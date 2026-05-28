Fraises : ce dessert chaud-froid ultra croustillant que tout le monde rate sans cette simple feuille du placard

Un petit nem sucré en feuille de brick, fraises et crème vanillée promet un final de repas croustillant, fondant et glacé à la fois. Comment garder la pâte bien sèche jusqu’à la dernière bouchée ?

Fin mai, les fraises embaument le marché, la terrasse s’anime et on a envie d’un final léger. Dans l’assiette, ça doit croquer, fondre doucement, puis rafraîchir le palais ; un dessert qui réveille sans alourdir.

Ce dessert chaud froid tient en un détail : un petit rouleau doré, croustillant comme un nem, qui cache un cœur crème-fraise encore tiède. Au moment de servir, un coulis de fruits rouges glacé vient créer le choc chaud-froid.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 feuilles de brick, 30 g beurre fondu, 1 jaune d’œuf, sucre glace

✅ 400 g fraises, 20 g sucre, zeste 1 citron, 30 g éclats pistache ou amande

✅ Crème pâtissière vanillée : 40 cl lait entier, 3 jaunes, 80 g sucre, 35 g Maïzena, 20 g beurre

✅ Coulis fruits rouges : 300 g fruits, 40 g sucre, 1 c. à s. jus citron, vanille, menthe

Un dessert feuille de brick fraises qui croque, fond et rafraîchit

Dans ce dessert feuille de brick fraises, le plaisir vient d’un équilibre net : la brick ultra fine qui claque, la crème pâtissière pour feuille de brick, lisse et vanillée, puis les fraises juteuses mais égouttées. Le tout se croque comme un nem sucré, avec un cœur encore tiède, à napper de coulis de fruits rouges froid.

Comment rouler et cuire les nems sucrés fraises sans ramollir la brick

Pour garder ce dessert croustillant fondant, on chasse l’excès d’eau. Crème bien épaisse et froide, fraises égouttées, roulage serré au dernier moment : la feuille reste sèche. Ensuite, on choisit sa cuisson, four, poêle ou friture, en visant un doré franc et homogène.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire la crème pâtissière, filmer, refroidir au froid jusqu’à fermeté. Technique : Couper les fraises, sucrer, laisser rendre du jus puis égoutter. Cuisson : Garnir chaque demi-brick de crème froide et fraises, rouler serré. Finition : Cuire brièvement, servir aussitôt avec coulis glacé et toppings secs.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈2 h dont 35 min actifs 🔍 Le secret de l’expert Une crème épaissie à la Maïzena, bien froide, retient l’eau. Avec des fraises égouttées et une cuisson vive, la brick reste sèche, d’un croustillant net qui supporte le coulis glacé. ✨ Le twist gourmand : Parfumer les fraises avec quelques feuilles de basilic finement ciselé juste avant le roulage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir avec une crème encore tiède ou des fraises non égouttées : la brick se ramollit immédiatement.

Service, conservation et variantes autour de ces nems sucrés aux fraises

On cuit les nems au dernier moment et on garde le coulis au réfrigérateur, presque givré. S’il reste quelques pièces, on les repasse quelques minutes à 170 °C. Pour varier, on remplace une part des fraises par framboises, mangue ou abricot.