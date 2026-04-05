Apéro : ne servez plus de chips avant d’avoir testé ces bouchées au comté à 5 ingrédients, prêtes en 20 min

À l’apéro, ces bouchées soufflées au comté promettent de remplacer définitivement le bol de chips. En 5 ingrédients et 20 minutes de four, la pâte à choux change de dimension.

Au printemps, quand les verres perlent sur la table basse, on a envie d’autre chose qu’un paquet qui s’ouvre dans un bruit de plastique. Sur la plaque, de petites bouchées soufflées au comté gonflent, dorent, se fendent, laissant monter une odeur de beurre chaud et de fromage toasté. Le plat arrive, et les chips cessent soudain d’intéresser personne.

Ce petit miracle tient en réalité à une pâte à choux salée, à du comté râpé au dernier moment et à seulement cinq ingrédients qu’on a presque toujours sous la main. Vingt minutes de four plus tard, on croque dans un chou gonflé, léger, bien creux. Reste à maîtriser trois gestes simples pour que le soufflé ne retombe jamais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 125 ml d’eau

✅ 50 g de beurre demi-sel

✅ 75 g de farine de blé

✅ 2 œufs (calibre M) et 80 g de comté râpé

Cinq ingrédients, une râpe et 20 minutes de four : ces bouchées soufflées au comté ont mis mes chips à la retraite

Sur la table, ces choux façon gougères font oublier les biscuits industriels sans la moindre sauce. L’eau crée la vapeur qui fait lever, le beurre arrondit le goût, la farine donne la structure, les œufs la souplesse et le comté signe le parfum noisette.

Cinq ingrédients, une râpe et 20 minutes de four : ces bouchées soufflées au comté ont mis mes chips à la retraite

Tout commence par la panade : eau et beurre frémissent, la farine tombe d’un seul coup, puis on remue jusqu’à obtenir une boule lisse qui se détache des parois. On la dessèche une minute sur feu moyen ; ce film au fond de la casserole garantit le gonflé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter eau et beurre à frémissement, ajouter la farine hors feu. Technique : Remettre sur feu moyen et dessécher jusqu’à boule lisse, film au fond. Cuisson : Incorporer les œufs un à un, puis le comté, former de petits tas. Finition : Cuire 20 minutes à 200 °C, sans ouvrir, servir aussitôt bien tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert La pâte à choux renferme beaucoup d’eau : au four, elle se change en vapeur et pousse la bouchée. Œufs et comté coagulent ensuite, fixent ce volume et donnent une croûte dorée très parfumée. ✨ Le twist gourmand : Râper le comté au dernier moment et glisser quelques filaments plus gros dans la pâte : ils fondent en petits cœurs coulants et accentuent les zones bien gratinées en surface. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ouvrir la porte du four avant la fin de cuisson : la vapeur s’échappe, la structure n’est pas encore fixée et les bouchées se dégonflent, deviennent denses au lieu de rester gonflées et légères.

Cinq ingrédients, une râpe et 20 minutes de four : ces bouchées soufflées au comté ont mis mes chips à la retraite

On les sert tièdes, se réchauffent quelques minutes, s’aromatisent d’herbes ou paprika.