Ce gâteau invisible à la courgette fait craquer même ceux qui détestent ce légume, si vous évitez cette erreur
Un soir, ce gâteau invisible à la courgette a atterri sur la table, sous les regards méfiants de la famille. En quelques bouchées seulement, plus personne ne parlait de courgette, mais le plat, lui, s’est vidé à vue d’œil.
J’avais peur que personne n’en mange : ce gâteau invisible à la courgette a disparu avant la fin du repas
Sur la table du soir, ce plat ne payait pas de mine : un rectangle doré, à peine zébré de fromage gratiné. En s’approchant, une odeur de comté chaud, d’herbes et de crème remplissait la pièce ; la courgette restait muette.
Autour, on se méfiait : “C’est aux courgettes ?” Puis la première part s’est coupée, révélant des couches si fines qu’on aurait dit des pétales. Une bouchée, puis deux… et le plat a disparu avant la fin du repas.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de courgettes fermes, non épluchées
- ✅ 3 œufs, 90 g de farine, ½ sachet de levure chimique
- ✅ 120 ml de lait, 60 ml de crème ou yaourt grec, 2 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ 80 g de comté ou gruyère, 30 g de parmesan, herbes, sel, poivre, feta ou chèvre
Pourquoi ce “gâteau invisible” fait disparaître la courgette (et le plat aussi)
Dans ce gâteau invisible à la courgette, les lamelles ultra fines sont si nombreuses que la pâte se fait oublier. À la cuisson, tout se soude en un bloc fondant : on perçoit surtout le fromage, les herbes et ce léger goût sucré de légume d’été.
Pas à pas : réussir le gâteau invisible à la courgette sans qu’il rende d’eau
Pour éviter le gâteau détrempé, on tranche les courgettes à la mandoline, à 1 ou 2 mm, puis on les sale pour les faire dégorger avant de les presser. L’appareil reste fluide, type pâte à crêpes épaisse, et les lamelles sont bien enrobées avant de passer au four.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les courgettes, les trancher très finement, saler, laisser dégorger 10 à 15 minutes puis presser pour enlever l’excès d’eau.
- Technique : Fouetter œufs, lait, crème et huile ; ajouter farine, levure, sel, poivre, herbes, puis incorporer le fromage râpé dans l’appareil fluide.
- Cuisson : Mélanger les lamelles dans l’appareil, verser dans un moule beurré, bien tasser, parsemer de fromage et enfourner 35 à 45 minutes à 180 °C.
- Finition : Laisser reposer 10 à 15 minutes, démouler, puis servir tiède ou à température ambiante, en parts ou en petits cubes.
Variantes rapides : comté-thym, feta-menthe, version relevée
Pour la version classique, on mise sur comté et parmesan avec thym ou herbes de Provence. Le dessus gratiné doré remplace avantageusement une quiche ou un gratin plus riche.
Envie de fraîcheur ou de piquant ? On ajoute feta et menthe, ou une pointe de piment, puis on garde les restes au frais jusqu’au lendemain.
En bref
- 🥒 Une cuisinière transforme de simples courgettes en gâteau invisible à la courgette, ultra fondant au fromage, servi un soir à table pour la famille.
- 🧀 La recette détaille les ingrédients, les lamelles ultra fines, le tassage serré et la cuisson maîtrisée pour réussir ce gâteau invisible salé.
- 🔥 Quelques astuces finales transforment ce gâteau invisible à la courgette en plat convivial qui surprend même ceux qui jurent ne pas aimer ce légume.
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