Apéro : oubliez les chips, ces verrines ultra fraîches prêtes en 20 min disparaissent dès qu’on évite cette erreur
À l’heure de l’apéro, ces verrines avocat crevettes ultra fraîches remplacent en douceur le sempiternel bol de chips. En quelques gestes et 20 minutes, elles promettent une bouchée citronnée et fondante dont vos invités se souviendront.
Quand les verres s’entrechoquent et que la musique monte, la main file encore vers le bol de chips par réflexe. Pourtant, une bouchée fraîche et citronnée peut changer l’ambiance en un instant.
Dans ces petites verrines glacées, l’avocat bien mûr rencontre la crevette ferme, le citron et un nuage de crème. On prépare ces verrines avocat crevettes en vingt minutes, puis on les oublie au frais ; elles disparaissent en premier.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 avocats bien mûrs, 1 citron jaune (jus + zeste fin), 2 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ 150 g de yaourt grec nature, 1 c. à s. de jus de citron, 1 à 2 c. à s. d’herbes fraîches
- ✅ 300 g de crevettes cuites décortiquées, 1 petit oignon nouveau finement ciselé
- ✅ Sauce soja sucrée, cacahuètes ou noix de cajou, graines de sésame, sel, poivre, piment d’Espelette
Oubliez les chips : ces verrines avocat crevettes ultra fraîches font tout le travail à l’apéro
Face au bol de chips, ces verrines jouent une partition fraîche : couleur, parfum d’agrumes. L’écrasé d’avocat citronné tapisse le fond, les crevettes fermes apportent le côté marin, la crème au yaourt grec apporte la légèreté. On a une bouchée nette, qui ne graisse pas les doigts et laisse la place au reste du repas.
La méthode express en 4 étapes pour des verrines qui fondent en bouche
On commence par un écrasé d’avocat au citron, travaillé à la fourchette pour garder de petits morceaux fondants. Puis vient la crème au yaourt, fouettée avec herbes et jus de citron. Pendant qu’elle raffermit au froid, on prépare des crevettes égouttées, nappées de sauce soja sucrée, avant de monter les verrines en couches nettes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher et dénoyauter les avocats, les écraser à la fourchette avec citron, huile d’olive, sel, poivre, ail râpé et piment ; goûter et rectifier.
- Technique : Fouetter le yaourt grec avec jus de citron, sel, poivre, herbes et éventuellement vert d’oignon nouveau ; réserver au frais pour qu’il se raffermisse.
- Cuisson : Éponger les crevettes, les couper en morceaux, puis les saisir une minute à feu vif avec sauce soja sucrée et blanc d’oignon pour les napper.
- Finition : Répartir l’écrasé d’avocat dans les verrines, ajouter la crème, coiffer de crevettes, puis finir avec herbes, citron, cacahuètes et sésame ; garder au frais.
Variantes rapides autour de l’avocat et des crevettes
Servir ces verrines avocat crevettes apéro bien froides, dans l’heure ; ajouter concombre, œufs de saumon ou gressins selon l’envie.
Sources
En bref
- 🥑 À l’apéro, ces verrines avocat crevettes ultra fraîches remplacent les chips, prêtes en environ 20 minutes plus un court repos au frais.
- 🍤 Une base d’avocat citronné, une crème au yaourt et des crevettes nappées composent des couches nettes pour des verrines apéritif avocat crevettes très fraîches.
- ✨ Astuces d’oxydation, twist sucré-salé et variantes festives autour des crevettes et de l’avocat rendent ces bouchées bien plus addictives qu’un simple bol.
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