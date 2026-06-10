Ce gâteau invisible à la courgette fait craquer même ceux qui détestent ce légume, si vous évitez cette erreur

Un soir, ce gâteau invisible à la courgette a atterri sur la table, sous les regards méfiants de la famille. En quelques bouchées seulement, plus personne ne parlait de courgette, mais le plat, lui, s’est vidé à vue d’œil.

J’avais peur que personne n’en mange : ce gâteau invisible à la courgette a disparu avant la fin du repas

Sur la table du soir, ce plat ne payait pas de mine : un rectangle doré, à peine zébré de fromage gratiné. En s’approchant, une odeur de comté chaud, d’herbes et de crème remplissait la pièce ; la courgette restait muette.

Autour, on se méfiait : “C’est aux courgettes ?” Puis la première part s’est coupée, révélant des couches si fines qu’on aurait dit des pétales. Une bouchée, puis deux… et le plat a disparu avant la fin du repas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes fermes, non épluchées

✅ 3 œufs, 90 g de farine, ½ sachet de levure chimique

✅ 120 ml de lait, 60 ml de crème ou yaourt grec, 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 80 g de comté ou gruyère, 30 g de parmesan, herbes, sel, poivre, feta ou chèvre

Pourquoi ce “gâteau invisible” fait disparaître la courgette (et le plat aussi)

Dans ce gâteau invisible à la courgette, les lamelles ultra fines sont si nombreuses que la pâte se fait oublier. À la cuisson, tout se soude en un bloc fondant : on perçoit surtout le fromage, les herbes et ce léger goût sucré de légume d’été.

Pas à pas : réussir le gâteau invisible à la courgette sans qu’il rende d’eau

Pour éviter le gâteau détrempé, on tranche les courgettes à la mandoline, à 1 ou 2 mm, puis on les sale pour les faire dégorger avant de les presser. L’appareil reste fluide, type pâte à crêpes épaisse, et les lamelles sont bien enrobées avant de passer au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les trancher très finement, saler, laisser dégorger 10 à 15 minutes puis presser pour enlever l’excès d’eau. Technique : Fouetter œufs, lait, crème et huile ; ajouter farine, levure, sel, poivre, herbes, puis incorporer le fromage râpé dans l’appareil fluide. Cuisson : Mélanger les lamelles dans l’appareil, verser dans un moule beurré, bien tasser, parsemer de fromage et enfourner 35 à 45 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer 10 à 15 minutes, démouler, puis servir tiède ou à température ambiante, en parts ou en petits cubes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 05 🔍 Le secret de l’expert Les lamelles très fines augmentent la surface de contact avec l’appareil : œufs et farine créent, à la cuisson, une trame souple qui maintient chaque tranche de courgette. Le léger dégorgement évite l’excès d’eau et permet une texture fondante sans effet flan aqueux. ✨ Le twist gourmand : Glisser au milieu du moule une fine couche de feta ou de chèvre frais, avec quelques feuilles de menthe ou de basilic, crée un cœur crémeux très parfumé sans alourdir le gâteau. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier d’enrober les lamelles avant de les verser dans le moule ; elles cuiraient en couches sèches, libéreraient leur eau au fond et le gâteau se casserait à la découpe.

Variantes rapides : comté-thym, feta-menthe, version relevée

Pour la version classique, on mise sur comté et parmesan avec thym ou herbes de Provence. Le dessus gratiné doré remplace avantageusement une quiche ou un gratin plus riche.

Envie de fraîcheur ou de piquant ? On ajoute feta et menthe, ou une pointe de piment, puis on garde les restes au frais jusqu’au lendemain.