Canicule : cette pizza blanche sans tomate a bluffé tous mes invités, une seule bouchée a suffi à les convertir

Par 35 °C, j’ai osé servir une pizza sans sauce tomate, toute blanche, à une tablée de fans de Margherita. Qu’est-ce qui a rendu chaque part aussi légère et irrésistible ?

L’air vibrait encore de chaleur, les volets à moitié fermés, les verres remplis de glaçons. On avait promis une pizza, tout le monde attendait le disque rouge de sauce qui bouillonne. À la place, une pâte fine, dorée, nappée de crème pâle, courgettes et mozzarella, a glissé au centre de la table, avec ce parfum de citron qui surprend.

Certains ont levé un sourcil : une pizza sans sauce tomate, par 35 °C, ne risquait-elle pas d’être fade ou trop riche ? Pourtant, à la première bouchée, les regards ont changé. La pâte craquait, la garniture restait légère, le citron rafraîchissait tout. De quoi convertir même les plus fidèles à la Margherita.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte à pizza fine (270 g), prête à cuire

✅ 120 g de crème fraîche épaisse, 200 g de ricotta, zeste d’1 citron non traité

✅ 2 courgettes moyennes (~350 g), 2 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

✅ 200 g de mozzarella bien égouttée, 30 g de parmesan, basilic frais

Pourquoi cette pizza sans sauce tomate a fait l’unanimité un soir de canicule

Le secret tenait à un profil opposé à une pizza rouge. Dans cette pizza courgette–ricotta–citron, une base crème-ricotta épaisse, peu aqueuse, donnait de la rondeur sans alourdir. Les courgettes en rubans très fins amenaient un végétal juteux sans détremper la pâte. La mozzarella bien égouttée fondait en petites flaques, tandis que le zeste de citron parfumait la pièce.

La base crème-ricotta et la cuisson minute : la méthode pour une pizza blanche légère

Pour réussir cette pizza blanche, on joue sur chaleur vive et eau maîtrisée. Le four chauffe à 240 °C avec la plaque dedans ; la pâte fine sur papier cuisson saisit dès qu’on la pose dessus. Courgettes coupées à la mandoline, vite dégorgées au sel, et mozzarella bien égouttée limitent l’humidité. Le citron, lui, n’arrive qu’après cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger crème, ricotta, ail râpé, sel, poivre et moitié du zeste jusqu’à obtenir une base lisse. Technique : Laver les courgettes, les tailler en rubans très fins, saler 10 minutes puis éponger soigneusement. Cuisson : Préchauffer le four à 240 °C, étaler la pâte fine sur papier cuisson, tartiner la crème parfumée. Finition : Ajouter courgettes, mozzarella, parmesan, un filet d’huile ; cuire 12 minutes, puis finir au jus de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Crème épaisse et ricotta, peu aqueuses, supportent la chaleur vive sans ramollir la pâte. Courgettes bien épongées et citron ajouté à froid gardent pâte et bouche légères. ✨ Le twist gourmand : Finir avec quelques pignons grillés ou copeaux de jambon cru pour le croquant salé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser de crème liquide ni de mozzarella trempée : elles noieraient la pâte et annuleraient l’effet croustillant.

Version poêle, dressage très frais et variantes pour les soirs de canicule

En cas de chaleur extrême, on peut cuire cette garniture blanche en version à la poêle : pâte dorée d’un côté, retournée, garnie, puis couverte cinq minutes. Servir aussitôt, avec citronnade peu sucrée, basilic frais et quelques pignons.