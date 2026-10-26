Butternut : arrêtez de la réduire en soupe, ce gratin invisible au chèvre change tout et se coupe comme un cake

Las des veloutés de courge qui se répètent tout l’automne ? Ce soir, transformez la butternut en gratin invisible au chèvre, champignons et noix, taillé comme un cake.

Fini la soupe de butternut : ce gratin invisible au chèvre, champignons et noix se tranche en parts nettes

À l’ouverture du four, une odeur de fromage chaud, de champignons et de noix grillées envahit la cuisine. La surface dore, le cœur reste moelleux.

Ici, la butternut ne finit pas en soupe mais en fines lamelles cachées sous un appareil au chèvre frais. Un faux cake salé, tout en tranches nettes, qui change la courge d’automne sans compliquer la vie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 petite courge butternut (500–600 g de chair) et 150 g de champignons de Paris

✅ 200 g de chèvre frais et 30 g de cerneaux de noix

✅ 3 œufs, 120 ml de lait, 70 g de farine, 20–30 g de fromage râpé

✅ 1 oignon, 1–2 c. à s. d’huile d’olive, muscade, sel, poivre

Pourquoi troquer la soupe pour un gratin invisible de butternut au chèvre ?

En tranches fines, la butternut cuit vite, reste fondante et ne détrempe pas le plat. L’appareil œufs, lait, farine et chèvre frais la lie, tandis que champignons et noix apportent goût boisé et croquant.

La méthode pour un gratin invisible de butternut au chèvre qui se tranche net

Tout se joue sur trois points : tranches d’environ 2 mm, presque translucides ; champignons longuement poêlés pour évaporer l’eau ; et duo cuisson‑repos, 35 à 40 minutes au four puis 10 à 15 minutes hors du four, le temps que le gratin se fige.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Éplucher, épépiner, trancher très finement la butternut et garnir un plat huilé. Technique : Faire revenir l’oignon émincé et les champignons en lamelles dans l’huile jusqu’à évaporation de l’eau, puis ajouter les noix concassées. Cuisson : Écraser le chèvre, mélanger avec farine, œufs, lait, muscade, sel, poivre, incorporer la poêlée et verser sur la butternut, puis ajouter le fromage râpé. Finition : Cuire 35 à 40 minutes, laisser reposer 10 à 15 minutes hors du four, poivrer et servir avec une salade verte.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Tranches fines, appareil riche en œufs et repos respecté : la courge se fond sans détremper le gratin et les parts se tiennent. ✨ Le twist gourmand : Intercaler des épinards tombés à l’ail entre deux couches de butternut et finir par un filet de miel sur les noix juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper la courge en tranches épaisses, ajouter des champignons encore pleins d’eau ou servir aussitôt : le gratin s’affaisse et devient aqueux.

Avec quoi servir et comment conserver ce gratin invisible de butternut ?

Servi chaud avec une salade de mâche, de jeunes pousses ou d’endives, ce gratin invisible de butternut remplace facilement un plat principal ou accompagne une volaille rôtie. Les restes se gardent deux jours au réfrigérateur et se réchauffent au four doux, autour de 150 °C, ou se dégustent froids, coupés en petits cubes pour un déjeuner rapide.