Arrêtez les mojitos : ce cocktail à la purée d’abricots rôtis va faire passer vos apéros d’été à un autre niveau

À force de mojitos maison trop sucrés, l’apéro d’été tourne vite en sirop mentholé. Ce cocktail abricot rôti au gin promet un long drink plus frais et net.

Arrêtez de faire des mojitos : ce cocktail abricot rôti va prendre sa place à l’apéro

Menthe écrasée, citron vert, glace pilée… Dès que le thermomètre grimpe, le mojito revient comme un réflexe. Au premier verre, ça passe ; au troisième, on ne sent plus que le sucre et une menthe agressive qui fatigue le palais.

Et si on passait à un long drink tout aussi glacé et pétillant, mais plus fin ? Ce cocktail gin abricot, bâti sur une purée d’abricots rôtis, devient l’alternative au mojito qui sent vraiment le verger en fin de journée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Purée d’abricots rôtis : 8 abricots, 20 g de sucre, micro-pincée de sel

: 8 abricots, 20 g de sucre, micro-pincée de sel ✅ 200 ml de gin (profil floral ou agrumé)

✅ 120 ml de jus de citron jaune + 80 ml de sirop de sucre

✅ 300 à 400 ml d’eau gazeuse très froide + beaucoup de glaçons

Pourquoi il est temps de lâcher le mojito (et ce que l’abricot rôti change vraiment)

On aime ce classique cubain, mais à la maison le mojito dérape vite : menthe broyée, citron vert qui arrache, sirop qui colle aux dents. Avec un cocktail abricot rôti, la menthe cède la place à une purée d’abricots passés au four avec un peu de sucre et de sel ; les arômes se concentrent, deviennent miellés, caramélisés, tout en gardant la fraîcheur d’un gin fizz.

La méthode du mixologue : comment shaker ce cocktail abricot rôti comme au bar

La clé du cocktail, c’est une purée très froide. Une fois les abricots rôtis et mixés, on les garde au réfrigérateur au moins 1 heure ; cette étape fixe les arômes et évite une texture épaisse.

Pour un verre, on mise sur 50 ml de gin, 35 ml de purée, 30 ml de jus de citron jaune et 20 ml de sirop de sucre. Le shaker plein de glaçons fait le reste ; 10 à 12 secondes suffisent pour une base soyeuse, à verser ensuite sur glace et à allonger avec l’eau gazeuse très froide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rôtir les abricots sucrés-salés 15 à 20 minutes à 200 °C. Technique : Les mixer en purée lisse, tamiser, puis refroidir 1 heure. Cuisson : Mettre gin, purée, citron, sirop et glaçons dans le shaker. Finition : Secouer, filtrer sur glace, allonger à l’eau gazeuse, décorer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1h30 🔍 Le secret de l’expert Purée glacée, abricots juste caramélisés et pointe de sel gardent le cocktail dense en arômes mais léger en bouche. ✨ Le twist gourmand : Un trait de liqueur d’abricot ou un sirop miel-eau lui donnent un côté confiture très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Servir avec une purée tiède ou remuer après l’eau gazeuse ; le cocktail devient lourd, moussu et presque sans bulles.

Personnaliser et servir votre cocktail gin abricot tout l’été

Plus sec en réduisant le sirop, plus doux en l’augmentant, version spritz ou sans alcool : ce cocktail pétillant d’été s’adapte à tout. On le sert en verre haut, bien glacé, avec tartinades, fromages doux ou petites grillades.