Ce feuilleté croustillant aux épinards et fromage met votre pizza au tapis si vous évitez cette erreur au four

Ce feuilleté épinards, feta et mozzarella, prêt en 45 minutes au four, fait reculer n’importe quelle pizza sur la table. Sa méthode anti-fond détrempé change tout, surtout quand le fromage commence à déborder.

À l’ouverture du four, le parfum d’épinards chauds et de fromage gratiné envahit la cuisine. La pâte filo se bombe, se tache d’or, et la surface craque sous le couteau. Dessous, un cœur vert tendre, mouillé de feta salée et de mozzarella qui file, attend la première part.

Sur la table, ce grand plat à partager fait reculer la boîte de pizza encore fermée. On vise les coins les plus grillés, on guette la coulée de fromage, on s’étonne du fond qui reste sec. Le secret de ce feuilleté ? Une méthode simple, mais ultra précise, du marché au four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 225 g de pâte filo + un peu d’huile pour le moule

✅ 300 g d’épinards (frais ou surgelés) + 1 c. à café de sel fin

✅ 200 g de feta + 100 g de mozzarella râpée

✅ 3 œufs, 250 ml de lait, 120 ml d’huile, 2 à 3 c. à soupe de chapelure

Pourquoi ce feuilleté met la pizza K.O. dès la première bouchée

Ce feuilleté épinards feta mozzarella croustillant mise sur un duo simple : croûte qui claque, cœur qui coule. La filo dorée fait le bruit d’un paquet de chips, pendant que l’intérieur reste crémeux et généreux, sans se déliter.

La feta apporte le sel et le relief, la mozzarella le filant régressif. Ensemble, avec l’appareil œufs–lait–huile, elles remplacent largement le fromage d’une pizza, avec cette découpe nette qui permet de servir de beaux carrés bien garnis.

La préparation des épinards : le geste qui évite le feuilleté détrempé

Épinards et pâte filo ne font pas bon ménage si l’eau reste prisonnière. On sale les feuilles hachées, on les laisse rendre leur jus, puis on les serre dans un torchon jusqu’à ce qu’elles deviennent presque sèches. Ensuite, une fine couche de chapelure ou de semoule fine au fond du plat boit l’humidité restante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, huiler le plat, saler et presser les épinards. Technique : Mélanger épinards essorés, feta, mozzarella, poivre et un peu de muscade ou d’herbes. Cuisson : Tapisser le fond de chapelure, ajouter la moitié de filo, la garniture, puis le reste de pâte. Finition : Fouetter œufs, lait, huile, verser partout, parsemer de chapelure, cuire 35 à 40 minutes, laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue sur l’eau ; épinards bien pressés, fond tapissé, plaque bien chaude dessous. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un voile de comté râpé sur le dessus avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais couvrir le feuilleté chaud, ni le réchauffer au micro-ondes.

Variantes fromage & idées d’accompagnements qui changent tout

À table, on sert ces carrés avec salade croquante, yaourt citronné ou sauce tomate relevée. Chèvre, comté, herbes fraîches, olives ou tomates séchées varient le goût, et les restes reprennent du croustillant après un bref passage au four.