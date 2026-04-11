Batch cooking de Pâques : cette méthode en 2 h change vos 10 déjeuners et vous évite les sandwiches toute la semaine

Entre chocolats, invités et télétravail, la semaine de Pâques file vite. Une session de batch cooking vous promet 10 déjeuners prêts d’avance, légers et bien organisés.

Une odeur de carottes, de blettes qui mijotent et de rhubarbe tiède emplit la cuisine. Sur le plan de travail, des plats alignés annoncent une semaine de Pâques enfin sereine à l’heure du déjeuner.

Plutôt que d’improviser un sandwich chaque midi, on mise sur un batch cooking spécial semaine de Pâques : dix repas du midi prêts à sortir du frigo, légers mais vraiment gourmands.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 navets et 6 carottes pour le velouté du lundi

✅ 300 g de riz rond et 200 g de blettes pour le risotto

✅ 420 g de rhubarbe pour far et biscuits de la semaine

✅ 2 pâtes feuilletées, volaille et œufs pour chaussons et quiche

Batch cooking : 10 repas du midi faciles et rapides pour tenir toute la semaine de Pâques

Ce batch cooking semaine de Pâques repose sur quelques ingrédients pivots de saison – blettes, radis, rhubarbe, carottes, navets, pommes de terre – transformés en velouté, chaussons poulet‑champignons, risotto crémeux aux blettes, tortilla aux herbes et quiche généreuse. Résultat : dix préparations pour cinq déjeuners complets, sans répétition lassante.

Batch cooking : 10 repas du midi faciles et rapides pour tenir toute la semaine de Pâques

On commence par laver et couper tous les légumes, pendant que l’eau du velouté chauffe. Les cuissons longues partent en parallèle ; le four, lui, enchaîne biscuits à la rhubarbe, far, chaussons puis quiche, de préférence dans des plats individuels en céramique épaisse, compatibles four, micro‑ondes et réfrigérateur. Environ deux heures suffisent pour préparer ce batch cooking midi : dix repas du midi prêts à être réchauffés ou emportés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les ingrédients, préchauffer le four à 180 °C, laver et couper tous les légumes. Technique : Cuire en parallèle velouté, pommes de terre, base de risotto et rhubarbe pour les desserts. Cuisson : Former chaussons, quiche, far, biscuits et tortilla, en utilisant le four au maximum de sa capacité. Finition : Laisser refroidir, répartir en portions midi, étiqueter puis stocker au frais ou au congélateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≈ 2 h pour 10 repas 🔍 Le secret de l’expert Ce batch cooking fonctionne parce qu’on réutilise des ingrédients pivots dans plusieurs plats, ce qui limite les découpes. Cuissons groupées au four et en casseroles évitent les temps morts ; chaque recette se réchauffe sans perdre en texture. ✨ Le twist gourmand : Un filet de crème ou d’huile d’olive et quelques herbes fraîches au dernier moment réveillent velouté, gaspacho, risotto ou purée ; on ajoute graines torréfiées ou croûtons pour un contraste croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fermer les contenants alors que les préparations sont encore chaudes ; la vapeur détrempe feuilletages et tortillas et nuit à la conservation. On attend le refroidissement complet avant d’étiqueter et de ranger.

Batch cooking : 10 repas du midi faciles et rapides pour tenir toute la semaine de Pâques

Les préparations se gardent trois jours au réfrigérateur et se congèlent facilement ; on réserve ainsi chaussons, quiche, risotto et purée pour la fin de semaine. Pour des assiettes hybrides midi, on marie gaspacho glacé et quiche tiède, ou tzatziki de radis et tortilla chaude ; on peut aussi remplacer les blettes par des épinards, la rhubarbe par des pommes ou les champignons par des légumes grillés, pour un batch cooking Pâques rapide et anti‑gaspillage.