Avant de payer 6 € chez Starbucks, ce dessert de cantine à 0,50 € transforme votre café glacé en boisson régressive

Un simple flan caramel à 0,50 € glissé dans un café glacé suffit à donner des airs de Starbucks maison, ultra crémeux et régressif. En cinq minutes, ce dessert de cantine devient la boisson la plus addictive du printemps.

Starbucks peut aller se rhabiller : ce flan à 0,50 € qui transforme le café glacé en boisson ultra régressive

L’après-midi sent le café fraîchement coulé, la glace qui tinte dans le verre, et le soleil qui donne envie de gorgées bien frappées. On pense au latte glacé à 6 € en gobelet carton, un peu aqueux, un peu trop sucré, avec la file d’attente qui va avec.

Et puis il y a ce petit dessert de frigo, payé 0,50 €, qui rappelle la cantine et la cuillère qui racle le fond. Quand on le glisse dans le café, tout change : le verre prend des airs de dessert d’enfance. Comment ce simple geste donne un café glacé au flan caramel digne d’un coffee shop ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 flan caramel type Flamby (≈ 100 g)

✅ 200 ml de lait bien froid (entier, demi-écrémé ou végétal)

✅ 1 expresso serré (≈ 30 ml)

✅ 8 à 10 glaçons + caramel liquide, cacao, cannelle, chantilly (optionnels)

Le café glacé qui ridiculise Starbucks pour moins de 0,50 €

Le principe tient en trois gestes : un flan caramel type Flamby au fond du verre, du lait bien froid, un expresso. On obtient un latte glacé qui se boit comme une crème dessert, avec texture de crème à boire, presque milkshake de café, pour une poignée de centimes au lieu d’un gobelet hors de prix.

Si ça marche autant, c’est chimique autant que gourmand. L’amidon gélifié (maïzena du flan) et les protéines d’œufs forment une structure qui, détendue avec le lait, devient une base flan-lait émulsionnée, onctueuse mais fluide. La sucrosité du flan se pose sur un vrai kick de café ; l’amertume équilibre, le caramel traîne en bouche, les glaçons assurent un refroidissement express sans rincer le goût.

La méthode express : 5 minutes pour transformer un Flamby en boisson ultra crémeuse

On commence par démouler le flan dans un grand verre et l’écraser avec soin. Pas de morceaux ici : un flan bien écrasé évite les grumeaux. On ajoute d’abord un peu de lait pour créer la base flan-lait émulsionnée, puis le reste du lait, en jouant sur la teneur en matières grasses : lait entier pour une bouche très ronde, lait d’avoine pour une douceur céréale et une mousse facile.

Un mousseur à lait ou un mixeur plongeant apporte la mousse fine qui rappelle les boissons de coffee shop. Les glaçons arrivent ensuite, puis l’expresso serré, versé tiède, autour de 40–50 °C ; on évite ainsi de faire fondre la glace d’un coup. Deux tours de cuillère, pas plus, et on tient un vrai milkshake de café, avec un équilibre sucrosité / amertume qu’on ajuste à la gorgée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Démouler le flan caramel dans un grand verre, l’écraser en crème lisse avec 50 ml de lait et les éventuels parfums. Technique : Ajouter le reste du lait, émulsionner 10 à 15 secondes au mousseur ou mixeur pour une base homogène et légèrement mousseuse. Cuisson : Préparer un expresso serré, le laisser tiédir 2 à 3 minutes ; ajouter 8 à 10 glaçons dans le verre pour refroidir la base. Finition : Verser l’expresso sur un glaçon pour un effet marbré, mélanger brièvement, coiffer de chantilly et de toppings biscuités, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 0,50 € / verre 🔍 Le secret de l’expert Le flan est déjà une crème liée par l’amidon gélifié et les œufs. Écrasé puis détendu au lait, il forme une émulsion dense qui accroche les arômes du café. Un lait entier ou d’avoine renforce la rondeur, tandis que l’amertume de l’expresso coupe le sucre du caramel. ✨ Le twist gourmand : Napper les parois du verre de caramel, ajouter 1 cuillère à café de cacao non sucré dans la base, puis finir avec une chantilly épaisse et des éclats de speculoos. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser un café bouillant sur la base flan-lait : les glaçons fondent, la texture se délite, et le résultat devient aqueux, voire granuleux.

Variantes ultra gourmandes à tester

Envie de pousser encore le côté régressif ? Une version moka se fait en ajoutant du cacao non sucré dans la base. Sucre vanillé et pointe de cannelle donnent un parfum de dessert de bistrot ; sans café, la même base devient boisson enfant, à savourer comme un lait au caramel glacé.

On peut aussi glisser des biscuits mixés ou un flan praliné pour une note noisette. Pour les brunchs, on prépare à l’avance la base flan-lait émulsionnée, au frais sans glaçons ; au moment de servir, on ajoute glace et expresso. Lait entier et peu de glaçons donnent une texture très crème à boire ; lait végétal et plus de glace offrent une version plus légère mais toujours gourmande.