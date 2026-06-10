Ce gâteau printanier au chocolat et fruits rouges cache une astuce de chef à ne surtout pas rater

Amateurs de chocolat, ce moelleux au cacao intense et fruits rouges cache des morceaux juteux dans une mie presque truffée. Comment obtenir ce gâteau printanier sans le détremper ?

L’alliance magique du cacao intense et des fruits rouges : ce gâteau printanier est d’une gourmandise absolue

Dans le four, un parfum de cacao profond envahit la cuisine. La croûte se bombe, promettant un cœur très tendre.

À la découpe, des éclats rouges surgissent dans la mie sombre. Un gâteau de saison, simple en apparence, cache une alliance redoutablement gourmande.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir 60–70 % + 120 g de beurre doux + 120 g de sucre + 4 œufs moyens

✅ 70 g de farine T55 + 20 g de cacao en poudre non sucré + ½ sachet de levure chimique + 1 pincée de sel

✅ 250 g de fraises fermes + 100 g de framboises ou myrtilles fraîches, bien séchées sur papier absorbant

✅ Beurre + cacao pour le moule, puis crème épaisse ou mascarpone légèrement vanillé pour servir

Pourquoi le duo cacao intense & fruits rouges fait exploser la gourmandise

Ce gâteau joue l’équilibre : un chocolat noir à 60–70 % pour l’amertume élégante, des fruits rouges pour l’acidité juteuse. Le cacao apporte chaleur et longueur en bouche ; les baies, riches en anthocyanines, réveillent le tout et allègent chaque bouchée.

La méthode pas à pas : des fruits rouges dans la pâte sans la détremper

Pour réussir ce moelleux au chocolat et fruits rouges, on sèche parfaitement les fruits, on travaille peu la pâte, puis on vise une cuisson courte à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer un moule de 22 cm, poudrer de cacao. Préchauffer à 180 °C. Rincer rapidement les fruits, les sécher parfaitement, couper les fraises. Technique : Faire fondre ensemble chocolat et beurre, lisser. Fouetter œufs et sucre jusqu’à léger ruban, ajouter chocolat tiédi et vanille. Incorporer farine, cacao, levure et sel tamisés sans insister. Cuisson : Ajouter la majorité des fruits dans la pâte, à la maryse, sans les écraser. Verser dans le moule, lisser, disposer dessus les plus beaux quartiers de fraise. Finition : Cuire 25 à 28 minutes : bords pris, centre encore tremblant. Laisser reposer 10 à 15 minutes, démouler, servir tiède ou froid avec crème ou mascarpone.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Rapide 🔍 Le secret de l’expert Fruits bien secs, pâte peu fouettée après la farine et cuisson courte : ce trio donne une mie tendre. Les fruits gardent leurs jus sans détremper, le cacao reste fondant et très parfumé. ✨ Le twist gourmand : Remplacer quelques fraises par framboises et myrtilles, puis servir avec un mascarpone à peine sucré et vanillé qui enveloppe l’amertume du cacao. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les fruits encore mouillés ou trop hachés, et surtout la cuisson prolongée ; au-delà, le moelleux se transforme en cake sec et compact.

Variantes et service autour du même duo cacao & fruits rouges

Servi tiède, le chocolat coule autour des fruits ; froid, le gâteau se tranche net et se garde deux jours au réfrigérateur, dans une boîte bien fermée.

Sources Science et Vie

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