Ce gâteau printanier au chocolat et fruits rouges cache une astuce de chef à ne surtout pas rater
Amateurs de chocolat, ce moelleux au cacao intense et fruits rouges cache des morceaux juteux dans une mie presque truffée. Comment obtenir ce gâteau printanier sans le détremper ?
L’alliance magique du cacao intense et des fruits rouges : ce gâteau printanier est d’une gourmandise absolue
Dans le four, un parfum de cacao profond envahit la cuisine. La croûte se bombe, promettant un cœur très tendre.
À la découpe, des éclats rouges surgissent dans la mie sombre. Un gâteau de saison, simple en apparence, cache une alliance redoutablement gourmande.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de chocolat noir 60–70 % + 120 g de beurre doux + 120 g de sucre + 4 œufs moyens
- ✅ 70 g de farine T55 + 20 g de cacao en poudre non sucré + ½ sachet de levure chimique + 1 pincée de sel
- ✅ 250 g de fraises fermes + 100 g de framboises ou myrtilles fraîches, bien séchées sur papier absorbant
- ✅ Beurre + cacao pour le moule, puis crème épaisse ou mascarpone légèrement vanillé pour servir
Pourquoi le duo cacao intense & fruits rouges fait exploser la gourmandise
Ce gâteau joue l’équilibre : un chocolat noir à 60–70 % pour l’amertume élégante, des fruits rouges pour l’acidité juteuse. Le cacao apporte chaleur et longueur en bouche ; les baies, riches en anthocyanines, réveillent le tout et allègent chaque bouchée.
La méthode pas à pas : des fruits rouges dans la pâte sans la détremper
Pour réussir ce moelleux au chocolat et fruits rouges, on sèche parfaitement les fruits, on travaille peu la pâte, puis on vise une cuisson courte à 180 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer un moule de 22 cm, poudrer de cacao. Préchauffer à 180 °C. Rincer rapidement les fruits, les sécher parfaitement, couper les fraises.
- Technique : Faire fondre ensemble chocolat et beurre, lisser. Fouetter œufs et sucre jusqu’à léger ruban, ajouter chocolat tiédi et vanille. Incorporer farine, cacao, levure et sel tamisés sans insister.
- Cuisson : Ajouter la majorité des fruits dans la pâte, à la maryse, sans les écraser. Verser dans le moule, lisser, disposer dessus les plus beaux quartiers de fraise.
- Finition : Cuire 25 à 28 minutes : bords pris, centre encore tremblant. Laisser reposer 10 à 15 minutes, démouler, servir tiède ou froid avec crème ou mascarpone.
Variantes et service autour du même duo cacao & fruits rouges
Servi tiède, le chocolat coule autour des fruits ; froid, le gâteau se tranche net et se garde deux jours au réfrigérateur, dans une boîte bien fermée.
Sources
En bref
- 🍓 Ce moelleux au chocolat et fruits rouges célèbre le retour du printemps avec un mélange de cacao intense et fruits rouges juteux.
- 🔥 La recette détaille les ingrédients, la cuisson courte et la bonne façon d'ajouter les fruits frais sans transformer le gâteau au chocolat en cake sec.
- ✨ Un carnet de chef dévoile quelques astuces et variantes autour du duo cacao intense et fruits rouges pour sublimer ce gâteau printanier à votre façon.
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