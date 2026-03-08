Batch cooking : cette méthode zéro déchet qui transforme vos épluchures en repas et peut sauver 150 € par an

Face aux restes qui s’entassent et aux factures qui grimpent, le batch cooking anti-gaspillage promet une cuisine plus maligne. Comment transformer en deux heures épluchures, fanes et restes en base d’une semaine zéro déchet ?

Deux heures aux fourneaux un dimanche, des boîtes bien rangées au frais, et la certitude de ne pas improviser chaque dîner : le batch cooking a déjà séduit beaucoup de foyers. Reste une ombre au tableau, moins visible que la pile de boîtes : tous ces morceaux d’aliments qui finissent encore dans la poubelle.

Le batch cooking anti-gaspillage pousse la logique plus loin : même les fanes de carottes, les trognons de brocoli ou le vert du poireau trouvent une place dans le menu de la semaine. À la clé, moins de gaspillage alimentaire, un budget allégé, et une cuisine qui ressemble davantage à un jeu d’assemblage qu’à une corvée. Tout se prépare dès l’organisation.

Batch cooking anti-gaspillage : pourquoi cette méthode change tout en cuisine

Selon les estimations internationales, environ un tiers de la nourriture produite pour l’humanité est perdu ou gâché, soit près de 1,3 milliard de tonnes par an. En France, un foyer de deux personnes jette en moyenne 150 € de nourriture par an, alors qu’un batch cooking zéro déchet bien pensé peut réduire cette somme d’environ moitié.

Ce n’est pas seulement une affaire de temps gagné. La production alimentaire représente environ 25 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et les déchets de préparation atteignent souvent 30 % du poids d’un légume. Quand on utilise aussi les épluchures, fanes et cœurs, chaque carotte ou chou-fleur nourrit réellement le foyer au lieu de gonfler la poubelle.

Planifier un batch cooking zéro déchet sans se tromper de quantités

Les ratés du batch cooking viennent souvent d’un mauvais calcul : on prévoit cinq dîners à la maison, puis deux soirs s’invitent un restaurant ou un plateau télé. Résultat, des boîtes s’accumulent au frigo jusqu’à finir oubliées. La version anti-gaspi commence toujours par un audit franc du frigo et des placards, y compris les légumes un peu flétris et les fonds de bocaux.

On bâtit ensuite un planning simple, qui tient sur une feuille A5 : on note les repas déjà pris à l’extérieur, puis on raccorde les recettes entre elles. L’idée est de cuisiner des bases que l’on transformera en cours de semaine plutôt que des plats figés. Quelques préparations pivot reviennent souvent :

Légumes rôtis au four, recyclés en salade, quiche, garniture de pâtes ou wrap.

Légumineuses cuites nature (lentilles, pois chiches) pour soupes, curry, houmous ou galettes.

Un grand velouté ou bouillon réalisé avec les parures propres : épluchures, verts de poireaux, cœurs de céleri.

Exemple concret de batch cooking anti-gaspi pour utiliser 100 % des aliments

Un exemple de menu de printemps montre bien cette logique. On détaille un chou-fleur, deux carottes et un poireau : les fleurettes, les rondelles et le blanc servent à un curry doux de pois chiches au lait de coco, tandis que les épluchures, le vert du poireau et le tronc du chou-fleur cuisent doucement avec du bouillon avant d’être mixés en velouté crémeux.

Le tout est réparti aussitôt dans des contenants hermétiques, presque sans air, avec nom du plat et date. Placés bien en vue au frigo, ces repas tiennent trois jours ; au-delà, ils rejoignent le congélateur au lieu de finir jetés.