Ce cake courgettes-chèvre raté d'habitude devient addictif grâce à cette herbe fraîche que tout le monde oublie
Votre cake courgettes chèvre menthe fraîche finit mouillé ou sans relief ? Cette version joue sur trois gestes simples pour le rendre vraiment irrésistible.
À la sortie du four, ça sent l’huile d’olive chaude, la courgette rôtie et le chèvre qui commence à couler. La croûte craque, la mie reste douce.
Dans ce cake salé, le duo courgettes-chèvre fonctionne déjà bien. Mais avec une herbe fraîche inattendue, le cake courgettes chèvre menthe fraîche devient soudain difficile à lâcher.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 200 g de farine, 1 sachet de levure, 3 œufs, 10 cl de lait, 8 cl d’huile d’olive, sel, poivre
- ✅ Courgettes : 2 courgettes moyennes, bien râpées et pressées
- ✅ Fromages : 160 g de chèvre, 30 g de parmesan râpé (optionnel)
- ✅ Aromatiques : 20 g de menthe fraîche, zeste d’1 citron, ail, 30 g de pignons ou noix
Pourquoi votre cake courgettes-chèvre est souvent décevant
Sans précaution, la courgette arrose tout ; râpée puis ajoutée crue, elle détrempe la mie et fait s’affaisser le cake. Ajoutez à cela une pâte trop battue et un chèvre compact, et le résultat manque de tenue comme de relief.
Les secrets de chef pour le rendre vraiment addictif
Le trio gagnant ; courgettes bien essorées, pâte juste mélangée et menthe fraîche ajoutée en fin. On presse les courgettes salées dans un torchon, on remue la pâte sans l’acharner, puis on ajoute chèvre en morceaux et menthe grossièrement ciselée ; fraîcheur nette, poches crémeuses, effet reviens-y.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper les courgettes, les saler légèrement, laisser dégorger 10 minutes puis les presser très fort dans un torchon propre.
- Technique : Mélanger farine et levure ; dans un autre bol, battre œufs, lait et huile, puis verser sur le sec, saler, poivrer et remuer brièvement.
- Cuisson : Incorporer courgettes bien égouttées, chèvre émietté en petits et gros morceaux, menthe ciselée et éventuellement zeste de citron, sans trop travailler la pâte.
- Finition : Verser dans un moule huilé, parsemer de parmesan et pignons si souhaité, cuire 40 minutes à 180 °C, laisser reposer avant de démouler et trancher.
Variantes et idées de service sans se lasser
En apéro, on découpe le cake en cubes à piquer, ou en mini-cakes ; servis tièdes, avec le chèvre encore souple, ils disparaissent souvent plus vite que prévu.
En repas, une salade croquante et une sauce yaourt-citron font un bel écho à la menthe. Le cake se garde deux jours au frais, ou se congèle en tranches, à réchauffer rapidement au four.
En bref
- 🥒 Un cake courgettes chèvre menthe fraîche promet une mie moelleuse, une croûte dorée et un parfum d'été à chaque tranche.
- 🧀 La technique insiste sur des courgettes bien préparées, une pâte peu travaillée et un ajout d'herbes au moment clé pour équilibrer goûts et textures.
- 🌿 Un simple ajustement transforme alors ce cake salé en plat d'apéro ou de repas dont on peine à arrêter de se resservir.
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