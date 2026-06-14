Ce dessert de pâtissier prêt en 15 min avec un seul fruit, à condition d’éviter ce geste qui ruine tout

Avec une pêche, un pot de fromage blanc et une pâte feuilletée, ce dessert prend des allures de pâtisserie en un temps record. Trois gestes simples suffisent pour une base croustillante et des fruits brillants.

À 16 h, la cuisine est calme. On ouvre le frigo avec une simple envie de sucré croustillant. Une pêche, un pot de fromage blanc, un rouleau de pâte feuilletée au frais… soudain, on imagine une tarte fine à partager.

Moins de quinze minutes plus tard, l’odeur de beurre chaud et de pêche rôtie emplit la pièce ; la pâte claque sous la lame, les fruits brillent comme en vitrine. Cette tarte fine pêche fromage blanc repose sur trois gestes que l’on peut adopter sans matériel compliqué.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (230 à 250 g)

(230 à 250 g) ✅ 1 pêche jaune bien mûre (≈ 150 g)

✅ 1 pot de fromage blanc nature 20 % MG (150 g)

✅ 35 g de sucre (25 g + 10 g de cassonade)

Le scénario : une seule pêche, un pot de fromage blanc… et un dessert de pâtissier en 15 minutes

Le scénario est d’une simplicité désarmante : à 16 h, on sort du frigo une pêche, un pot de fromage blanc bien égoutté et une pâte feuilletée pur beurre. Pendant que le four monte à 200 °C, on étale la pâte sur une plaque chaude, on mélange rapidement le fromage blanc sucré et on tranche la pêche en lamelles. À 16 h 15, la tarte est déjà au four.

Les bons réflexes pour une tarte fine pêche–fromage blanc vraiment express

Pour que cette tarte fine pêche fromage blanc reste express, on cherche un dessous saisi et un centre sec. On pique la pâte, on trace un bord d’1 cm, et la plaque préchauffée déclenche la réaction de Maillard qui dore les feuillets. Poudre d’amande et fécule transforment le fromage blanc en crème stable qui ne fuit plus dans la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four et la plaque à 200 °C, poser dessus la pâte feuilletée sur son papier. Technique : Mélanger fromage blanc, sucre, poudre d’amande, fécule, vanille, puis étaler une couche très fine en laissant 1 cm de bord. Cuisson : Couper la pêche en lamelles fines, les tamponner, les disposer serrées sur la crème, beurrer le bord, saupoudrer de cassonade. Finition : Cuire 15 à 18 minutes jusqu’à bord bien doré, puis napper les fruits chauds au pinceau de pâtisserie avec la gelée d’abricot diluée façon sirop.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈25 min 🔍 Le secret de l’expert Fromage blanc, fécule et poudre d’amande fixent l’eau : en cuisant, protéines et amidon se figent, l’amande absorbe le surplus et la pâte reste sèche. La plaque brûlante dore la pâte, le nappage neutre chaud protège la pêche. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié du sucre par du miel de fleurs et ajouter un zeste de citron parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Une couche épaisse et des fruits mouillés noient la pâte ; on obtient un fond mou.

Variantes express : sans pêche, sans fromage blanc, version mini ou pour 6 personnes

On remplace la pêche par d’autres fruits d’été, nectarines ou abricots, ou on façonne des mini-tartes individuelles.