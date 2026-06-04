Ce clafoutis aux cerises ultra moelleux cartonne : les 3 gestes clés et l’erreur fatale à éviter cet été

Entre clafoutis sec et dessert détrempé, vos dimanches d’été tournent parfois au fiasco. Voici la méthode des chefs pour un clafoutis aux cerises moelleux qui fait l’unanimité.

Moelleux et d’une simplicité déconcertante, ce clafoutis aux cerises va hanter vos dimanches tout l’été !

L’odeur des cerises qui compotent, la surface dorée qui frémit quand on sort le plat du four… En cuisine, peu de choses rivalisent avec ce clafoutis brûlant posé au centre de la table du dimanche.

Mais obtenir un clafoutis aux cerises moelleux, ni sec ni noyé de jus, tient à trois gestes. Et à une question qui divise les familles ; garder les noyaux ou non ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de cerises noires bien mûres (entières ou dénoyautées)

✅ 4 œufs moyens, 80 g de farine T55, 20 g de poudre d’amandes

✅ 120 g de sucre, 20 g de sucre vanillé, 30 cl de lait entier

✅ 30 g de beurre doux, pincée de sel, kirsch, sucre pour le moule, sucre glace

3 secrets d’un clafoutis aux cerises moelleux

On commence par les cerises : des Burlat ou Bigarreau bien mûres, du Limousin. Entières avec leurs noyaux, comme le préconisent de nombreux chefs, elles gardent mieux leur forme, rendent moins de jus et parfument la pâte d’une légère note d’amande. Ensuite, on s’en tient au repère 100 g de farine, 120 g de sucre, 4 œufs, 30 cl de lait, 30 g de beurre ; l’équilibre qui donne un flan fondant et qui se tient.

Dernier secret : cuisson à 180 °C et repos d’au moins 20 minutes hors du four. Le clafoutis finit de se figer en douceur, sans sécher, avec une texture lisse qui se coupe net et reste moelleuse.

Recette pas à pas du clafoutis ultra moelleux

Dans un moule en céramique beurré et sucré, on dispose les cerises en une couche serrée. On fouette œufs et sucres jusqu’à ce que le mélange pâlisse, on ajoute farine, poudre d’amandes et sel, puis beurre fondu tiédi et lait en filet. On obtient une pâte lisse, fluide, qui nappe la cuillère.

On verse sur les fruits et on enfourne à 180 °C, grille basse, 35 à 40 minutes, jusqu’à bords dorés et cœur encore tremblotant. Le clafoutis gonfle puis retombe un peu en refroidissant ; c’est normal et signe d’une texture tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et sucrer le moule, répartir les cerises bien sèches. Technique : Blanchir œufs et sucres, incorporer farine, poudre d’amandes, sel. Cuisson : Ajouter beurre fondu tiédi et lait, verser sur les fruits. Finition : Cuire à 180 °C 35–40 min, laisser tiédir avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Ce clafoutis est entre flan et gâteau ; le ratio 4 œufs, 100 g de farine, 30 cl de lait donne une texture prise mais crémeuse. La cuisson modérée laisse les œufs coaguler sans durcir. ✨ Le twist gourmand : On remplace 20 g de farine par de la poudre d’amandes et on ajoute une cuillère de kirsch. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas dépasser 180 °C ni prolonger trop longtemps ; au‑delà, le clafoutis sèche, devient caoutchouteux et perd son moelleux.

Variantes d’été & twists gourmands

Pour une version familiale sans noyaux, on dénoyaute les cerises, on les sèche bien puis on les poudre légèrement de farine ; cela limite le jus. Le même appareil fonctionne bien avec abricots, prunes ou pêches en flognarde. On sert le clafoutis tiède, avec crème fraîche ou glace vanille, et on le garde deux jours au réfrigérateur, filmé.