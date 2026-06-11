Ce cake aux cerises de Christophe Felder enterre le clafoutis si vous évitez ce geste fatal avec vos cerises

Signé Christophe Felder, ce cake aux cerises à la mie beurrée et aux fruits suspendus fait soudain paraître le clafoutis bien fade. Quel duo de gestes – simples mais précis – assure ce moelleux incroyable et cette brillance de vitrine ?

Tellement moelleux qu’il fond sous la dent : le cake aux cerises de Christophe Felder qui ringardise le clafoutis

Dès que le four s’ouvre, un parfum de beurre chaud et de cerises confiturées envahit la cuisine. La croûte à peine dorée brille, promesse d’une mie tendre qui se creuse sous le couteau et de fruits rouges bien juteux.

Ce cake aux cerises signé Christophe Felder a tout d’un dessert de pâtisserie : mie serrée mais ultra moelleuse, cerises fondantes qui ne tombent pas au fond, parfum d’amande et nappage rouge brillant. De quoi faire paraître le clafoutis bien sage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base du cake : 200 g de beurre doux mou, 200 g de sucre, 4 œufs, 175 g de farine T45 ou T55, 35 g de poudre d’amandes, 1/2 c. à café de levure chimique, 1 pincée de sel.

✅ Parfums : 2 c. à soupe de kirsch, 1 à 2 gouttes d’extrait d’amande amère.

✅ Cerises poêlées : 200 g de cerises fraîches ou surgelées, dénoyautées, 1 c. à soupe de sucre, 1 c. à soupe de kirsch, 1 c. à soupe de farine.

✅ Nappage : 200 g de confiture de cerises et 30 g d’eau.

Pourquoi ce cake aux cerises fait oublier le clafoutis

Ici, on oublie la texture flan du clafoutis. La mie est serrée mais souple, riche en beurre et en poudre d’amandes, et garde les cerises en suspension. Poêlées au sucre et au kirsch puis farinées, elles restent fondantes sans détremper la pâte, tandis que le nappage brillant concentre le goût de fruit.

Pas-à-pas : réussir le cake aux cerises de Christophe Felder

On commence par assécher les fruits à la poêle. Ensuite, on créme le beurre avec le sucre pour incorporer de l’air, avant d’ajouter les œufs un à un. Les poudres arrivent en dernier, mélangées rapidement. Reste la cuisson douce à 170 °C chaleur tournante et le refroidissement complet dans le moule.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dénoyauter, poêler les cerises avec sucre et kirsch, laisser refroidir puis fariner légèrement. Technique : Beurrer et fariner le moule, crémer beurre et sucre, ajouter les œufs, le kirsch et l’extrait d’amande amère. Cuisson : Incorporer farine, levure, poudre d’amandes et sel, monter le cake avec les cerises, cuire 55 à 65 minutes à 170 °C. Finition : Laisser refroidir dans le moule, démouler froid, napper de confiture de cerises chaude et lisser au pinceau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps ≈ 25 min + 1 h cuisson 🔍 Le secret de l’expert Crèmer beurre et sucre, assécher les cerises à la poêle et sceller la mie avec un nappage chaud. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer d’amandes effilées avant cuisson pour le croquant et zester finement un citron dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les cerises encore chaudes et non farinées dans la pâte ; elle se gorge de jus et se tasse.

Variantes, service et organisation

Servi à température ambiante, ce cake reste moelleux trois jours. Griottes ou cerises en bocal fonctionnent aussi sans rien changer.