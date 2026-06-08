Ce feuilleté printanier asperges-poitrine fumée qui affole vos invités et vous évite les feuilletés d’asperges tout mous

Vos feuilletés d’asperges sortent souvent mous, pâte flasque et poitrine fumée trop salée ? Ce feuilleté asperges poitrine fumée, pensé pour le printemps, promet une croûte gonflée et un cœur fondant sans une once de détrempe.

Quand les journées s’étirent, qu’on ouvre grand fenêtres et balcon, il suffit qu’un plat de petits feuilletés sorte du four pour que tout le monde se taise. L’odeur de beurre chaud, de poitrine fumée qui grésille et de fromage en train de fondre met la table en éveil. Sous la lame, la croûte croustille déjà.

Au premier croc, la pâte feuilletée casse net, la mozzarella file, la poitrine fumée claque en bouche, et l’asperge reste verte et légèrement croquante. Finis les feuilletés d’asperges mous et détrempés ; ici, chaque bouchée a du ressort. La clé de ce feuilleté asperges poitrine fumée qui fait l’unanimité ? Quelques gestes simples, mais précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre pour 6 feuilletés

pour 6 feuilletés ✅ 500 g d’asperges vertes et 12 tranches de poitrine fumée

✅ Base crémeuse : fromage blanc, crème fraîche, moutarde de Dijon

✅ Mozzarella bien égouttée, parmesan, graines de sésame et pavot, assaisonnement

L’association magique asperges vertes / poitrine fumée qui fait l’unanimité

Dans ce feuilleté, on joue sur les contrastes. Le fumé-salé de la poitrine réveille tout, l’asperge apporte sa fraîcheur végétale et son croquant, la pâte feuilletée pur beurre enrobe le tout de croustillant. La base crémeuse au fromage blanc et à la moutarde de Dijon arrondit les angles sans alourdir.

En cuisant, la poitrine fumée grille légèrement et parfume l’asperge, la mozzarella fond en nappant la garniture, le dessus se dore jusqu’à cette teinte noisette qu’on adore. Servi avec quelques pousses de roquette citronnées, ce feuilleté asperges poitrine fumée passe sans effort de l’apéro chic à l’entrée de dîner entre amis.

Monter le feuilleté asperges poitrine fumée sans jamais le détremper

Pour garder un feuilletage bien gonflé, on pense d’abord à l’humidité. La mozzarella doit être égouttée longuement. Les asperges, elles, se blanchissent 4 à 5 minutes dans l’eau bouillante salée, avant un choc dans l’eau glacée ; puis on les sèche parfaitement et on les enrobe d’un film d’huile d’olive.

Ensuite, place à la technique : four en chaleur tournante à 200 °C avec la plaque déjà dedans, carrés de pâte piqués au centre en laissant 1,5 cm de bord, dorage au jaune d’œuf, pluie de parmesan, graines de sésame et de pavot. La réaction de Maillard fera le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger fromage blanc, crème, moutarde, assaisonner ; blanchir les asperges, les rafraîchir dans l’eau glacée, bien les sécher puis les huiler. Technique : Préchauffer le four à 200 °C chaleur tournante avec la plaque ; découper 12 carrés de pâte, en piquant le centre et en gardant une bordure de 1,5 cm. Cuisson : Sur chaque base, étaler la crème, ajouter asperges, poitrine fumée, mozzarella ; couvrir d’un second carré, souder, dorer, parsemer parmesan et graines. Finition : Cuire 18 à 22 minutes jusqu’à coloration noisette ; servir chaud ou tiède avec roquette citronnée et quelques herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert On joue un triple contrôle de l’humidité : mozzarella longuement égouttée, asperges blanchies puis parfaitement séchées, et plaque de cuisson déjà brûlante. La vapeur s’échappe vers le haut, les couches de beurre se soulèvent, le feuilletage gonfle et dore sans ramollir. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter un voile de zeste de citron, quelques herbes fraîches ciselées et des copeaux de parmesan pour un effet bistrot chic immédiat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner sur une plaque froide avec asperges mal égouttées et mozzarella pleine d’eau ; la pâte reste plate, grasse, sans croustillant.

Twists gourmands, accords et service pour vos feuilletés d’asperges

On peut varier sans toucher à la base. Jambon cru ajouté après cuisson, version saumon fumé et aneth, ou changement de fromage avec comté râpé ou chèvre frais. Pour un apéro dînatoire, on découpe des feuilletés plus petits.

Côté assiette, une simple salade de roquette ou de tomates bien mûres, relevée de citron et d’une bonne huile d’olive, suffit. Dans les verres, un blanc sec type sauvignon ou un rosé léger accompagne à merveille le duo asperges et poitrine fumée.