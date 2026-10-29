« J'ai banni l'eau de Javel de ma terrasse » : ce réflexe de cuisine a détruit les mauvaises herbes des dalles en seulement trois jours

Pendant des années, j’ai arrosé ma terrasse à la Javel, sans imaginer les dégâts sur ma santé et mon jardin. Jusqu’au jour où une solution thermique toute simple m’a prouvé qu’on pouvait faire bien mieux.

Pendant des années, beaucoup de terrasses ont été frottées et arrosées à la eau de Javel pour chasser mousse et mauvaises herbes des joints de dalles. Odeur piquante, brouillard irritant, traces blanchies… mais une impression de “propre” redoutable. Jusqu’au jour où l’on comprend que ce réflexe, si pratique en apparence, abîme bien plus que quelques pissenlits.

En se renseignant, beaucoup de jardiniers ont découvert que ce produit ménager, corrosif et biocide, pollue les nappes phréatiques et stérilise le sol autour de la maison. Certains ont alors juré, comme cette lectrice du Parisien qui confiait : « J’ai abandonné l’eau de Javel pour désherber ma terrasse », de ne plus l’utiliser. Restait à trouver une alternative aussi simple… et elle attendait déjà sur la cuisinière.

Pourquoi la Javel a été bannie de la terrasse

Utilisée à l’extérieur, la Javel reste un désinfectant très agressif : elle peut provoquer brûlures de la peau et des muqueuses, et ses vapeurs irritent yeux et voies respiratoires, rappelle Le Parisien. Sur une terrasse, on la mélange parfois à d’autres produits, ce qui peut dégager des gaz encore plus toxiques, alors qu’aucun contact alimentaire n’est en jeu.

Pour le jardin, le problème est encore plus grave. La solution s’infiltre dans le sol, rejoint les nappes phréatiques qui fournissent l’eau potable, et agit comme un biocide non sélectif : micro-organismes du sol, vers de terre, champignons utiles meurent aussi. Or un sol vivant, riche en faune invisible, est la meilleure garantie contre les maladies… et les mauvaises herbes envahissantes.

L’eau bouillante, un désherbage thermique bluffant sur les joints de terrasse

Selon Ecophytopic, l’eau bouillante fait partie du désherbage thermique : versée très chaude, elle provoque un choc qui “cuit” les tissus des adventices. L’Ami des Jardins précise : « Le choc thermique endommage les tissus des adventices : elles flétrissent puis dessèchent en quelques jours (désherbage de contact). ». Sur une terrasse en pierre, herbes et mousse des joints brunissent, se couchent, puis disparaissent en quelques jours.

Le mode d’emploi est simple : on récupère l’eau de cuisson des pâtes ou une casserole d’eau claire, et on la verse aussitôt, en filet, au ras du sol. Cette méthode est réservée aux surfaces minérales non cultivées : terrasses, allées, gravier, bordures minérales et joints de dalles. La FREDON Auvergne-Rhône-Alpes rappelle que ce n’est pas sélectif, et l’INRAE déconseille d’ajouter du sel “pour que ça marche mieux”, sous peine de saliniser et abîmer le sol.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Besoin en produits chimiques Nul Pourquoi ça fonctionne ? L’eau très chaude détruit rapidement les cellules des feuilles et des tiges en provoquant un choc thermique ; privées de cette partie aérienne, les plantes flétrissent puis sèchent, ce qui épuise leurs réserves. Astuce Le petit plus : profiter d’une cuisson de pâtes ou de riz pour désherber aussitôt quelques mètres de joints, en visant surtout les jeunes pousses encore tendres. À NE JAMAIS FAIRE : Ne jamais ajouter de sel ni viser les zones cultivées ; l’eau bouillante doit rester cantonnée aux surfaces minérales, sous peine de brûler les plantes utiles et de dégrader le sol.

Les bons réflexes pour désherber une terrasse sans eau de Javel

Sur les herbes bien installées, Ecophytopic souligne que cette technique maîtrise mal les racines des plantes vivaces, qui peuvent repartir. Mieux vaut donc intervenir tôt, dès les premiers brins entre les dalles, et renouveler l’opération environ trois fois par an, comme le rappelle Le Parisien. Les touffes affaiblies s’arrachent alors facilement à la main ou avec un simple couteau à désherber.

Protéger les zones cultivées : ne jamais verser d’eau bouillante sur le potager, les massifs ou le gazon, et surveiller le ruissellement pour qu’il ne file pas vers votre sol nourricier.

Limiter la repousse avec un paillage léger au pied des massifs et des bordures attenantes, qui freine les nouvelles adventices sans étouffer la terre.

Adopter un désherbage sélectif : pour désherber une terrasse sans eau de Javel, accepter un peu de verdure non gênante permet de préserver la biodiversité du sol, comme le rappellent les maraîchers cités par Ouest-France.

Sources L’Ami Des Jardins

«Ne jetez plus leau de cuisson des pates versez la brulante sur cette zone de votre potager en octobre»