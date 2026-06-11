Canicule : ce dessert minute abricots-Skyr, 4 ingrédients sans cuisson, idéal quand il fait trop chaud pour cuisiner

Quand le thermomètre explose, on a besoin d’un dessert qui rafraîchit sans allumer le four. Cette mousse d’abricots sans cuisson promet un nuage fruité en quelques gestes.

Quand l’air brûle dehors, on n’a qu’une envie : finir le repas sur quelque chose de frais, léger, qui glisse sans effort. L’abricot bien mûr apporte ce parfum de soleil, avec juste ce qu’il faut d’acidité pour réveiller les papilles. Reste à le transformer en nuage onctueux, sans allumer le four ni rester des heures en cuisine.

Cette mousse d’abricots répond exactement à ce cahier des charges : quatre ingrédients du placard, zéro cuisson, quelques coups de mixeur et un résultat aussi léger qu’un sorbet, mais beaucoup plus crémeux. On a envie d’y plonger la cuillère dès qu’elle sort du frigo… et on sait déjà qu’elle va sauver plus d’un dessert de canicule.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g d’abricots mûrs, dénoyautés

✅ 300 g de Skyr ou yaourt grec nature

ou yaourt grec nature ✅ 2 à 3 c. à soupe de miel liquide

✅ 2 blancs d’œufs très frais

4 ingrédients, 0 cuisson : cette mousse aux abricots sauve le dessert quand il fait trop chaud pour cuisiner

Avec seulement quatre éléments, on obtient un dessert complet : les abricots apportent le fruité, le Skyr la tenue et les protéines, le miel la rondeur sucrée, les blancs montés l’effet nuage. Sans gélatine ni cuisson, la structure vient uniquement des protéines laitières et des œufs, à condition de travailler bien froid et sans brusquer la préparation.

4 ingrédients, 0 cuisson : cette mousse aux abricots sauve le dessert quand il fait trop chaud pour cuisiner

On commence par mixer les abricots crus avec le miel pour un coulis dense, qui concentrera leurs arômes. On le mêle ensuite au Skyr bien froid, puis on incorpore les blancs fermes par mouvements enveloppants ; ce geste, emprunté aux mousses classiques, piège l’air dans la crème et donne cette texture aérienne façon soufflé glacé, digne d’un dessert express.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, dénoyauter puis mixer finement les abricots avec le miel jusqu’à obtention d’un coulis lisse. Technique : Verser le coulis dans un saladier, ajouter le Skyr bien froid et mélanger doucement pour former une crème épaisse. Cuisson : Monter les blancs en neige ferme, puis les incorporer en trois fois à la crème abricotée, sans casser le volume. Finition : Répartir en verrines, couvrir, laisser reposer au frais au moins une heure avant de servir bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Prêt en 10 min 🔍 Le secret de l’expert Ici, la tenue provient du duo protéines laitières du Skyr et blancs d’œufs montés : en fouettant, ces protéines emprisonnent de l’air, qui reste piégé si on incorpore délicatement et si tout est bien froid. ✨ Le twist gourmand : Infuser un mini brin de romarin dans les abricots mixés puis filtrer, et ajouter au service quelques éclats d’amandes grillées pour un contraste parfumé et croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre peu les blancs ou les mélanger vigoureusement à un yaourt trop liquide ; la mousse retombe, relâche de l’eau et perd tout son côté nuage.

4 ingrédients, 0 cuisson : cette mousse aux abricots sauve le dessert quand il fait trop chaud pour cuisiner

On la dresse en verrines fraîchement sorties du frigo, on la garde jusqu’au lendemain, et on change de registre en ajoutant mangue, nectarines ou un simple crumble express.