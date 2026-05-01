Cake au chocolat : cette règle des 7 cuillères le rend inratable à chaque fois, même sans la moindre balance

Cake au chocolat sec, centre pâteux, mie qui s’effrite : le scénario se répète dans ta cuisine. Et si une simple règle des 7 cuillères changeait chaque fournée ?

L’odeur de cacao chaud qui remplit la cuisine, la croûte fine qui craque et la mie sombre, moelleuse jusqu’au lendemain. On rêve tous de ce cake au chocolat qu’on tranche encore tiède sans qu’il s’effrite.

Mais entre les versions sèches, les centres pâteux et les gâteaux qui ne lèvent pas, ce classique reste souvent capricieux. Tout se joue en réalité sur les proportions ; une petite règle en cuillères, facile à retenir, qui finit par rendre la balance presque inutile.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 7 cuillères à soupe rases de farine de blé

✅ 7 cuillères à soupe rases de sucre + 7 cuillères à soupe rases de cacao non sucré

✅ 7 cuillères à soupe de lait + 7 cuillères à soupe d’huile neutre

✅ 3 œufs, 1 sachet de levure chimique (11 g), 150 g de chocolat noir, 1 pincée de sel, matière grasse et farine pour le moule

Pourquoi ton cake au chocolat se rate (sec, compact, pâteux)

Sans repère précis, on ajoute souvent trop de farine “pour que ça se tienne” ou pas assez de matière grasse. Le cake sèche, se tasse, parfois reste cru au centre. Un chocolat mal choisi accentue encore les défauts : trop sucré, il manque de relief ; trop fort, il rend la mie amère et compacte.

La règle des 7 cuillères : la formule inratable sans balance

Le principe de la règle des 7 cuillères tient en une phrase : farine, sucre, cacao, lait et huile comptés chacun à sept cuillères à soupe rases. On garde ainsi un rapport constant entre ingrédients secs et liquides et un cake au chocolat sans balance qui se tient, tout en restant très moelleux. Plus besoin de balance ; une cuillère standard suffit à reproduire toujours la même pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C, beurrer et fariner le moule ou le chemiser de papier. Technique : Faire fondre les 150 g de chocolat noir au bain-marie ou micro-ondes, puis laisser tiédir. Cuisson : Fouetter les œufs avec le sucre, ajouter lait et huile, puis incorporer le chocolat tiède. Finition : Mélanger farine, cacao, levure et sel, les ajouter, verser dans le moule et cuire 35 à 45 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈50 min 🔍 Le secret de l’expert Cette base aligne matières sèches et liquides, tandis que l’huile, fluide à froid, garde la mie souple. Mélanger peu après la farine limite le gluten et donne un cake régulier, jamais compact. ✨ Le twist gourmand : Glisser deux rangées de tablette de chocolat noir au centre de la pâte pour un cœur coulant spectaculaire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais prolonger la cuisson jusqu’à une pointe complètement sèche ni battre la pâte après ajout de la farine.

Conservation & service

Une fois refroidi, on emballe le cake dans un film ou une boîte hermétique à température ambiante ; il reste moelleux deux à trois jours, souvent encore meilleur le lendemain, quand les arômes de chocolat se sont posés.