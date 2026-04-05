Batch cooking : cette organisation de 2h30 pour 10 déjeuners faciles faits maison du 7 au 11 avril va changer vos midis

Pour 4 personnes pressées, ce batch cooking 10 repas de midi promet une semaine du 7 au 11 avril 2026 sans prise de tête. En 2 h 30 le dimanche, tout se joue entre four, boîtes et organisation millimétrée.

Le dimanche après-midi, la maison sent le gâteau aux pommes, la compote qui mijote doucement et les gratins qui dorent au four. Sur le plan de travail, les asperges côtoient le saumon, les endives et les noix ; tout est prêt pour une semaine qui aura le parfum du fait maison.

Ce menu de batch cooking 10 repas de midi prépare les déjeuners du 7 au 11 avril 2026 en une seule session de cuisine. On cuisine une fois, on profite cinq jours. Reste à organiser intelligemment ce marathon gourmand du dimanche pour garder le plaisir sans y passer la journée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes de printemps : endives, pommes, 5 bottes d’asperges vertes

✅ Poissons & charcuterie : 8 pavés/filets de saumon, jambon, lardons

✅ Crèmerie : une quinzaine d’œufs, lait, crème, mozzarella, emmental, parmesan

✅ Épicerie : farine, sucre, riz rond, huile, beurre, noix, épices et herbes

Batch Cooking : 10 repas de midi faciles à préparer pour la semaine du 7 au 11 avril 2026

On part d’une liste de courses cohérente pour 4 personnes et 5 jours, sans surplus. Lundi, flan d’endives et riz aux asperges vertes et saumon ; mardi, cake jambon-mozzarella et gâteau aux pommes ; mercredi, tarte asperges-lardons et fondant aux noix ; jeudi, salade endives-pommes-noix et crumble de saumon ; vendredi, cannelloni aux asperges et compote de pommes maison.

Le tout forme une vraie organisation hebdomadaire : plats qui se transportent bien, textures qui supportent le réchauffage et alternance entre recettes légères et plus généreuses. On vise un batch cooking 10 repas de midi prêt en environ 2 h 30, en enchaînant les préparations avec méthode.

Batch Cooking : 10 repas de midi faciles à préparer pour la semaine du 7 au 11 avril 2026

D’abord, on lance les cuissons longues : compote de pommes, riz rond, pré-cuisson éventuelle des asperges. Pendant que ça mijote, on prépare les appareils du flan d’endives, du cake au jambon, du gâteau aux pommes et du fondant aux noix. Tout partira au four à 180 °C par vagues successives, sans changer la température.

On enchaîne avec la découpe massive : endives, pommes, noix, lardons, saumon, bottes d’asperges. Puis on monte les plats “de four” : tarte asperges-lardons, crumble de saumon à l’aneth, cannelloni aux asperges, pendant que les premiers gâteaux cuisent. Chaque plat terminé refroidit à plat, avant d’être conditionné en boîtes hermétiques pour des portions prêtes à emporter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir tous les ingrédients, peser, lancer compote et riz en premier. Technique : Émincer tous les légumes, assembler flan, cake, tarte, cannelloni et crumble. Cuisson : Cuire gâteaux, tartes et gratins au four à 180 °C en séries successives. Finition : Refroidissement rapide, répartition en portions, étiquettes avec date et jour prévu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & sérénité 2 h 30 de batch 🔍 Le secret de l’expert On regroupe les découpes, on garde le four à la même température et on privilégie le refroidissement rapide : la réduction du gaspillage alimentaire et le gain de temps se font sentir dès la première semaine. ✨ Le twist gourmand : Ajouter herbes fraîches, zestes de citron ou un peu de parmesan au moment du service pour réveiller les plats réchauffés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les plats plus de 2 h à température ambiante ou les empiler encore chauds au réfrigérateur, ce qui raccourcit le temps de conservation et nuit à la sécurité sanitaire.

Batch Cooking : 10 repas de midi faciles à préparer pour la semaine du 7 au 11 avril 2026

Les plats à base de poisson et de lardons se dégustent en début de semaine, ceux aux légumes et la compote supportent 4 à 5 jours au frais. Pour le service, un passage de 15 à 20 minutes au four à 160 °C ou un réchauffage doux au micro-ondes suffisent. Les tartes, gratins, cannelloni et gâteaux se congèlent très bien, par portions, pour prolonger ce confort jusque bien après le 11 avril.