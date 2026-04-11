Batch cooking de Pâques : cette méthode en 2 h change vos 10 déjeuners et vous évite les sandwiches toute la semaine
Entre chocolats, invités et télétravail, la semaine de Pâques file vite. Une session de batch cooking vous promet 10 déjeuners prêts d’avance, légers et bien organisés.
Une odeur de carottes, de blettes qui mijotent et de rhubarbe tiède emplit la cuisine. Sur le plan de travail, des plats alignés annoncent une semaine de Pâques enfin sereine à l’heure du déjeuner.
Plutôt que d’improviser un sandwich chaque midi, on mise sur un batch cooking spécial semaine de Pâques : dix repas du midi prêts à sortir du frigo, légers mais vraiment gourmands.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 navets et 6 carottes pour le velouté du lundi
- ✅ 300 g de riz rond et 200 g de blettes pour le risotto
- ✅ 420 g de rhubarbe pour far et biscuits de la semaine
- ✅ 2 pâtes feuilletées, volaille et œufs pour chaussons et quiche
Batch cooking : 10 repas du midi faciles et rapides pour tenir toute la semaine de Pâques
Ce batch cooking semaine de Pâques repose sur quelques ingrédients pivots de saison – blettes, radis, rhubarbe, carottes, navets, pommes de terre – transformés en velouté, chaussons poulet‑champignons, risotto crémeux aux blettes, tortilla aux herbes et quiche généreuse. Résultat : dix préparations pour cinq déjeuners complets, sans répétition lassante.
Batch cooking : 10 repas du midi faciles et rapides pour tenir toute la semaine de Pâques
On commence par laver et couper tous les légumes, pendant que l’eau du velouté chauffe. Les cuissons longues partent en parallèle ; le four, lui, enchaîne biscuits à la rhubarbe, far, chaussons puis quiche, de préférence dans des plats individuels en céramique épaisse, compatibles four, micro‑ondes et réfrigérateur. Environ deux heures suffisent pour préparer ce batch cooking midi : dix repas du midi prêts à être réchauffés ou emportés.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir les ingrédients, préchauffer le four à 180 °C, laver et couper tous les légumes.
- Technique : Cuire en parallèle velouté, pommes de terre, base de risotto et rhubarbe pour les desserts.
- Cuisson : Former chaussons, quiche, far, biscuits et tortilla, en utilisant le four au maximum de sa capacité.
- Finition : Laisser refroidir, répartir en portions midi, étiqueter puis stocker au frais ou au congélateur.
Batch cooking : 10 repas du midi faciles et rapides pour tenir toute la semaine de Pâques
Les préparations se gardent trois jours au réfrigérateur et se congèlent facilement ; on réserve ainsi chaussons, quiche, risotto et purée pour la fin de semaine. Pour des assiettes hybrides midi, on marie gaspacho glacé et quiche tiède, ou tzatziki de radis et tortilla chaude ; on peut aussi remplacer les blettes par des épinards, la rhubarbe par des pommes ou les champignons par des légumes grillés, pour un batch cooking Pâques rapide et anti‑gaspillage.
En bref
- 🥕 Semaine de Pâques rythmée par repas riches et journées chargées, besoin de 10 repas du midi légers et maison sans cuisiner chaque jour.
- ⏱ Une session de batch cooking spécial midi, d’environ deux heures, organise cuissons parallèles, ingrédients pivots et portions individuelles pour couvrir cinq déjeuners complets.
- 🍽 Assiettes hybrides mi-chaud mi-froid, plats en céramique et astuces de conservation transforment ces préparations en déjeuners pratiques dont les détails réservent quelques surprises.
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