Ce féculent que vous ne rincez pas avant cuisson : ce que révèle l’eau de cuisson trouble selon un cuisinier asiatique

À chaque casserole, la même scène : eau laiteuse, mousse, riz qui colle au fond. Un cuisinier asiatique m’a montré si la question faut-il rincer le riz avant cuisson est vraiment la bonne.

J’ai toujours cuit mon riz sans le rincer : un cuisinier asiatique m’a montré ce qui se passe vraiment dans l’eau de cuisson

Sur le feu, la casserole frémit, un parfum d’amidon envahit la cuisine. L’eau claire devient blanchâtre, une mousse gonfle, déborde, et le riz se tasse au fond. On se dit que c’est la faute du riz ou du feu, alors que tout se joue dans cette eau laiteuse.

À partir de là, une question revient à chaque casserole : faut-il rincer le riz avant cuisson ou non ? Un cuisinier asiatique rappelle que ce que l’on enlève ou garde dans l’eau, c’est l’amidon de surface. C’est lui qui décide de la mousse, des débordements, des grains collants… et de l’eau de cuisson du riz.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de riz blanc long (basmati ou thaï) pour 4 personnes

✅ 450 ml d’eau pour la cuisson + eau froide en quantité pour le rinçage

✅ 4 g de sel fin (facultatif)

✅ 1 c. à soupe d’huile neutre ou 1 louche d’eau de cuisson pour la finition

Le “problème” caché : ce que révèle l’eau trouble de votre riz

Quand le riz entre dans l’eau sans rinçage, une poussière d’amidon se détache immédiatement. Elle trouble l’eau, l’épaissit et piège de minuscules bulles qui se transforment en écume. Plus cette eau est visqueuse, plus elle mousse et déborde. Le même surplus d’amidon enrobe ensuite les grains, donnant ce côté un peu farineux et collant qui gâche un riz long censé rester léger, surtout en salade ou en bowl.

Le geste du cuisinier asiatique : rincer pour piloter l’amidon, pas pour “nettoyer”

Le geste qu’il enseignait est d’une simplicité déconcertante : rincer, brasser, égoutter. On met le riz dans un saladier, on le couvre d’eau froide, on le masse doucement dix secondes, puis on jette l’eau devenue blanche. On répète. Pour un riz long aux grains bien séparés, 2 à 4 rinçages suffisent ; pour un riz japonais moelleux, 1 à 3. Pour le risotto, au contraire, on ne rince pas pour préserver le liant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peser 300 g de riz, diviser en deux bols de 150 g chacun. Technique : Rincer un bol : eau froide, brassage doux, jeter l’eau, répéter 2 à 3 fois. Cuisson : Mettre chaque portion dans une casserole avec 225 ml d’eau et un peu de sel. Finition : Cuire à feu doux 10 à 12 min, reposer 10 min, égrainer et comparer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné +3 🔍 Le secret de l’expert Moins d’amidon, c’est moins de mousse et un riz qui ne colle plus en bloc. ✨ Le twist gourmand : Un trait d’eau de riz épaissit une soupe sans farine. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer un riz à risotto : vous supprimez le crémeux attendu.

Bonus zéro déchet : que faire de cette eau de cuisson riche en nutriments ?

Refroidie et non salée, cette eau devient étonnamment utile : boisson douce, soin cheveux et peau, arrosage des plantes.