J'ai planté ces griffes de renoncules fin octobre sans trop y croire : en mai, c'est ma fleuriste qui m'a demandé d'où venaient mes fleurs

En enterrant quelques griffes sèches de renoncule asiatique au jardin cet automne, je ne m’attendais pas à rivaliser avec les fleuristes au printemps. Comment ces petits tubercules ont-ils donné des bouquets dignes d’une vitrine professionnelle ?

Au jardin, certaines trouvailles ressemblent plus à des déchets qu’à des promesses de fleurs. Ces petites griffes racinaires, sèches, brunes, griffues, ont pourtant déjà transformé bien des massifs… et fait lever un sourcil étonné chez plus d’une fleuriste au printemps.

Car derrière ces griffes se cache la renoncule asiatique, star des bouquets romantiques, souvent introuvable en boutique quand la saison bat son plein. En apprenant à planter les griffes de renoncule asiatique en automne, le jardin se met à rivaliser avec l’étal du fleuriste… au point de susciter quelques questions admiratives.

Ces drôles de griffes sèches, futures renoncules de fleuriste

La renoncule asiatique (Ranunculus asiaticus) s’est imposée chez les fleuristes avec ses fleurs en pompon rappelant de petites pivoines, dans des tons crème, rose poudré, corail ou rouge profond. Les séries Elegance, Amandine ou Clooney partent parfois des réserves avant même le printemps, tant la demande pour les mariages a explosé.

Au départ pourtant, tout commence par une griffe qui ressemble à une petite pieuvre brune. Pour réussir, on choisit des griffes fermes, charnues, de couleur brun clair homogène, sans taches ni moisissures. Plus elles sont grosses, plus la floraison a été généreuse chez les jardiniers qui s’y sont essayés.

Préparer et planter les griffes à l’automne, étape par étape

Nous avons tous déjà zappé une étape par impatience. Ici, il ne faut pas oublier le réveil des griffes : un trempage de 2 à 3 heures dans une eau tiède, tentacules vers le bas, jusqu’à ce qu’elles regonflent doucement et deviennent souples au toucher.

Vient ensuite la mise en place, de fin octobre à début novembre en climat doux. Le sol doit être léger, bien drainé, enrichi de compost mûr, sous peine de voir les griffes pourrir. D’ailleurs, quelques repères simples aident à ne pas se tromper :

Planter à 5 cm de profondeur dans un sol léger et bien drainé.

Orienter les griffes vers le bas, espacées de 10 à 15 cm.

Installer en plein soleil doux ou à mi-ombre légère.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Plantées fin octobre dans un sol léger et drainé après réhydratation, les griffes s’enracinent tout l’hiver et offrent au printemps une floraison dense, digne des plus beaux bouquets de fleuriste. 💡 Le petit plus : réserver quelques griffes en pot sur la terrasse pour couper, au dernier moment, un bouquet maison qui fait toujours son effet. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : les enterrer dans une terre lourde et détrempée tout l’hiver, au risque de voir toutes les griffes pourrir avant la moindre pousse.

Passer l’hiver, puis remplir les vases au printemps

Une fois plantées, les griffes ont entamé un long hiver invisible. Un paillage de feuilles ou de paille protège du froid, surtout là où le thermomètre descend vers -8 à -10 °C. L’arrosage est resté très léger, simplement pour garder la terre fraîche.

Au retour des beaux jours, les feuilles finement découpées ont percé le paillis, suivies de tiges droites surmontées de gros boutons. Un engrais pauvre en azote mais riche en potasse a aidé la floraison, tandis que les tiges coupées au bon moment ont rempli les vases… et intrigué plus d’un professionnel.