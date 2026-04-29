Ce fromage pané qui remplace la viande dans les burgers : mon fils s’est fait avoir, vous n’y échapperez pas

Un soir de fast-food maison, ce burger végétarien a fait douter même les plus carnivores. Comment un simple pavé pané a-t-il pris la place du steak ?

Mon fils a mordu dedans : « c’est quoi cette viande ? »

L’odeur du pain grillé, du citron et du fromage qui dore a rempli la cuisine. Sur la table, des burgers bien dodus attendaient, panure dorée, sauce blanche qui déborde, légumes encore croquants.

On voulait un burger maison croustillant, façon snack, mais sans viande et sans liste d’additifs. Quand mon fils a croqué dans le pavé doré, il s’est arrêté net : « c’est quoi cette viande ? ». Le burger halloumi sans viande venait de gagner sa place dans nos classiques.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le halloumi pané : 400 g de halloumi, 40 g de farine, 2 œufs, 80 g de chapelure panko.

✅ Pour l’assaisonnement : 1 c. à café de paprika fumé, sel, poivre.

✅ Pour la sauce yaourt citron : 150 g de yaourt grec, 2 c. à soupe de mayonnaise, 1 gousse d’ail, jus d’½ citron, 1 c. à café de moutarde, sel, poivre.

✅ Pour le montage : 4 pains burger briochés, 1 oignon rouge, ½ concombre ou salade croquante, 1 grosse tomate, 2 c. à soupe d’huile.

Pourquoi ce burger sans viande bluffe toute la famille

Ce burger végétarien reprend les codes d’un “vrai” burger : pavé épais bien doré, pain burger brioché moelleux, sauce généreuse, garnitures fraîches. Le halloumi, qui ne fond presque pas, garde une texture ferme et élastique ; sous la panure croustillante, il offre une mâche proche d’un steak.

Chapelure panko au paprika fumé, sauce yaourt citron et oignon rouge en pickles express apportent le goût de snack, sans additifs ni viande.

Pas à pas : le burger au halloumi qui bluffe les carnivores

Pour un burger halloumi sans viande vraiment satisfaisant, l’organisation compte. On prépare d’abord légumes et sauce, puis on pane le halloumi en trois bains, on le saisit à feu moyen-vif dans un fond d’huile, on grille le pain et on assemble juste avant de servir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : trancher légumes, mariner l’oignon rouge, mélanger la sauce yaourt citron et réserver au frais. Technique : couper le halloumi en 4 tranches, fariner, passer dans œufs battus puis chapelure panko au paprika fumé. Cuisson : saisir le halloumi pané dans un fond d’huile chaude 2–3 min par face, jusqu’à croûte dorée. Finition : griller l’intérieur des pains, tartiner de sauce, ajouter légumes, halloumi, un peu de sauce, refermer et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert Le halloumi contient peu d’eau et reste ferme ; associé à la panure à l’anglaise et à la réaction de Maillard, il donne un faux steak très rassasiant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de paprika fumé dans la chapelure et un filet de miel sur le halloumi juste cuit. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcuire le halloumi, le laisser ramollir sur du papier absorbant ou monter le burger alors qu’il est encore brûlant.

Variantes et astuces pour la maison

Pour les enfants, on réduit l’oignon rouge et on ajoute un peu de sauce ; pour les amateurs de piquant, on glisse harissa ou piment d’Espelette dans la sauce.