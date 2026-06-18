Ce gratin d’aubergines du dimanche soir fait oublier la ratatouille : le plat fondant qui réconcilie tout le monde

Chaque dimanche soir, ce gratin d’aubergines roulées sort du four et fait taire les débats autour de la ratatouille. Comment ces rouleaux fondants ont-ils pris le pouvoir à table ?

« Je ne fais plus que ces aubergines le dimanche soir » : le plat fondant qui a détrôné la ratatouille chez nous

Dimanche soir, le four chauffe et la cuisine sent l’ail, le thym et la tomate. Dans le plat, des aubergines roulées façon cannellonis se cachent sous un fromage gratiné filant ; ça crépite.

Chez beaucoup, la ratatouille fait figure de classique. Ici, on l’a reléguée au second plan : ces aubergines gratinées en rouleaux réconcilient tout le monde avec le légume violet… et installent un nouveau rituel du dimanche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Aubergines rôties : 3 grosses aubergines (≈ 900 g), 4 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

✅ Farce à la ricotta : 250 g de ricotta, 1 gousse d’ail, 1 c. à café de thym, 30 g de parmesan râpé

✅ Sauce : 500 g de coulis de tomate, 1 c. à café de sucre (facultatif, si le coulis est acide)

✅ Gratin : 200 g de mozzarella râpée (ou emmental), 8 feuilles de basilic

Pourquoi ces aubergines ont remplacé la ratatouille à la maison

On parle ici d’un vrai plat unique du dimanche soir : un gratin d’aubergines généreux, qui arrive à table comme au bistrot. Les rouleaux façon cannelloni gardent une chair fondante, nappée de coulis de tomate : c’est la recette d’aubergines qui remplace la ratatouille.

Étape 3 : Rouler les aubergines, napper de tomate et gratiner comme au restaurant

Avant de rouler, on rôtit les tranches au four à 190 °C, 18 à 22 minutes : aubergines rôties, souples, avec des bords caramélisés par la réaction de Maillard. On les garnit ensuite d’une farce à la ricotta, ail et thym, bien épaisse.

Chaque tranche se roule serrée autour de sa garniture : on obtient des aubergines roulées ricotta au four, alignées comme de petits cannellonis. Restent le coulis de tomate dessous et dessus, puis une couche de fromage gratiné filant qui scelle le tout.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Four à 190 °C. Trancher les aubergines sur 5 mm, huiler, assaisonner, étaler sur plaque, enfourner 18 à 22 minutes. Technique : Mélanger ricotta, ail, thym, parmesan, sel et poivre ; obtenir une farce épaisse mais tartinable. Cuisson : Napper le fond d’un plat de coulis de tomate. Poser de la farce sur chaque tranche, puis rouler. Finition : Aligner les rouleaux, couvrir de coulis et mozzarella, gratiner 15 à 20 minutes. Repos 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 20 min + 35-40 min 🔍 Le secret de l’expert Les tranches pré-rôties concentrent les saveurs et perdent leur eau. Le coulis de tomate sert de coussin humide et le repos final fixe jus et texture. ✨ Le twist gourmand : Version méditerranéenne : 50 g de feta et zeste de citron dans la ricotta ; ou un peu de piment en flocons pour relever. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les aubergines quasi crues en gratin : elles rendent de l’eau, restent fermes et empêchent le fromage de gratiner correctement.

Servir ces aubergines du dimanche soir : accompagnements & variantes

On sert ces aubergines du dimanche soir au centre de la table, avec salade verte croquante ou pommes de terre. Restes parfaits réchauffés au four doux le lendemain, comme un petit air de bistrot prolongé.