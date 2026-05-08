Ce gâteau au yaourt de votre enfance revient au goûter : marbré, prêt en 1 h, à refaire sans cette erreur

Mercredi après l’école, un simple yaourt suffisait pour lancer le gâteau du goûter. Ce gâteau au yaourt marbré revient en version ultra moelleuse, avec un marbrage spectaculaire à réussir en moins d’une heure.

On entend encore la porte qui claque, le cartable jeté dans l’entrée, et cette odeur de gâteau au yaourt qui chauffe dans le four. Mie gonflée, croûte dorée : tout rappelle le goûter du mercredi.

Aujourd’hui, ce gâteau au yaourt marbré revient sur la table comme un clin d’œil à l’enfance, avec un joli dessin chocolat-vanille à la découpe. On cherche une recette simple, prête en moins d’une heure, avec une mie moelleuse qui reste tendre plusieurs jours. Voilà comment remettre ce gâteau de gamin au centre du goûter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 yaourt nature (125 g), 3 œufs, 180 g de sucre en poudre

✅ 250 g de farine, 1 sachet de levure chimique (11 g), 1 pincée de sel

✅ 100 ml d’huile neutre (tournesol ou colza), 2 càs de cacao en poudre non sucré, 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ 60 g de pépites de chocolat, zeste fin d’1 citron, 1 càs de lait (optionnels)

Le gâteau au yaourt marbré : le retour du gâteau de gamin (en mieux)

Ce gâteau au yaourt, on le faisait souvent avec un simple pot en guise de mesure. La version marbrée garde cette facilité et la base du gâteau de notre enfance, mais avec une mie bien levée grâce à la levure chimique et à l’huile, et des volutes chocolatées qui fascinent enfants et grands.

Entre cacao en poudre non sucré et extrait de vanille, le contraste est net, sur la tranche comme en bouche.

Recette inratable du gâteau au yaourt marbré : le pas à pas

La promesse de ce gâteau marbré au yaourt tient en trois gestes : une base bien fouettée, deux pâtes parfumées, un marbrage rapide. On part d’un grand saladier, d’un fouet et d’un moule à cake ou d’un moule rond de 22 à 24 cm. En 15 minutes, l’appareil est prêt à filer au four pour une cuisson à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer et fariner le moule. Fouetter œufs + sucre, ajouter yaourt, huile, puis farine, levure, sel. Technique : Partager la pâte en deux. Parfumer la première avec la vanille, la seconde avec le cacao tamisé ; ajouter un peu de lait si elle épaissit. Cuisson : Verser au centre du moule une cuillerée de pâte vanille, puis une de pâte cacao, en alternant jusqu’à épuisement. Cuire environ 35 minutes. Finition : Tester la cuisson avec une lame ; elle doit ressortir presque sèche. Laisser reposer 10 minutes, démouler sur grille et laisser refroidir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total < 1 h 🔍 Le secret de l’expert Fouetter œufs et sucre apporte l’air, mélanger très peu la farine limite le gluten, et l’huile avec une cuisson douce garde le gâteau moelleux. ✨ Le twist gourmand : Déposer quelques points de pâte à tartiner dans la pâte cacao avant le marbrage pour créer des cœurs chocolatés à la découpe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surmélanger la pâte après la farine, ou surcuire de dix minutes, donne un gâteau sec et compact.

Comment servir et conserver votre gâteau au yaourt marbré (et garder le moelleux 3 jours)

On le sert à température ambiante, voire légèrement tiède, quand la vanille et le cacao s’expriment le mieux. Pour garder la mie moelleuse, on le conserve deux à trois jours dans une boîte hermétique, sans frigo.