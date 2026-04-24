Ce geste avec le riz de la veille a changé mes burritos : à table, les versions classiques ne passent plus
Un simple reste de riz se change ici en croûte dorée qui fait croustiller chaque bouchée. De quoi transformer vos burritos maison et réconcilier toute la table avec le riz de la veille.
Depuis que je fais dorer mon riz de la veille comme ça, plus personne ne veut de burritos classiques
Pleine poêle, odeur de grillé, petits claquements à la surface : le riz blanc de la veille se change en plaque dorée. On casse la croûte en morceaux, on les cache dans une tortilla chaude… et soudain le burrito croque autant qu’il fond.
Depuis que ce geste est entré dans la routine, les anciens burritos au riz mou ne font plus envie à personne. Restes valorisés, textures qui claquent, plaisir maxi pour un minimum d’effort ; tout part de ce riz de la veille qu’on ose enfin faire croustiller.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de riz cuit froid (veille)
- ✅ 4 grandes tortillas de blé souples
- ✅ 250 g de haricots rouges cuits
- ✅ 150 g de cheddar râpé + 2 avocats
Pourquoi le riz de la veille change tout dans les burritos
Un riz cuit, refroidi plusieurs heures, a perdu une partie de son eau : les grains se resserrent, se tiennent mieux et brunissent au lieu de bouillir. Ce riz de la veille devient l’allié parfait du burrito riz croustillant, surtout s’il est assaisonné à sec de sel, paprika fumé et cumin.
On ne lui ajoute pas de liquide, juste des épices. Cette sécheresse relative permet de former une vraie croûte de riz à la poêle, parfumée, qui remplace les chips et donne un vrai relief à ce burrito maison anti-gaspi.
Le geste qui transforme le reste de riz en croûte dorée
Le geste est simple : on chauffe une grande poêle bien chaude à feu moyen-vif avec deux cuillères d’huile, on y verse le riz assaisonné, puis on l’étale en couche d’environ un centimètre. On tasse fermement avec une spatule et, surtout, on ne le touche plus pendant cinq à huit minutes, le temps que la croûte dore et claque sous la spatule.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émietter 400 g de riz froid, enlever les blocs et l’assaisonner de sel, paprika fumé, cumin.
- Technique : Chauffer la poêle huilée, étaler le riz en couche d’1 cm, tasser fort et ne plus remuer.
- Cuisson : Faire revenir oignon et ail dans l’huile d’olive, ajouter les haricots, assaisonner et chauffer quelques minutes.
- Finition : Garnir tortillas chaudes de haricots, cheddar, éclats de croûte de riz, guacamole, crème citronnée, puis rouler serré.
Assembler, servir et varier ces burritos au riz croustillant
Au montage, on commence par les haricots bien chauds et le cheddar, puis on ajoute les éclats de riz croustillant, le guacamole citronné, la crème et la coriandre. D’ailleurs, on sert aussitôt pour garder le contraste chaud‑froid‑croquant. Pour varier, on peut ajouter un peu de poulet rôti effiloché ou du tofu grillé.
En bref
- 🌮 Avec 400 g de riz de la veille, quelques haricots et tortillas, cette technique promet en 30 minutes des burritos maison bien plus excitants.
- 🔥 Le riz froid est émietté, assaisonné, tassé en couche épaisse dans une poêle brûlante pour former une croûte croustillante à casser en éclats.
- ✨ Assemblé avec haricots fondants, cheddar et toppings frais, ce riz de la veille croustillant pour burritos change radicalement la texture sans rien compliquer.
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