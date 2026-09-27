Ce geste avec une simple courge a fait disparaître le gratin dauphinois de nos dimanches de famille

Chaque dimanche, une butternut façon hasselback remplace mon gratin sur la table familiale. En quelques entailles et un beurre parfumé, ce plat rôti bluffe tout le monde.

Une odeur de beurre chaud, d’herbes froissées et de sucre qui caramélise s’échappe du four. Sur le plat, la courge butternut se dresse en éventail, dorée, les lamelles légèrement séparées comme les pages d’un livre. La cuillère s’y enfonce sans effort, les bords croustillent, le cœur reste presque crémeux.

Pendant que le gratin dauphinois refroidit dans tant de cuisines, un autre rituel s’installe le dimanche : une butternut façon hasselback, entaillée finement, que le beurre parfumé vient napper fente après fente. Comment transformer une simple courge en plat du dimanche qui fait oublier le gratin ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut d’environ 1,2 kg, bien ferme

✅ 60 g de beurre demi-sel et 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 8 à 10 feuilles de sauge fraîche, 1 gousse d’ail, 1 c. à s. de sirop d’érable

✅ 20 g d’amandes effilées, sel, poivre + sauce yaourt-tahini en option

Pourquoi, le dimanche, ma butternut en éventail a détrôné le gratin

Visuellement, ce plat a tout d’une pièce maîtresse. À table, on entend le même silence qu’avec un gratin brûlant posé au centre, mais sans la lourdeur de la crème et du fromage. Quinze minutes de gestes suffisent ; le four fait le reste pendant que l’on s’occupe du rôti ou de la salade.

Côté assiette, la chair de butternut est riche en fibres et en vitamine A, bien plus sage qu’un plat noyé de crème. Pourtant, la sensation de confort reste la même : cœur fondant, bords caramélisés par les sucs du légume et le sirop d’érable, parfumés par le beurre noisette. On retrouve ce côté “gratin du dimanche” sans lourdeur, pour un budget d’environ 3 à 4 € la courge.

Étape 2 : le geste d’entailles qui change tout (sans casser la butternut)

On commence par couper les extrémités, fendre la butternut en deux dans la longueur, retirer les graines puis l’éplucher. Chaque moitié est posée entre deux baguettes chinoises ou cuillères en bois. On incise tous les 5 mm, perpendiculairement, jusqu’à buter sur le bois : les lamelles s’ouvrent comme un éventail, mais restent soudées à la base.

Dans une petite casserole, on fait fondre le beurre jusqu’à la couleur noisette, odeur de fruit sec à la clé. On ajoute la sauge et l’ail, puis l’huile d’olive et le sirop d’érable hors du feu. Ce mélange fluide s’infiltre dans chaque fente. La butternut, posée face coupée vers le bas dans un plat, cuit 40 à 45 minutes à 180–190 °C, arrosée régulièrement. On termine 5 à 10 minutes à 200 °C avec les amandes pour un dessus croustillant et une chair qui se tient, fondante comme un gratin.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la butternut en deux, retirer les graines, l’éplucher et la poser entre deux baguettes sur la planche. Technique : Inciser tous les 5 mm en s’arrêtant sur les baguettes pour créer des lamelles régulières sans séparer la base. Cuisson : Badigeonner de beurre noisette à la sauge, saler, poivrer, enfourner 40 à 45 min à 180–190 °C en arrosant souvent. Finition : Monter à 200 °C, ajouter les amandes, laisser caraméliser 5 à 10 min puis reposer avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert Les entailles multiplient la surface de la courge, le gras s’infiltre partout et les sucres naturels réagissent avec ceux du beurre : c’est la réaction de Maillard, qui donne ce contraste entre cœur fondant et bord délicieusement grillé. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques copeaux de comté ou de parmesan dans certaines fentes sur les 10 dernières minutes pour rappeler le goût fromager d’un gratin, sans la couche de crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper trop profond et enfourner presque sans matière grasse ; la courge se casse, sèche, et aucune caramélisation n’apparaît.

Variantes & idées pour remplacer définitivement le gratin

On peut varier les herbes en remplaçant la sauge par du thym, du romarin ou une feuille de laurier, ajouter une pointe de muscade ou de paprika fumé, ou encore quelques zestes de citron au dressage. Pour les inconditionnels du gratin, on glisse un peu de fromage dans les fentes sur la fin de cuisson.

La butternut rôtie se conserve deux jours au réfrigérateur, bien couverte, puis se réchauffe au four à 160 °C. Les lamelles se détachent facilement pour un dressage à l’assiette, sur une purée, ou même sur une tartine grillée avec la sauce yaourt-tahini à côté. De quoi signer un vrai plat du dimanche, sans que personne ne réclame le gratin.