Apéro : ne servez plus de chips avant d’avoir testé ces bouchées au comté à 5 ingrédients, prêtes en 20 min
À l’apéro, ces bouchées soufflées au comté promettent de remplacer définitivement le bol de chips. En 5 ingrédients et 20 minutes de four, la pâte à choux change de dimension.
Au printemps, quand les verres perlent sur la table basse, on a envie d’autre chose qu’un paquet qui s’ouvre dans un bruit de plastique. Sur la plaque, de petites bouchées soufflées au comté gonflent, dorent, se fendent, laissant monter une odeur de beurre chaud et de fromage toasté. Le plat arrive, et les chips cessent soudain d’intéresser personne.
Ce petit miracle tient en réalité à une pâte à choux salée, à du comté râpé au dernier moment et à seulement cinq ingrédients qu’on a presque toujours sous la main. Vingt minutes de four plus tard, on croque dans un chou gonflé, léger, bien creux. Reste à maîtriser trois gestes simples pour que le soufflé ne retombe jamais.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 125 ml d’eau
- ✅ 50 g de beurre demi-sel
- ✅ 75 g de farine de blé
- ✅ 2 œufs (calibre M) et 80 g de comté râpé
Cinq ingrédients, une râpe et 20 minutes de four : ces bouchées soufflées au comté ont mis mes chips à la retraite
Sur la table, ces choux façon gougères font oublier les biscuits industriels sans la moindre sauce. L’eau crée la vapeur qui fait lever, le beurre arrondit le goût, la farine donne la structure, les œufs la souplesse et le comté signe le parfum noisette.
Cinq ingrédients, une râpe et 20 minutes de four : ces bouchées soufflées au comté ont mis mes chips à la retraite
Tout commence par la panade : eau et beurre frémissent, la farine tombe d’un seul coup, puis on remue jusqu’à obtenir une boule lisse qui se détache des parois. On la dessèche une minute sur feu moyen ; ce film au fond de la casserole garantit le gonflé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Porter eau et beurre à frémissement, ajouter la farine hors feu.
- Technique : Remettre sur feu moyen et dessécher jusqu’à boule lisse, film au fond.
- Cuisson : Incorporer les œufs un à un, puis le comté, former de petits tas.
- Finition : Cuire 20 minutes à 200 °C, sans ouvrir, servir aussitôt bien tièdes.
Cinq ingrédients, une râpe et 20 minutes de four : ces bouchées soufflées au comté ont mis mes chips à la retraite
On les sert tièdes, se réchauffent quelques minutes, s’aromatisent d’herbes ou paprika.
En bref
- 🍽️ Au printemps, l’apéro se réinvente avec des bouchées soufflées au comté prêtes en 35 minutes, pensées pour remplacer les chips et biscuits industriels.
- 🧀 Une pâte à choux salée, quelques gestes clés et du comté râpé minute transforment cinq ingrédients courants en bouchées gonflées, dorées, au cœur fondant.
- 🔥 Entre dessèchement de la panade, œufs au bon moment et porte du four fermée, quelques secrets assurent des bouchées soufflées à chaque apéro.
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