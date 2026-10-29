On s'obstine à éclairer ses citrouilles d'Halloween au jardin fin octobre : un voisin a pourtant le droit de sévir bien avant 22 h

Le 31 octobre, les jardins se parent de citrouilles lumineuses et de guirlandes pour Halloween, parfois bien plus longtemps que le passage des enfants. À quelle heure éteindre les décorations d’Halloween dans le jardin sans créer de nuisance lumineuse ni réveiller un conflit de voisinage ?

Chaque 31 octobre, on transforme les chemins du jardin en mini film d’horreur, avec citrouilles, guirlandes orange et silhouettes phosphorescentes. Et, soyons honnêtes, nous avons tous déjà laissé ces lumières allumées très tard, « pour le dernier groupe d’enfants », sans vraiment regarder l’heure.

Pourtant, entre la loi sur le calme nocturne, la notion de trouble anormal du voisinage et la pollution lumineuse, notre beau décor peut vite devenir un vrai sujet de tension. À partir de quand un voisin peut-il se plaindre, et surtout, à quelle heure couper sans gâcher la fête ?

Le réflexe : tout laisser allumé « jusqu’au dernier enfant »

Dans beaucoup de quartiers, les petits monstres défilent surtout en début de soirée, dès la tombée de la nuit. Pourtant, on a souvent laissé les citrouilles lumineuses, projecteurs et guirlandes clignotantes braqués sur la rue bien plus longtemps, « au cas où », jusqu’à ce que le quartier se vide.

Ce décor féerique devient alors une réelle source de nuisances lumineuses. L’arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses, publié sur Legifrance, vise justement à limiter la lumière intrusive dans les logements et les espaces naturels, car cette pollution lumineuse perturbe la faune nocturne qui anime nos jardins.

Ce que la loi et le voisin peuvent vraiment supporter

Selon service-public.fr, un trouble anormal du voisinage peut être reconnu à toute heure dès lors que la gêne est forte ou répétée, y compris pour la lumière. Autrement dit, l’heure pour éteindre les décorations d’Halloween dans le jardin n’est pas gravée à 22 h : un voisin peut se plaindre bien avant si vos spots clignotants inondent sa chambre. Pause Maison et Trucmania recommandent d’éteindre les décorations extérieures au plus tard à 22 h et de diriger les faisceaux vers le sol ou l’intérieur du jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tranquillité avec le voisinage Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant automatiquement avant la nuit profonde et en orientant les faisceaux vers le sol, la lumière devient moins intrusive pour les voisins et la faune. 💡 Le petit plus : Dire aux enfants que quand les citrouilles s’éteignent, la chasse aux bonbons est terminée évite les déceptions et autorise une extinction plus tôt. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser des projecteurs puissants ou des guirlandes agressives braqués vers la rue toute la nuit en pensant être « tranquille » parce que c’est Halloween.

Programmer l’extinction et calmer le jeu dans le jardin

Pour ne plus sortir en manteau à minuit, mieux vaut automatiser. Un programmateur mécanique ou une prise programmable extérieure, trouvés en jardinerie ou chez Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic, coupent le courant à l’heure choisie, par exemple 21 h. Une prise extérieure connectée permet même d’ajuster depuis le canapé si les enfants rentrent plus tôt.

On peut aussi limiter la puissance : lampes solaires de jardin avec minuterie intégrée, bougies LED protégées dans les citrouilles, guirlandes fixes à lumière chaude plutôt que stroboscopiques. Ajoutez des courges du potager, bottes de paille, tas de feuilles décorés ; votre mise en scène reste spectaculaire tout en respectant la biodiversité et la tranquillité des voisins.