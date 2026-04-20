Ce cake aux courgettes en un seul saladier qui ne se détrempe jamais bluffe vos invités grâce à cet ingrédient secret

Ce cake courgettes chèvre menthe, préparé dans un seul saladier sans robot, promet une mie moelleuse qui se tient et une croûte dorée. Mais c’est un ingrédient secret qui empêche vraiment les courgettes de détremper la pâte.

Quand ce cake sort du four, la croûte dorée craque légèrement et un parfum de courgettes rôties, de chèvre fondu et d’herbes fraîches envahit la cuisine. La mie reste souple sous la lame, parsemée de vert et de petits éclats crémeux. Et pourtant, en coulisses, rien qu’un saladier, une râpe et une cuillère en bois.

On connaît tous le cake aux courgettes qui s’affaisse, détrempé et un peu fade. Ici, c’est l’inverse : un cake aux courgettes moelleux pas détrempé, qui se tient, avec un goût franc de fromage et de menthe fraîche. Le secret tient à un ingrédient discret, un parmesan râpé qui change tout ; on passe au saladier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 c. à café de sel, poivre, piment doux en option.

✅ Appareil : 3 œufs, 80 ml d’huile d’olive, 120 ml de lait entier ou 100 g de yaourt nature.

✅ Légumes et herbes : 2 courgettes râpées (≈ 350 g), 10 g de menthe fraîche ciselée, zeste de citron en option.

✅ Fromages : 150 g de chèvre émietté et 40 g de parmesan râpé, l’ingrédient secret surprenant.

Un cake courgettes chèvre menthe qui reste moelleux et se tient

Un bon cake aux courgettes commence par des produits bien choisis et une gestion stricte de l’eau. Les courgettes râpées sont riches en humidité ; si on les ajoute telles quelles, la mie devient lourde et humide. On les fait donc dégorger avec un peu de sel, puis on les presse dans un torchon pour garder seulement le fondant.

Côté saveur, le duo chèvre émietté et menthe fraîche apporte du caractère. Le chèvre crée des poches crémeuses, la menthe apporte une note vive qui réveille la courgette cuite. Le parmesan, lui, agit en renfort : il sale, parfume et booste le côté umami. Résultat : un cake courgettes chèvre menthe parmesan très aromatique, sans excès de gras.

La méthode en un seul saladier pour un cake salé courgettes sans robot

Tout se joue dans l’ordre des gestes. D’abord, les éléments secs dans un saladier : farine, levure chimique, sel, poivre. Ensuite seulement, les liquides (œufs battus, huile d’olive, lait ou yaourt) ; on mélange juste assez pour obtenir une pâte souple. Ce mélange bref évite de trop développer le gluten et garde la mie tendre.

On incorpore ensuite les courgettes bien essorées, le chèvre émietté, la menthe, puis le parmesan râpé qui va se fondre dans l’appareil. Cuisson à 180 °C environ 40 minutes : la croûte doit être bien dorée, légèrement fissurée, et la lame ressortir presque sèche. On laisse le cake reposer avant de trancher ; la structure se stabilise, les arômes se posent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes grosse grille, saler légèrement, laisser dégorger 10 min puis presser dans un torchon. Technique : Mélanger dans un saladier farine, levure, sel, poivre, piment ; ajouter œufs battus, huile, lait ou yaourt. Cuisson : Incorporer courgettes, chèvre, menthe et parmesan ; verser dans un moule chemisé et enfourner à 180 °C pendant 40 min. Finition : Laisser reposer 10 min dans le moule, démouler sur une grille et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Dégorger puis presser les courgettes retire l’excès d’eau et évite que la pâte ne soit diluée. Le parmesan râpé, riche en protéines et en gras, se fond dans l’appareil, renforce la structure de la mie et aide à obtenir une croûte plus dorée sans surcuire l’intérieur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste fin de citron dans la pâte et déposer un peu de chèvre et une feuille de menthe sur le dessus avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter les courgettes non essorées ou fouetter longuement après la farine : la mie devient compacte et le centre reste détrempé.

Servir, conserver et varier ce cake aux courgettes un seul saladier

Ce cake aux courgettes un seul saladier se sert tiède avec une salade de jeunes pousses et une vinaigrette citronnée, ou froid avec un gaspacho. Un blanc sec ou un rosé léger souligne bien le trio courgettes râpées, chèvre émietté, menthe.

Côté pratique, il se garde 3 jours au frais dans une boîte hermétique. On peut le trancher puis le congeler, et le réchauffer quelques minutes au four doux pour raviver le moelleux. En version apéro, on cuit la même pâte en mini-muffins 18 à 22 minutes : un mini cake aux courgettes moelleux qui ne s’effrite pas et ne se détrempe pas.