelloni secs par petites quantités jusqu’à légère dorure. Cuisson : Fouetter mascarpone, crème bien froide, sucres et fixateur jusqu’à texture ferme, lisse et aérienne. Finition : Tremper chaque cannelloni une seconde dans le café froid, garnir généreusement, poudrer de cacao.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 40 min 🔍 Le secret de l’expert Friture vive et crème froide font tout : la pâte devient coque croquante et la garniture reste stable. ✨ Le twist gourmand : un zeste d’orange et quelques pistaches ou noisettes torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper les cannelloni plus de deux secondes dans un café tiède ou chaud.

Conservation, organisation et service : comment en faire « le dessert le plus réclamé »

On peut monter la crème la veille et la garder en poche au frais, puis frire les cannelloni quelques heures avant. On ne les trempe et ne les garnit qu’au dernier moment, avec zeste d’orange, éclats de noisettes ou un trait d’amaretto.