Ce dessert aux pommes de ma grand-mère, à moins de 5 €, a bluffé tout le monde... à condition d’éviter cette erreur

Un vieux carnet taché de beurre a ressuscité le clafoutis aux pommes de ma grand-mère, servi un soir de dimanche en famille. Quel détail simple transforme ce dessert en plat unanimement adoré ?

Le carnet dormait entre deux manuels de cuisine, coin de page plié, taches de beurre en souvenir. Quand on est tombé sur la ligne « clafoutis aux pommes », l’odeur de vanille semblait déjà flotter dans la cuisine.

Le soir même, le plat est arrivé sur la table, encore tiède, cœur qui tremble juste ce qu’il faut. Silence au premier coup de cuillère, sourires au deuxième. Comment ce clafoutis aux pommes de grand-mère fait-il pour mettre tout le monde d’accord ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pommes (env. 700 g) Reine des reinettes ou Golden

✅ 3 œufs moyens

✅ 100 g de farine, 80 à 100 g de sucre

✅ 300 ml de lait entier, 30 g de beurre pour le moule, 1 sachet de sucre vanillé

Le carnet retrouvé : le dessert qui a mis tout le monde d’accord

Dans le carnet, la recette est notée sans fioritures : « pour six, four 180 °C, 35 min ». Rien de spectaculaire sur le papier, pourtant ce dessert revient à chaque repas de famille du dimanche.

Son secret tient en trois gestes : des pommes en lamelles serrées, un appareil façon flan qui reste souple, et un moule très beurré. Résultat ; un dessus doré, un cœur fondant, aucune part qui ne se tient pas.

La pâte façon flan : le secret d’une texture fondante et légère

La marge du carnet donne le ratio magique : 3 œufs, 300 ml de lait, 100 g de farine. Avec cette base, l’appareil reste fluide et cuit comme une crème prise, pas comme un gâteau épais.

On fouette juste assez œufs, sucre et vanille pour les mêler, puis on ajoute farine et sel en partant du centre. Le lait arrive petit à petit ; la pâte doit être lisse, coulante, sans grumeaux ni mousse en surface.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Beurrer généreusement un moule, éplucher les pommes, les couper en lamelles fines et les disposer en couche serrée. Technique : Fouetter œufs, sucre et sucre vanillé, ajouter farine et sel, puis incorporer le lait en plusieurs fois jusqu’à obtenir un appareil bien fluide. Cuisson : Verser l’appareil sur les pommes, lisser, enfourner environ 35 minutes, jusqu’à bords bien dorés et centre encore légèrement tremblotant. Finition : Laisser reposer au moins 10 minutes hors du four. Servir tiède ou à température ambiante, nature ou avec crème épaisse, glace vanille ou pincée de cannelle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget < 5 € pour 6–8 parts 🔍 Le secret de l’expert Le duo œufs-lait apporte le moelleux, la farine donne juste ce qu’il faut de tenue, et les pommes en lamelles libèrent un peu de jus sans détremper. Le moule très beurré crée une croûte dorée au goût de beurre noisette. ✨ Le twist gourmand : Les jours de fête, on infuse une gousse de vanille dans le lait, ou on remplace 100 ml de lait par 100 ml de crème entière et on ajoute amandes effilées sur le dessus en fin de cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de charger en farine ou de fouetter longuement comme une génoise ; le clafoutis gonflerait trop, puis retomberait en devenant plat et caoutchouteux.

Questions pratiques : conservation, réchauffage, organisation

Ce clafoutis se garde une journée au frais ; on le réchauffe doucement à 150 °C ou on le sert froid, façon flan.