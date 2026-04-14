Batch cooking : voici les 10 repas du midi prêts d’avance qui vous évitent le stress et une erreur coûteuse

Actifs pressés qui enchaînent les déjeuners au bureau, vous pouvez préparer en une fois vos lunchbox pour cinq jours. Comment organiser ce batch cooking 10 repas du midi sans y passer tout votre dimanche ?

Batch cooking : 10 repas du midi rapides et gourmands pour une semaine sans stress

Ouvrir sa boîte repas et sentir un velouté bien chaud, une pâte feuilletée encore croustillante ou un gâteau à la rhubarbe qui embaume… D’un coup, la pause de midi ressemble moins à un sprint qu’à un vrai moment pour soi. Les textures sont déjà là : soupe soyeuse, risotto fondant, quiche dorée, biscuits friables.

Au lieu d’improviser chaque matin, on peut préparer en une fois une série de déjeuners variés, à glisser en lunchbox. Dix combinaisons entrée / plat ou plat / dessert, prêtes pour toute la semaine. La clé tient en quelques recettes compatibles et une organisation futée ; c’est ce que propose ce plan de batch cooking très concret.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 carottes et 6 navets pour le velouté du lundi

✅ 1 grosse botte de blettes pour risotto, purée et quiche

✅ 2 bottes de radis roses pour tzatziki et gaspacho très frais

✅ 420 g de rhubarbe pour far du mardi et biscuits du jeudi

La promesse : 10 déjeuners maison sans casse-tête du midi

Le principe du batch cooking 10 repas du midi est simple : quelques heures le dimanche, puis cinq jours à profiter. On cuisine pour quatre personnes un velouté carottes-navets, des chaussons poulet-champignons, un risotto aux blettes, un far à la rhubarbe, un tzatziki de radis, une purée pommes de terre-ail-blettes, une tortilla aux herbes, des biscuits à la rhubarbe, un gaspacho de radis roses et une quiche aux blettes.

Les mêmes légumes reviennent, mais jamais de la même façon. Les blettes se font crémeuses dans le risotto, rustiques dans la purée, plus généreuses en quiche. Les radis passent d’un tzatziki croquant à un gaspacho tout en fraîcheur. Résultat : peu de courses, un budget maîtrisé, et des déjeuners équilibrés qui évitent sandwich gras ou plat réchauffé au hasard.

La session du dimanche : une méthode fluide en 4 temps

On commence par laver et préparer tous les légumes par famille ; cela change tout sur le rythme. Pendant que le velouté, la purée et le risotto mijotent, on garnit chaussons et quiche, on façonne les biscuits et on verse le far dans son plat. Le four fonctionne en continu ; chaussons, quiche, far et biscuits cuisent ensemble sur différents niveaux. D’ailleurs, pendant que ça dore, on prépare les recettes froides : tzatziki et gaspacho. Il ne reste plus qu’à laisser refroidir, couper en parts et remplir les boîtes jour par jour.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, éplucher et découper tous les légumes ; sortir plaques, moules, casseroles et boîtes hermétiques. Technique : Lancer velouté, risotto et purée, puis garnir chaussons, quiche, far et biscuits pendant que ça cuit. Cuisson : Enfourner chaussons, quiche, far et biscuits ensemble, en surveillant les temps ; terminer tortilla à la poêle. Finition : Préparer tzatziki et gaspacho, laisser tout refroidir, portionner en 10 repas et étiqueter jour et mode de service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≈ 3 h pour 5 jours 🔍 Le secret de l’expert Mutualiser carottes, navets, blettes, pommes de terre, radis et rhubarbe limite la préparation tout en variant textures et cuissons. Un soupçon de crème ou de beurre sécurise le moelleux au réchauffage. ✨ Le twist gourmand : Garder quelques toppings minute au bureau : graines croquantes, herbes fraîches, huile pimentée ou parmesan pour relever velouté, risotto et quiche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fermer les boîtes alors que les plats sont encore tièdes ; condensation, pâte feuilletée ramollie et sécurité alimentaire en prennent un coup.

Conservation, réchauffage et petites variantes de saison

On laisse toujours refroidir complètement velouté, risotto, quiche, tortilla et chaussons avant de les enfermer. Les boîtes sont remplies aux trois quarts, sans sauces ajoutées à l’avance. Au bureau, velouté, risotto et quiche se réchauffent doucement au micro-ondes, tandis que gaspacho, tzatziki, biscuits et far se servent bien frais. Pour varier sans se compliquer la vie, on peut remplacer les blettes par des épinards, la rhubarbe par des pommes, ou tabasco et muscade par d’autres épices de saison.