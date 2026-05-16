Batch cooking : cette méthode pour 10 repas du midi en 2 h met fin aux sandwichs chers et cache un atout malin à tester

Entre réunions et trajets, le repas du midi se joue souvent en vitesse, au détriment du budget et du plaisir. Ce batch cooking malin promet dix déjeuners maison prêts d’avance, à organiser en une seule session bien orchestrée.

Batch cooking : 10 repas du midi faciles et rapides pour toute la semaine, prêts en une seule session

Odeur de flan de courgettes qui gratine doucement, chocolat qui embaume la cuisine, bacon qui crépite jusqu’à devenir croustillant. Sur le plan de travail, salades colorées, wraps généreux et pancakes dorés attendent simplement d’être glissés en boîte. Tout est prêt, ou presque ; il ne manque plus qu’un planning malin pour transformer cette abondance en déjeuners sereins.

En semaine, le midi ressemble souvent à une course contre la montre. On enchaîne réunions, trajets, imprévus, et la même question revient : « Qu’est‑ce que je prends aujourd’hui ? ». Entre sandwichs chers et plats fades, le plaisir passe au second plan. Et si, en deux heures le dimanche, un batch cooking repas du midi alignait dix lunch boxes maison, variées et prêtes à emporter ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Courgettes : environ 1,4 kg pour flan, pâtes, pancakes et moelleux

✅ Betteraves rouges : 3 pièces (≈ 600 g) pour salade, caviar et muffins

✅ Blancs de poulet : 8 pièces pour plats de pâtes et wraps

✅ Féculents : 400 g de penne rigate + 200 g de riz long

Batch cooking du midi : en 2 h, vous sécurisez 10 déjeuners maison

Avec ce menu, on prépare cinq duos complets pour la semaine : salade de betteraves et pâtes au poulet, flan de courgettes et muffins, caviar de betterave et wrap, riz à la tomate et moelleux chocolat courgette, chips de bacon et pancakes salés. Les mêmes bases – courgettes, betteraves, poulet, pâtes, riz – se déclinent en recettes très différentes. Résultat : une liste de courses courte, un budget resserré autour de 40–50 € selon la saison, mais des assiettes variées. D’ailleurs, tout se conserve facilement au réfrigérateur dans des boîtes hermétiques pour des midis sans stress.

La méthode en 4 étapes pour cuisiner 10 repas du midi en une seule session

On vise environ 2 h à 2 h 30, refroidissement compris. Il suffit d’un four, de deux plaques de cuisson, de quelques moules (muffins, gâteau, plat à gratin) et de boîtes en verre. D’abord, on lave et découpe tous les légumes, on préchauffe le four à 180 °C et on prépare les appareils pour flan, muffins et moelleux. Pendant que ces préparations cuisent ensemble, on s’occupe des pâtes, du riz, du poulet, puis des pancakes. Enfin, on assemble les salades, wraps et caviar de betterave, avant de tout laisser refroidir à l’air libre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Organiser le plan de travail, laver, râper ou couper légumes et citron, préchauffer le four à 180 °C. Technique : Enfourner en même temps flan de courgettes, muffins betterave chocolat et moelleux chocolat courgette, puis cuire les chips de bacon. Cuisson : Pendant le four, cuire pâtes et riz à la tomate, poêler le poulet pour pâtes et wraps, préparer les pancakes à la courgette. Finition : Monter salades, caviar et wraps, laisser refroidir 45 à 60 minutes, puis répartir en 10 lunch boxes étiquetées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 2 h 30 / 10 repas 🔍 Le secret de l’expert Mutualiser courgettes, betteraves et poulet permet de tout cuisiner en série, en profitant au maximum du four. Les plats reposent ensuite au frais, ce qui fixe les saveurs ; bien refroidis avant fermeture, ils gardent une texture agréable plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Garder au frigo un petit kit fraîcheur (herbes ciselées, citron, yaourt ou fromage frais, graines torréfiées) à ajouter au dernier moment sur chaque plat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fermer les boîtes quand les plats sont encore brûlants, surcuire pâtes et riz ou réchauffer les pancakes uniquement au micro-ondes.

Variantes de saison, options veggie et anti-gaspi

Au fil des mois, on remplace les courgettes par brocoli, poireaux ou chou-fleur, et les betteraves par carottes ou patate douce rôtie. Le poulet peut céder la place à des pois chiches ou lentilles pour des wraps et pancakes végétariens. Restes de riz ou de pâtes se transforment en salades froides avec crudités, herbes et un filet d’huile d’olive, pour un midi supplémentaire sans effort.