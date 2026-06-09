Apéro : oubliez les chips, ces verrines ultra fraîches prêtes en 20 min disparaissent dès qu’on évite cette erreur

À l’heure de l’apéro, ces verrines avocat crevettes ultra fraîches remplacent en douceur le sempiternel bol de chips. En quelques gestes et 20 minutes, elles promettent une bouchée citronnée et fondante dont vos invités se souviendront.

Quand les verres s’entrechoquent et que la musique monte, la main file encore vers le bol de chips par réflexe. Pourtant, une bouchée fraîche et citronnée peut changer l’ambiance en un instant.

Dans ces petites verrines glacées, l’avocat bien mûr rencontre la crevette ferme, le citron et un nuage de crème. On prépare ces verrines avocat crevettes en vingt minutes, puis on les oublie au frais ; elles disparaissent en premier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 avocats bien mûrs, 1 citron jaune (jus + zeste fin), 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 150 g de yaourt grec nature, 1 c. à s. de jus de citron, 1 à 2 c. à s. d’herbes fraîches

✅ 300 g de crevettes cuites décortiquées, 1 petit oignon nouveau finement ciselé

✅ Sauce soja sucrée, cacahuètes ou noix de cajou, graines de sésame, sel, poivre, piment d’Espelette

Oubliez les chips : ces verrines avocat crevettes ultra fraîches font tout le travail à l’apéro

Face au bol de chips, ces verrines jouent une partition fraîche : couleur, parfum d’agrumes. L’écrasé d’avocat citronné tapisse le fond, les crevettes fermes apportent le côté marin, la crème au yaourt grec apporte la légèreté. On a une bouchée nette, qui ne graisse pas les doigts et laisse la place au reste du repas.

La méthode express en 4 étapes pour des verrines qui fondent en bouche

On commence par un écrasé d’avocat au citron, travaillé à la fourchette pour garder de petits morceaux fondants. Puis vient la crème au yaourt, fouettée avec herbes et jus de citron. Pendant qu’elle raffermit au froid, on prépare des crevettes égouttées, nappées de sauce soja sucrée, avant de monter les verrines en couches nettes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher et dénoyauter les avocats, les écraser à la fourchette avec citron, huile d’olive, sel, poivre, ail râpé et piment ; goûter et rectifier. Technique : Fouetter le yaourt grec avec jus de citron, sel, poivre, herbes et éventuellement vert d’oignon nouveau ; réserver au frais pour qu’il se raffermisse. Cuisson : Éponger les crevettes, les couper en morceaux, puis les saisir une minute à feu vif avec sauce soja sucrée et blanc d’oignon pour les napper. Finition : Répartir l’écrasé d’avocat dans les verrines, ajouter la crème, coiffer de crevettes, puis finir avec herbes, citron, cacahuètes et sésame ; garder au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈50 min 🔍 Le secret de l’expert L’acidité du citron freine l’oxydation de l’avocat, tandis que l’huile et le yaourt créent une texture émulsionnée qui enrobe les crevettes et accentue la sensation de fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Napper vite les crevettes dans un peu de sauce soja sucrée, puis ajouter cacahuètes concassées et sésame : croquant, brillant, sucré-salé qui remplace sans peine les chips. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mixer l’avocat ni utiliser de crevettes encore glacées : la texture devient pâteuse, l’eau s’accumule au fond, et les jolies verrines perdent tout leur charme.

Variantes rapides autour de l’avocat et des crevettes

Servir ces verrines avocat crevettes apéro bien froides, dans l’heure ; ajouter concombre, œufs de saumon ou gressins selon l’envie.