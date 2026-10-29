On s'obstine à éclairer ses citrouilles d'Halloween au jardin fin octobre : un voisin a pourtant le droit de sévir bien avant 22 h
Le 31 octobre, les jardins se parent de citrouilles lumineuses et de guirlandes pour Halloween, parfois bien plus longtemps que le passage des enfants. À quelle heure éteindre les décorations d’Halloween dans le jardin sans créer de nuisance lumineuse ni réveiller un conflit de voisinage ?
Chaque 31 octobre, on transforme les chemins du jardin en mini film d’horreur, avec citrouilles, guirlandes orange et silhouettes phosphorescentes. Et, soyons honnêtes, nous avons tous déjà laissé ces lumières allumées très tard, « pour le dernier groupe d’enfants », sans vraiment regarder l’heure.
Pourtant, entre la loi sur le calme nocturne, la notion de trouble anormal du voisinage et la pollution lumineuse, notre beau décor peut vite devenir un vrai sujet de tension. À partir de quand un voisin peut-il se plaindre, et surtout, à quelle heure couper sans gâcher la fête ?
Le réflexe : tout laisser allumé « jusqu’au dernier enfant »
Dans beaucoup de quartiers, les petits monstres défilent surtout en début de soirée, dès la tombée de la nuit. Pourtant, on a souvent laissé les citrouilles lumineuses, projecteurs et guirlandes clignotantes braqués sur la rue bien plus longtemps, « au cas où », jusqu’à ce que le quartier se vide.
Ce décor féerique devient alors une réelle source de nuisances lumineuses. L’arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses, publié sur Legifrance, vise justement à limiter la lumière intrusive dans les logements et les espaces naturels, car cette pollution lumineuse perturbe la faune nocturne qui anime nos jardins.
Ce que la loi et le voisin peuvent vraiment supporter
Selon service-public.fr, un trouble anormal du voisinage peut être reconnu à toute heure dès lors que la gêne est forte ou répétée, y compris pour la lumière. Autrement dit, l’heure pour éteindre les décorations d’Halloween dans le jardin n’est pas gravée à 22 h : un voisin peut se plaindre bien avant si vos spots clignotants inondent sa chambre. Pause Maison et Trucmania recommandent d’éteindre les décorations extérieures au plus tard à 22 h et de diriger les faisceaux vers le sol ou l’intérieur du jardin.
Programmer l’extinction et calmer le jeu dans le jardin
Pour ne plus sortir en manteau à minuit, mieux vaut automatiser. Un programmateur mécanique ou une prise programmable extérieure, trouvés en jardinerie ou chez Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic, coupent le courant à l’heure choisie, par exemple 21 h. Une prise extérieure connectée permet même d’ajuster depuis le canapé si les enfants rentrent plus tôt.
On peut aussi limiter la puissance : lampes solaires de jardin avec minuterie intégrée, bougies LED protégées dans les citrouilles, guirlandes fixes à lumière chaude plutôt que stroboscopiques. Ajoutez des courges du potager, bottes de paille, tas de feuilles décorés ; votre mise en scène reste spectaculaire tout en respectant la biodiversité et la tranquillité des voisins.
En bref
- 🎃 Le 31 octobre, les jardins s’illuminent pour Halloween et la question de l’heure pour éteindre les décorations d’extérieur se pose vraiment.
- ⚖️ Entre trouble anormal du voisinage, nuisances lumineuses et pollution lumineuse, la limite d’extinction n’est pas aussi simple que « jusqu’à 22 h ».
- 💡 Programmateurs, prises connectées, lampes solaires et bougies LED offrent des solutions pour gérer la lumière du jardin sans froisser voisins ni faune nocturne.
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