Ce gâteau aux pommes sans four prêt en 10 min à la poêle cache un secret pour rester ultra fondant

Four en rade ou cuisine minuscule, mais envie de gâteau aux pommes fondant ? Cette version à la poêle, prête en 10 minutes, réserve un moelleux inattendu.

Une odeur de pomme chaude, de sucre et de cannelle monte de la poêle, le dessous dore, le cœur reste tendre… Ce gâteau aux pommes sans four a tout du dessert du dimanche, sans attendre le préchauffage.

On n’allume même pas le four ; une simple poêle, un saladier et 10 minutes de préparation suffisent. Pourtant, la différence entre un gâteau sec et un gâteau aux pommes fondant tient à quelques gestes. C’est justement ce que l’on va détailler.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de farine de blé + 1 pincée de sel

✅ 100 g de sucre blanc ou cassonade

✅ 25 g de lait en poudre ou 50 ml de yaourt

✅ 1 c. à café de levure chimique

✅ 1 c. à café de cannelle moulue

✅ 50 ml d’huile végétale (tournesol ou colza)

✅ 1 pomme râpée (150 g de chair égouttée)

✅ 40 à 60 ml d’eau tiède

Le gâteau aux pommes sans four qui sauve les envies de dessert

Ce gâteau aux pommes à la poêle rapide rassasie les envies de dessert sans four : pas de moule spécial ni de robot, un simple saladier, une poêle, et une pâte qui se mélange à la cuillère en quelques minutes. Le résultat ressemble à un véritable gâteau maison, bien gonflé et très fondant.

Pas à pas : comment cuire un gâteau aux pommes à la poêle (sans le brûler)

On mélange d’abord les poudres, puis l’huile et l’eau tiède versée peu à peu jusqu’à une pâte épaisse, souple, qui se tient. Dans la poêle huilée, on l’étale sur 1,5 à 2 cm, on couvre et on cuit à feu doux avant de retourner le gâteau pour finir la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre, lait en poudre ou yaourt, levure, cannelle et sel. Ajouter l’huile et mélanger brièvement à la cuillère. Technique : Verser l’eau tiède peu à peu jusqu’à une pâte épaisse. Incorporer rapidement la pomme râpée pour garder une texture légère. Cuisson : Huiler une poêle antiadhésive de 20 cm. Verser la pâte, l’étaler sur 1,5 à 2 cm, couvrir et cuire 10 à 12 minutes à feu doux. Finition : Retourner le gâteau sur une assiette puis dans la poêle, cuire l’autre côté 5 à 7 minutes et laisser reposer 5 minutes hors du feu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert Pomme râpée, pâte épaisse, huile plutôt que beurre et feu doux sous couvercle : tout combine pour garder l’humidité et donner un gâteau aux pommes fondant. ✨ Le twist gourmand : Sucre roux au fond de la poêle pour un dessous caramélisé, et quelques pépites de chocolat dans la pâte pour un côté réconfortant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Feu trop vif ou pâte trop fine : dessous brûlé, centre cru, plus aucun fondant.

Variantes et conservation de ce gâteau aux pommes à la poêle

On peut ajouter quelques noix ou pépites de chocolat, ou remplacer une partie de la pomme par de la poire râpée. Le gâteau se garde deux jours sous cloche et se réchauffe quelques minutes à feu doux.